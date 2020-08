Horóscopo do dia: previsões para o dia 24 de agosto de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia auxilia nas decisões que merecem ser tomadas

ÁRIES

A sensibilidade, a paixão e a intuição ganham destaque: a Lua continua em Escorpião e faz aspectos harmoniosos hoje. Aproveite para pesquisar, investigar, encontrar diagnósticos para questões profundas acerca de si mesmo. Fica mais fácil perceber o que dever ser aprimorado e curado. Você pode tomar diversas iniciativas com mais confiança. Você pode superar velhas questões também. No período da noite a Lua sorri para Plutão, favorecendo os mergulhos em investigações e a renovação das energias.

TOURO

É tempo de caprichar no visual, distribuir sorrisos e elogios, mostrar o seu melhor. Você pode ativar contatos, promover lançamentos, divulgações, programar atividades artísticas e/ou culturais. A Lua segue em Escorpião e se combina com Vênus, favorecendo o aprofundamento nas relações. Você pode fazer propostas criativas para seu amor. Bom período também para transformar velhos sentimentos, investir em terapias e cultivar o desapego, pois há sempre algo novo e melhor mais à frente.

GÊMEOS

Período de mais sensibilidade, arte, intuição e inspiração. Mercúrio segue em Virgem, enquanto a Lua segue em Escorpião. Conte com boa capacidade de compreensão e de expressão. Aproveite para estudar, pesquisar, investigar e se aprofundar em qualquer assunto, promover mudanças e transformações para que tudo funcione melhor. Procure voltar a atenção para si mesmo, ao invés de entrar em debates e discussões. Esteja aberto para corrigir seus próprios erros. Atenção para as ideias e os insights que podem surgir!

CÂNCER

Você pode aprender mais sobre a vida e acerca de si mesmo. Bom período para ganhar clareza sobre as questões mais profundas da vida, obter bons diagnósticos, compreender melhor a si mesmo e aos outros. A Lua segue em Escorpião e faz aspectos harmoniosos hoje: o prazer está ligado às limpezas, mudanças, transformações, descobertas e purificações. Vale encantar-se com coisas belas e positivas, conectar-se com assuntos mais elevados e com as práticas espirituais. A compaixão, a intuição e a inspiração podem trazer curas e harmonia.

LEÃO

Esteja aberto para mudar de opinião ou de ideia, se elas não estiverem encontrando eco. A Lua segue em Escorpião, vale ganhar tempo para promover investigações, terapias, mudar a si mesmo ao invés de tentar mudar os outros. Aproveite para colocar um ponto final em velhas questões com mais coragem e determinação. No período da noite a Lua se combina com Plutão: período bom para curas e aprofundamentos. Vale também buscar inspiração em tudo o que é bom, belo e do bem.

VIRGEM

Concentre-se nas sementes que estão germinando. Invista em bons contatos, na atualização das informações, em estudos e leituras. Aprimoramentos gerais estão favorecidos. Sol e Mercúrio seguem em seu signo, você pode se envolver de corpo e alma em seus projetos e ideias. Enquanto isso, a Lua segue em Escorpião: você pode promover pesquisas, investigações e diálogos mais profundos sensibilidade. Fica mais fácil alinhar o coração e a razão para agir com consciência, sensibilidade e confiança.

LIBRA

O que vale agora é estar em paz com tudo e com todos. Você pode aproveitar para colocar em ordem a casa ou o local de trabalho, fazer arrumações e aperfeiçoamentos em geral. Bom período para cuidar da saúde, investir na qualidade de sua rotina, desfrutar de coisas saudáveis e do convívio com as pessoas que ama. Hoje a Lua se combina com Vênus: você merece pausas para mimar-se e fazer algo do seu agrado também. Aproveite para cultivar gratidão e desfrutar dos prazeres simples da vida.

ESCORPIÃO

Conte com mais intuição e boa capacidade de análise para obter bons diagnósticos. A Lua segue em seu signo e hoje faz aspectos harmoniosos: bom dia para aprofundamentos, tudo o que possa trazer novas compreensões. Aproveite para promover análises e investigações, você pode dialogar com mais sensibilidade obter mais clareza sobre questões importantes. A Lua combina forças com Vênus: bom período para potencializar as afinidades entre parceiros do sexo oposto. Terapias, meditações e atividades artísticas também estão favorecidas.

SAGITÁRIO

É tempo de fazer mudanças em sua vida, promover libertações e curas. Aproveite para investir nas relações pessoais, converse, pergunte, esclareça dúvidas. Caso seja necessário, vale pedir perdão, consertar ou voltar atrás em seus pontos de vista. Atividades culturais, artísticas e espirituais estão favorecidas. Você pode restaurar as energias, liberar o excesso de bagagem para que possa seguir mais leve. Bom período também para perceber o que pode mudar ou acrescentar para que possa crescer profissionalmente.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em Escorpião, favorecendo terapias e investigações acerca de si mesmo. As harmonias que a Lua faz hoje favorecem o contato com seu lado mais sensível, profundo e intuitivo. Fica mais fácil também transmutar velhas preocupações, cultivar confiança e clareza, buscar o autoconhecimento e a expansão da consciência.

Não alimente pensamentos negativos. Pelo contrário, lance mão de afirmações positivas e informações inspiradoras para confiar cada vez mais em seus recursos e suas competências.

AQUÁRIO

Uma postura mais criteriosa, investigativa e organizada fica favorecida pela Lua em Escorpião. Você pode aproveitar para planejar, pesquisar, estudar e se aprofundar em algum assunto. Bom período para também o convívio social e todo tipo de intercâmbio. A Lua sorri para Vênus: prefira atividades em lugares inspiradores. Seu bem estar está ligado à sua capacidade de inspirar-se e encantar-se com o lado positivo da vida. Fica mais fácil alinhar a sensibilidade e a inspiração para resultados positivos.

PEIXES

Dia bom para cultivar mais inspiração. A Lua segue em Escorpião e faz belas harmonias, favorecendo uma visão mais abrangente e elevada da vida. Vale buscar terapias e meditações para tranquilizar a inquietação. Lembre-se que o Sol segue no signo oposto e as coisas agora não dependem apenas de seu empenho pessoal. É importante trocar recursos com os outros e com as circunstâncias externas. Vale investir também no contato com novos amigos e pessoas de outros círculos sociais.