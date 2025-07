Horóscopo do dia | Veja previsão do seu signo em 05 de julho

Os nativos de Câncer quase sempre são tímidos e oscilantes. Custa-lhes um esforço enorme tomar qualquer decisão ou resolver um problema, por diminuto que seja. Nas afeições, porém, são dotados de uma sinceridade a toda prova. Dedicam-se de corpo e alma e confiam sem limites. Nunca praticam traições ou esmorecem em seus carinhos.

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os escorpianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Cuidado para não entrar em discussões com seu par afetivo. Não gaste fora do orçamento. Saúde com perda de energia.

Áries – Explore a comunicação nesse período. Procure a companhia de pessoas positivas. Êxito nos cursos de aperfeiçoamento. Tenha moderação na alimentação. Pode sair para se divertir com seu amor. C. 926 M. 1403

Touro – Novas conquistas no trabalho. Favorável para associações e parcerias. Use o senso de organização nas finanças. Não deixe faltar carinho e diálogo no amor. Final de semana tranquilo. C. 235 M. 7964

Gêmeos – Você esta bem posicionado. Com dedicação poderá conquistar a estabilidade que deseja. Faça um balanço nas finanças. Evite ficar na rotina, saia para se divertir com seu par afetivo. C. 320 M. 9232

Câncer – O Sol no seu signo traz excelentes oportunidades para expandir os contatos. Os resultados que persegue não demoram a acontecer. Pode acertar viagem a lazer ou trabalho. Boa convivência na vida a dois. C. 883 M. 5150

Leão – A ordem é manter calma se surgirem problemas. Evite desentendimentos com as pessoas à sua volta. Tire o final de semana para descansar ao lado da família e amigos íntimos. C. 474 M. 3589

Virgem – Arregace as mangas e vá atrás dos objetivos. A vida a dois requer mais atenção. Pode começar dieta ou tratamento médico. Aceite convites para festas e reuniões de amigos. C. 509 M. 0596

Libra – O empenho será seu melhor aliado para alcançar o sucesso profissional. A fase é positiva para acertar pendências. Atividades ligadas ao lazer podem ser exploradas. A vida a dois está favorecida no final de semana. C. 740 M. 8183

Escorpião – Você passa o dia no alerta, e os cuidados devem ser redobrados durante este período. Cautela com mudanças e viagens. Evite choques de opiniões com as pessoas à sua volta. Amor com ciúmes. C. 192 M.4078

Sagitário – Aproveite o final de semana, e promova mudanças para melhorar o ambiente em que vive. Viagens e passeios favorecidos. Pode programar compras de uso pessoal. Amor com carinhos. C. 062 M. 2317

Capricórnio – A influência faz com que tenha o sucesso desejado. Acelere suas idéias e não deixe nada pendente nesse setor. O final de semana promete surpresas com seu par afetivo. C. 801 M. 5740

Aquário – Um dia de acertos. Positivo para compras de uso pessoal ou doméstico. Fique perto da pessoa amada e família. Saúde equilibrada. Pode aceitar convites para se divertir. C. 614 M. 9635

Peixes – Canalize sua energia e conseguirá bons resultados. Busque apoio da família e a cooperação dos amigos. Boa movimentação na vida a dois. Pode sair para festas e encontros. C. 357 M. 0825