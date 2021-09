Horóscopo do dia: previsões para 9 de setembro de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta as previsões para cada signo do zodíaco





ÁRIES

O Sol segue em Virgem, favorecendo aprimoramentos com mais critério e objetividade. Tratamentos de saúde, dietas e mudanças de hábitos alimentares podem ser seguidos com disciplina e trazer melhores resultados. Enquanto isso, a Lua segue em Libra e hoje desafia Plutão: as reações emocionais podem ser desproporcionais. Diplomacia, ponderação e gentileza são os antídotos. Você pode também gastar energia com atividades físicas, mas é melhor resguardar-se de situações tensas e arriscadas.





TOURO

É tempo de cultivar mais realismo, critério e praticidade, mais foco nos objetivos a serem alcançados. O Sol segue em Virgem, evidenciando a necessidade de nos sentirmos úteis, pedindo atitudes mais maduras e estratégicas. Bom período também para novos projetos, estudos e aperfeiçoamentos. Vale investir na qualidade dos serviços prestados, no aprimoramento de técnicas e no planejamento da rotina. A Lua segue em Libra e desafia Plutão, procure evitar discussões e cobranças. Prefira cuidar bem de si mesmo!

GÊMEOS

Você pode ler, estudar e se aprofundar em qualquer assunto. O Sol segue em Virgem, é tempo de priorizar assuntos, arregaçar as mangas e investir na produtividade. Invista em atitudes mais criteriosas, detalhistas e práticas, sem exagerar nas críticas. Com a Lua em Libra, aproveite para analisar as questões com imparcialidade. Prefira agir com autonomia, liberdade e independência, ao mesmo tempo em que cultiva a gentileza. Mercúrio segue em Libra também, bom para investir em contatos, acordos e negociações.

CÂNCER

A Lua segue em Libra e hoje desafia Plutão: vale evitar conversas delicadas ou situações arriscadas, pois os ânimos podem se exaltar. Procure moderar a intensidade emocional, evite pessoas conflituosas. As qualidades de Libra são o antídoto: equilíbrio e ponderação. Estamos na lunação de Virgem: aproveite para organizar os novos projetos, tomar providências práticas e necessárias para que tudo funcione melhor. Os intercâmbios devem ser realizados com bom discernimento e mais praticidade.

LEÃO

A Lua segue em Libra indicando a importância de valorizar as relações e as parcerias. É importante também ouvir os outros, com cordialidade. Tudo com moderação, pois hoje a Lua faz aspectos desafiadores. Cultivar o equilíbrio emocional num ambiente de paz é importante. Enquanto isso, o Sol segue em Virgem, aproveite para investir nos cuidados com a saúde e a rotina. Vale priorizar a simplicidade, a qualidade de vida, a formatação de projetos, a organização de horários, tarefas e serviços.

VIRGEM

Aos poucos você ganha clareza e confiança em relação aos objetivos a serem alcançados. O Sol segue em seu signo, trazendo seu brilho. A partir da data de seu aniversário, ânimo, disposição e garra crescem a cada dia. Atividades ligadas à comunicação estão favorecidas, invista na curiosidade e na vontade de atualizar informações. Você pode expandir sua rede de contatos e fazer planos para o futuro. Porém, tudo com cordialidade, equilíbrio e ponderação. Hoje a Lua desafia Plutão, melhor evitar discussões e riscos.

LIBRA

A Lua segue em seu signo, encontra Vênus e desafia Plutão: evite situações arriscadas, cobranças e confrontos. Prefira cultivar harmonia, passar momentos agradáveis em clima de intimidade. O Sol segue em Virgem, o período está bom para fazer arrumações, para organizar horários e simplificar a rotina. Aproveite para cultivar dedicação ao trabalho, aquela sensação de responsabilidades e deveres cumpridos, de que deu o melhor de si e fez tudo da melhor maneira possível. Assim pode ficar em paz com sua consciência.

ESCORPIÃO

A Lua segue em Libra, invista na imparcialidade e na objetividade, sempre aberto para compreender as pessoas e refletir sobre outros pontos de vista. Isso é muito importante, pois hoje a Lua desafia Plutão. Atenção para as disputas de poder e as relações abusivas! Melhor adiar conversas mais delicadas, as reações emocionais podem ser desproporcionais. Procure evitar confrontos, cultivar desapego e tranquilidade. O Sol segue em Virgem: o destaque vai para a praticidade, a organização e os cuidados com a saúde.

SAGITARIO

Conte com mais disposição! Porém, cuidado com expectativas exageradas, excessos e desperdícios em geral. Aproveite que Júpiter está retrógrado para promover reestruturações e bom planejamento. É melhor ficar atento para evitar críticas, cobranças e confrontos, pois a Lua se desalinha com Plutão. Procure baixar a cabeça para investir no trabalho e na produtividade. O Sol segue em Virgem: vale investir em cursos de aprimoramento e especialização, estudos, hábitos mais saudáveis e enriquecedores.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em Libra, aproveite para interagir com as pessoas com flexibilidade e cordialidade. É importante evitar conflitos, analisar situações com imparcialidade, rever posturas e opiniões rígidas. O excesso de responsabilidades pode exaurir suas energias. O Sol segue em Virgem, favorecendo a organização da agenda em nome de mais qualidade de vida. Vale questionar sobre o que é preciso deixar para trás, para que possa seguir mais leve. É tempo de aprimorar técnicas e objetivos, para que eles realmente se viabilizem.

AQUÁRIO

Novos projetos e aprendizados estão em pauta. Com a Lua em Libra, aproveite para cultivar a harmonia emocional e reserve tempo para cuidar de si. É tempo de organização, providências práticas e preparo para que em breve viva a culminância de seus projetos. O Sol segue em Virgem, favorecendo o discernimento, aproveite para perceber o que funciona e o que pode ser aprimorado. Vale também cuidar da saúde com exames, dietas, disciplina as atividades físicas e/ou tratamentos de desintoxicação.

PEIXES

O bom senso deve predominar sobre o impulso. O Sol ingressa no signo oposto e sua energia cai. É importante cuidar da saúde, com repouso, alimentação e exercícios adequados. Os projetos e trabalhos em parceria também ganham destaque, a preferência vai para pessoas e situações mais simples e naturais. Evite fazer várias coisas ao mesmo tempo, procure cultivar mais atenção e dedicação. Confie na sua capacidade de encontrar soluções para qualquer desafio, sem dar atenção para pensamentos negativos.