Horóscopo do dia | Veja previsão para seu signo em 01 de julho

Câncer é o signo em que as emoções e os sentimentos são postos em atividade por meios externos. São sensíveis, tímidos e retraídos, mas donos de grande tenacidade. São econômicos, conservadores, românticos e imaginativos; e, parecem uma mistura de caprichos e contradições, quando não se sentem compreendidos. Essa disposição os torna de humor triste e inquieto, até que aprendam a governar-se.

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 18h18, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia que sua ousadia e energia mental estão elevadas. O sucesso profissional tende a se concretizar e com isso o dinheiro vem fácil. Positivo para compras domésticas, encontros e organizar a vida afetiva. C. 637 M. 4364

Touro – O seu poder de fazer novas amizades esta em alta e, com isso poderá contar com novos negócios e parcerias. As finanças tendem a crescer, logo virão novidades. Relacionamento familiar super positivo. Amor seguro. C. 375 M. 6543

Gêmeos – Os negócios, novos gastos e o setor afetivo tendem a se consolidar com a entrada de Vênus no seu signo a partir do dia 5. Comece a planejar as mudanças que pretende realizar, inclusive no amor. C. 598 M. 3089

Câncer – Período que o Sol no seu signo abre as portas e indica muitas realizações profissionais e financeiras. Se programe pois Vênus, o desfavorecerá a partir do dia 5. Vá devagar, inclusive no amor. C. 719 M. 9621

Leão – Você sente que consegue passar boas energias no trabalho e resolver antigos problemas. Mercúrio no seu signo, estimula atividades extras. Não abuse o Sol não o favorece. Finanças neutras. Amor carinhoso. C. 546 M. 7253

Virgem – Você passa pelo alerta, a Lua pede atenção e muita paciência no trabalho, não discuta com ninguém. Evite impor seus pontos de vista. É preciso se controlar e não agir com agressividade. Amor lento. C. 602 M. 571

Libra – O começo dia do será tranquilo no trabalho e no seu lar. Mas, se prepare que a partir do das 18h18, entrará no alerta. O ideal é se programar para os próximos dois dias e meio, quando precisará de rotina. C. 916 M. 2107

Escorpião – Período positivo no trabalho e negócios. Conseguirá resolver todos problemas financeiros. Conte com novidades no seu lar. Boas novas estão no seu caminho. Dê mais apoio ao seu amor. Evite a ansiedade. C. 461 M. 3480

Sagitário – A fase é de mudanças na vida profissional e financeira. Você sente que tudo começa a se definir e, que o sucesso está em suas mãos. Dia positivo para compras e acertos para viver um grande amor. C. 156 M. 8239

Capricórnio – Dia que deve evitar as oscilações emocionais para não criar problemas com a família. Se for preciso, mude os planos para não ter dificuldades nos negócios ou finanças. Amor desligado. C. 290 M.0978

Aquário – Você passa por uma fase de mudanças na estrutura profissional e precisará entender que deve pedir apoio à família. Demonstre a todos o carinho que tem no coração. Não conte com Virgem e Leão. C.323 M. 1872

Peixes – O dia traz bons ventos para sua vida afetiva e familiar. Suas contas estarão em dia e a sorte vai favorece-lo. Pode assumir compromisso de negócios. Amor especial. C. 487 M. 5094