Horóscopo do dia | Veja previsão do seu signo em 09 de julho

Câncer é o signo em que as emoções e os sentimentos são postos em atividade por meios externos. São sensíveis, tímidos e retraídos, mas donos de grande tenacidade. São econômicos, conservadores, românticos e imaginativos; e, parecem uma mistura de caprichos e contradições, quando não se sentem compreendidos. Essa disposição os torna de humor triste e inquieto, até que aprendam a governar-se.

Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina. A Lua desfavorece suas iniciativas no trabalho. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. O nervosismo pode trazer algumas desavenças.

Áries – Um bom dia para acertar os problemas domésticos e entrar em acordo com a família. Positivo para compras, incluindo mudanças na decoração. Harmonia nas decisões nos negócios. C. 624 M. 7205

Touro – Bons ventos sopram em direção ao setor profissional. Organize seus negócios e não adie as mudanças nas finanças. Evite pessoas negativas e não conte nada da sua vida. Amor e paixão. C. 311 M. 2028

Gêmeos – Vênus, transita pelo seu signo trazendo mudanças profissionais e oportunidades financeiras. Pode contar com apoio de Sagitário e Áries. Em alta compras, viagens e acertos de novos negócios. Amor feliz. C. 130 M. 9542

Câncer – A fase atual é de renovação na área financeira e profissional. Seus esforços anteriores agora terão bons resultados, mas não passe dos limites nos gastos. Dê mais apoio ao seu amor. C. 074 M. 3997

Leão – Nesta fase precisará entender que deve ter paciência no setor de trabalho. O Sol não favorece novas ações nos negócios. Dê atenção às necessidades da família e seja mais amoroso com seu amor. C. 889 M. 1476

Virgem – Você tem a seu favor a presença de Marte, facilitando novos negócios e mudanças no lar. Colaboração da família, que concorda com o que tem feito. Cuide mais do seu visual e saia para compras pessoais. C. 557 M. 4829

Libra – Período feliz no trabalho. Pode ir em frente com mudanças doméstica, você se sente feliz ao lado da família. Seus sonhos financeiros encontram apoio para compras, viagens e nos negócios. Amor iluminado. C. 363 M. 0636

Escorpião – O dia vai fluir bem nos negócios e trabalho. Vencerá mais uma etapa e, terá os caminhos abertos para novas realizações. Positivo para compras, viagens e decisões afetivas. Colabore com a família. C. 105 M. 8613

Sagitário – A influência astral traz chances de resolver um problema profissional. Procure ser menos exigente e veja o lado bom. Vênus no seu signo oposto abre espaço para equilibrar as finanças. Novo amor para os solitários. C. 946 M. 5360

Capricórnio – O dia é no alerta, seja menos rígido ou poderá perder uma amizade. Adie compras, viagens e mudanças nos negócios. Tenha paciência com a família. Amor com ciúmes. C. 775 M. 6193

Aquário – Fase que deve se envolver com seus sonhos de mudanças no lar e no trabalho. Receberá apoio que busca para melhorar os ganhos. O sucesso esta em suas mãos até com a pessoa amada. C. 294 M. 3852

Peixes – Período que deve se comprometer mais com seus projetos de trabalho. Dedique-se de corpo e alma as mudanças familiares. Pode pintar uma certa ansiedade, mas as finanças crescem. Amor com surpresas. C. 510 M. 9785