Horóscopo do dia | Veja previsão do seu signo em 08 de julho

Os cancerianos costumam se adaptar a qualquer ambiente de trabalho, seja por serem suficientemente adaptáveis para não deixar se sufocar pela atmosfera predominante, seja, porque sua carapaça canceriana protetora vem em seu socorro em ambientes desagradáveis, fazendo com que consigam repelir qualquer coisa que os constranja.

Quem nasceu hoje

Por ter um espírito empreendedor, alcançará sucesso em trabalhos por conta própria. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade de análise é acima da média. Terá uma vida afetiva e familiar estruturada. É audacioso, inteligente e vigoroso.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e os astros indicam a rotina durante este período negativo. Adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, tenha calma e não discuta com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Dia exigente no lar, não deixe nenhum obstáculo desanimar, principalmente nas finanças. Adie evite novos gastos, procure se organizar. A saúde pede atenção com a alimentação. Amor em paz. C. 418 M. 2350

Touro – Fase que deve ser objetivo nos negócios e trabalho. Apoio de sócios, superiores e da família. Chances de aumentar as finanças. Analise suas emoções afetivas. Saúde reforçada. C. 925 M. 6601

Gêmeos – Um bom dia para compras, negócios, acertos profissionais e abertura nos negócios. Vênus no seu signo traz amor, acertos de convivência e chances para quem esta sozinho. Entrada de dinheiro. C. 360 M. 1828

Câncer – Fase positiva, Sol e Júpiter no seu signo trazem harmonia e progresso. Mas você não deve passar dos limites nos gastos e ser prestativo com seu amor. Controle a ansiedade. Lar com carinhos. C. 273 M. 5790

Leão – Você precisa de rotina, o Sol só estará no seu signo dia 22. Não faça negócios sob tensão se não puder confiar. Controle a ansiedade e lembre-se que deve apenas se programar. Amor com ressentimento. C. 659 M. 4067

Virgem – A fase atual traz Marte no seu signo ativando os negócios e trabalho. Tem início um período de luminosidade na estrutura familiar e profissional. Libere suas energias. Lar com harmonia e muito amor. C. 193 M. 0185

Libra – Período de grandes novidades na vida familiar prometendo levantar o astral financeiro e profissional. Conseguirá resolver os entraves que impediam seu sucesso. Colabore com Câncer. Amor ideal. C. 792 M. 3153

Escorpião – Dia de grandes novidades na vida profissional e financeira. Atue com mais firmeza para resolver alguns problemas da família. Poderá contar com a tranquilidade no setor afetivo. Entrada de dinheiro. C. 040 M. 8531

Sagitário – O dia reserva conflitos com a família e dificuldades para acertar assuntos profissionais e financeiros. Não force a barra e não peça apoio de ninguém, muito menos nos negócios. É o seu alerta. C. 624 M. 9946

Capricórnio – O clima em família é normal, mas terá algumas dificuldades com parentes. Relaxe e vá em busca de novas aberturas profissionais, que podem ser em equipe ou sociedade. A Lua promete amor intenso. C. 832 M. 7307

Aquário – Dia que terá o apoio que necessita para realizar mudanças no lar. Não fique alimentando o mau humor ou se ligando a pessoas negativas. Você esta bem posicionado. Amor, dinheiro e saúde. C. 304 M. 1215

Peixes – Uma fase sensacional, seja objetivo no que quer da vida profissional, financeira e conte com o sucesso. Saiba lidar com pessoas negativas, e vá em busca dos seus ideais. Tente em jogos e loteria. Amor sensual. C. 581 M. 2679.