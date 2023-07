Horóscopo do sexo 2023: veja as previsões de cada signo em julho

Confira o que os astros reservam para cada signo nas áreas do amor e do sexo durante os próximos dias

Julho chega e nos traz um evento astrológico importante que interfere nas relações afetivas e sexuais de cada signo: Vênus retrógrado em Leão! O período inicia no dia 22/7 e vai até 3/9, ou seja, teremos 45 dias para refletir sobre nossos relacionamentos, quais são as dificuldades, como se dá a troca afetiva e qual é o nível de prazer proporcionado.

O quanto sou importante para o outro?

Como Vênus está em Leão, pesará nessa reflexão o quanto o parceiro me valoriza e admira, qual o lugar que ocupo na sua vida e a qualidade da atenção que recebo. Um Vênus leonino quer estar no centro das atenções e quer que o outro saiba quais são os seus desejos. Dessa forma, é possível que seja um período em que as tensões dentro dos relacionamentos ocorrem por falta de atenção ou prazer.

Para as pessoas com boa autoestima, essas eventuais necessidades podem ser resolvidas de forma mais tranquila. Porém, aqueles que são mais inseguros poderão transformar essas questões num drama. Algo comum nesses períodos é sentir saudades de um ex ou alguém do passado reaparecer para recordar os bons momentos.

Nesse movimento retrógrado, Vênus fará aspecto tenso com Urano em três momentos. Cuide para ver o acontece nos primeiros dias do mês, em especial no dia 2/7, pois são assuntos que terão seus desdobramentos até o final de setembro. Como Urano fala de rupturas e surpresas, fique atento para que as carências afetivas não levem ao rompimento de uma relação.

Os signos que podem ter mais dificuldades são Leão, Aquário, Touro e Escorpião. Os que podem tirar proveito e evoluir são Áries e Sagitário.

Marte em Virgem: qualidade é mais importante que quantidade

Na primeira parte do mês, Marte também estará no signo de Leão, passando para Virgem no dia 10/7. Em Leão, a intensidade sexual depende da segurança e da admiração que se tem pelo outro. Quanto mais admirarmos o parceiro, mais potente e prazerosa será a transa. Por isso, invista em elogios e diga o quanto tem orgulho de quem está ao seu lado, mesmo que seja um encontro casual.

Com a entrada em Virgem, a energia muda e passa a ser mais contida. As fantasias e desejos sexuais são focados na realidade, no que é possível se fazer entre quatro paredes sem muita invenção. O outro deixa de ser o centro do mundo e entram as obrigações. Para se ter prazer, é necessário estar com a mente livre das preocupações e com os compromissos em dia.

Um Marte virginiano escolhe seus parceiros de cama com muito critério, não é qualquer um que passa no filtro. É comum dar preferência para aquela pessoa que se conhece bem e que tem o encaixe perfeito com o nosso corpo. Entre os lençóis limpos e perfumados, o objetivo não é uma maratona sexual, mas uma transa de qualidade, com muito tempo focado nas preliminares e com direito a café na cama no dia seguinte.

Cuidado apenas com algum tipo de observação a respeito do desempenho do parceiro que possa ser entendido como crítica, isso pode colocar a perder um encontro que foi praticamente “perfeito”.

O céu de Julho:

1 – Sol conjunto a Mercúrio e em sextil com Júpiter: a comunicação está clara e criativa. Favorável para acertar pontos de tensão nas relações;

2 – Vênus quadrada com Urano: aventuras românticas e sexuais. Cuidado para não trocar uma relação sólida por uma passageira;

9 – Mercúrio em trígono com Netuno: inspiração para declarar seus sentimentos. Não tenha vergonha de falar o que se passa em seu coração;

10 – Marte entra em Virgem: o foco se volta para a qualidade da relação sexual;

11 – Mercúrio entra em Leão: a mente fica mais criativa e romântica, declare o seu amor;

17 – Mercúrio quadrado com Júpiter: pouco favorável para a comunicação entre os casais, por se explicar demais, acaba-se mal interpretado;

20 – Marte oposto a Saturno: não favorece os encontros sexuais. Um dos parceiros pode estar sem vigor, com energia baixa;

22 – Vênus ficará retrógrado: bom para fazer uma avaliação das relações afetivas. Pode bater a saudades de um ex;

23 – Mercúrio quadrado com Urano: dificulta a comunicação, as pessoas estão em ritmos de pensamentos diferentes e pouco tolerantes;

27 – Mercúrio em conjunção com Vênus: favorece o entendimento entre os parceiros. A sedução começa com palavras amorosas;

28 – Mercúrio em Virgem: cuidado para que o pensamento crítico não magoe o outro.

Áries

O mês começa animado para o ariano, que estará focado em namorar e se divertir. Porém, deve ficar atento para não romper com alguém por não seguir o seu comando na hora da transa. Vênus retrógrado despertará a sua atenção para o que lhe dá prazer na cama. Você poderá se questionar se a eventual falta de motivação tem a ver com o parceiro ou com você. O que desperta o seu tesão?

Dias: 1, 8 e 29

Touro

O taurino está num momento de expansão e liberdade, o que poderá interferir nas relações estáveis. Isso porque o outro se sentirá confuso com tantas propostas ousadas e fora do comportamento habitual. Essa postura mais livre poderá levar ao afastamento do parceiro. Para evitar tensões, converse de forma afetiva sobre as suas novas preferências sexuais. Vênus retrógrado fará o taurino avaliar a sua necessidade de segurança dentro das relações.

Dias: 4, 11, 21, 30 e 31.

Gêmeos

Se souber controlar a impulsividade, a comunicação terá grande poder para seduzir quem desejar. Estimule o parceiro com conversas picantes por aplicativo ou ao pé do ouvido. Mas fuja da vulgaridade, seja gentil e sincero com as suas pretensões, seja uma transa, seja algo mais sério. Falar a verdade será afrodisíaco para o outro. Enquanto Vênus estiver retrógrado, procure refletir como a sua forma de se comunicar influencia nas suas relações.

Dias: 4, 14 e 24.

Câncer

Pensar no futuro e ter os mesmos objetivos pode ser o combustível para um boa noite de sexo. Porém, evite fazer muitas exigências para não estragar o clima, principalmente se está com um parceiro novo. Deixe acontecer naturalmente. Com Vênus retrógrado, você deve aprender a “arte do desapego”. Saiba que é impossível ter todas as garantias de segurança emocional, seja no encontro de uma noite, seja numa relação estável.

Dias: 7, 8, 16 e 26.

Leão

Marte fica em seu signo até o dia 10/7, junto com Vênus, período favorável para correr atrás dos seus interesses afetivos e sexuais. Se alguém ainda não entendeu as suas investidas, procure ser mais evidente. Como estará mais sedutor, terá chances de recuperar uma relação que anda morna. Porém, quando Vênus ficar retrógrado, no final do mês, você poderá se sentir inseguro em relação ao seu poder de atração e se retrair. Saiba que não é apenas a aparência que torna alguém interessante.

Dias: 1, 8 e 29.

Virgem

As suas inseguranças serão o seu maior obstáculo para aproveitar os bons momentos a dois. A tendência é que fique no seu canto quietinho, esperando que tudo esteja no seu controle para agir. De 10/7 a 19/7 serão os dias mais propícios para seu signo, pois se sentirá mais confiante para seduzir e ousar mais na hora do sexo. No entanto, quando Vênus fica retrógrado, a tendência é achar que não consegue agradar tanto o parceiro como gostaria.

Dias: 4, 11, 21, 30 e 31.

Libra

Quebrar tabus e se aventurar em novas histórias românticas e sexuais serão as tendências do libriano. Se tem uma relação estável, deve tomar cuidado para que ninguém saia machucado. Essa energia será mais evidente na primeira semana do mês, período em que pode surgir alguém que desperte muito os seus desejos. Procure não fazer muitos planos, pois provavelmente será algo passageiro, mas com muita química sexual. Vênus retrógrado poderá trazer um parceiro do passado, que poderá abalar suas estruturas.

Dias: 4, 14 e 24.

Escorpião

Relações passageiras e sexo casual não agradarão o escorpiano, que pode preferir ficar sozinho até encontrar alguém que queira algum tipo de vínculo. A tendência é que corte parceiros com quem tem uma boa química sexual, mas que não tem futuro. O período favorece as relações sólidas, renovando e fortalecendo os laços de união. Vênus retrógrado fará você ter necessidade de assumir uma relação para a sociedade, em especial aqueles que têm um relacionamento sem status específico.

Dias: 7, 8, 16 e 26.

Sagitário

Enquanto o Sol estiver em Câncer, até o dia 21/7, você terá a oportunidade de entender como funciona sexualmente. O que desperta os seus desejos e o que precisa ser mudado para ter mais prazer. Nesse período, até 10/7, Marte estará em Leão lhe dando a coragem para buscar se aventurar mais sexualmente e encontrar alguém com os mesmos desejos. Quem tem uma relação estável deve convidar o parceiro para participar dessas descobertas para que estejam na mesma sintonia. Vênus retrógrado poderá lhe desafiar a pensar sobre quais são as suas crenças em relação ao sexo.

Dias: 1, 8 e 29.

Capricórnio

O interesse do capricorniano estará voltado para os seus relacionamentos e tudo o que os envolve: sexualidade, comprometimento e afetividade. O problema é que terá que aprender a conjugar todos esses fatores, pois estará num momento em que deseja se aventurar e ter intensidade emocional. Os relacionamentos que não tiverem uma boa química sexual poderão chegar ao fim. Se deseja investir em quem está ao seu lado, a dica é escutar muito o outro, sendo empático aos seus desejos e objetivos. Aproveite Vênus retrógrado para se descobrir mais sexualmente.

Dias: 4, 11, 21, 30 e 31.

Aquário

Para o bom entendimento sexual, terá que compreender quais são os desejos do outro e como funcionam melhor entre quatro paredes. Entendendo isso, a partir do dia 10/7, quando Marte entrar em Virgem, a sua disposição sexual melhora e será o momento de intensificar os momentos de prazer a dois. Vênus retrógrado poderá disparar alguns gatilhos, a tendência é pensar que não agrada o outro sexualmente. Pense no que pode melhorar nesse sentido.

Dias: 4, 14 e 24.

Peixes

Dificuldade em equilibrar prazer e diversão com as obrigações diárias. Se organizar a agenda, dá para fazer tudo e ser feliz. Você pode preferir iniciar uma transa de forma espontânea, mas saiba que reservar um momento especial de intimidade pode ser bem gostoso. Isso porque vai atiçando a imaginação para o que vai acontecer. Se está solteiro, a dica é sair e estar aberto para conhecer gente nova. Quem sabe você esteja despertando o desejo de quem está ao seu lado e ainda não percebeu, fique atento. Em movimento retrógrado, Vênus questionará como anda o seu nível de prazer no sexo.

Dias: 7, 8, 16 e 26.