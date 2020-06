Horóscopo do dia: previsões para 9 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

As inovações e as ideias para o bem da coletividade ganham destaque com a Lua em Aquário. Você fica mais disposto a fugir da rotina e a interagir com o mundo. Aproveite para atualizar informações, em clima de liberdade e autonomia. Mas a Lua também se desentendeu com Urano: é flexibilidade para interagir com possíveis surpresas e imprevistos. O Sol ainda desafia Marte, continue a evitar disputas. A Lua sorri para Vênus, garantindo um astral mais cordial e prazeroso. Atividades prazerosas são muito bem vindas.

TOURO

Você sai ganhando se respeitar o ponto de vista alheio e aceitar o outro como ele é, sem cobranças. Com a Lua em Aquário os condicionamentos ficam mais baixos e você pode sentir a vida com mais liberdade. Que tal fazer algo fora de série, quebrar a rotina, ir a um lugar diferente? No período da tarde a Lua se desentende com Urano, pode haver alterações no que foi programado. Mesmo assim, vale expandir contatos e investir em algo novo. A Lua também sorri para Vênus, cresce a vontade de cultivar prazer e beleza.

GÊMEOS

Bom dia para romper com velhos condicionamentos. Com a Lua em Aquário, procure abrir-se para novos pontos de vista. Insights, novidades, mudanças, surpresas e novas soluções estão em pauta. Ideias originais estão favorecidas. Vale ousar, fazer algo que nunca fez e fugir da rotina também. Prefira a primeira parte do dia para as atividades profissionais mais importantes. No período da tarde, Lua e Mercúrio pedem cuidado com a inquietação e atitudes imprudentes. Leveza e flexibilidade são os antídotos!

CÂNCER

Bom período para cultivar independência, ousadia e liberdade. Bom também para cultivar ousadia e se conectar com as novas correntes de pensamento. Com a Lua em Aquário, chantagens emocionais e dramas exagerados não são bem aceitos. Lua e Vênus favorecem atividades prazerosas e agradáveis. Lua e Urano pedem criatividade e adaptabilidade para surfar com a vida. Ainda há risco de confusões e enganos na hora de fechar acordos. Prefira ganhar tempo para pesquisar melhor e checar os fatos.

LEÃO

Procure refletir e se inteirar sobre as questões mais elevadas da vida. Com a Lua em Aquário, aproveite para visualizar o que pretende para o futuro. É importante cultivar momentos de introspecção para refletir sobre os seus sonhos mais caros. O Sol desafia Marte e Netuno: cuidado com o orgulho, o individualismo e agressividade. Fique de olhos abertos, há risco de enganos em suas iniciativas, por isso é importante desacelerar. Generosidade, solidariedade e humildade também são fundamentais.

VIRGEM

Cresce a disposição para experimentar algo novo, para sair do convencional, deixar para trás velhas regras e tabus com a Lua em Aquário. Autonomia e liberdade devem falar mais alto. Aproveite para trocar informações e aprender algo novo. No período da tarde, Lua e Urano pedem cuidado com a inquietação, a liberdade deve ser respeitada. Esteja aberto para correções e revisões. Nada de errado em refletir melhor e mudar de ideia, se for preciso. Ainda bem que a Lua também se combina com a Vênus, favorecendo a gentileza.

LIBRA

Com a Lua em Aquário, o foco deve ser num objetivo maior, para o bem da coletividade. A Lua sorri para Vênus, aproveite para investir em atividades prazerosas, em sua imagem e na apresentação de seu trabalho. Elegância, o equilíbrio e a estética podem contar pontos a favor. Mas Vênus ainda segue retrógrado, indicando que não é um bom período para grandes acordos e investimentos. Prefira ganhar tempo para pesquisar, refletir e economizar. Realizações ligadas aos valores continuam em evidência.

ESCORPIÃO

É importante canalizar sua energia para algo produtivo e positivo. O Sol ainda desafia Marte: cuidado com reações explosivas, exaltadas e imprudentes. Conflitos aumentam sua proporção apenas se você permitir. Se for para tomar atitudes radicais, que sejam em relação a si mesmo, com decisões para abandonar algo que não lhe faz bem. Os desafios podem ser enfrentados com mais consciência, criatividade e generosidade. Lua e Vênus seguem em harmonia, o diálogo pode e deve ser cordial, agradável e amoroso.

SAGITÁRIO

É preciso foco, integridade, competência e profissionalismo ao promover trocas, negociações e intercâmbios. No período da tarde Lua e Urano pedem cuidado com a inquietação, a temperança é o antídoto. Atenção para mal entendidos e pontas soltas. Procure organizar-se e fazer uma coisa de cada vez, com mais atenção, para evitar erros e atrasos. Aproveite para cultivar a determinação e pensar em projetos de longo prazo. Vale investir na diplomacia também, a cordialidade pode abrir novas portas.

CAPRICÓRNIO

Aproveite que a Lua segue em Aquário para cultivar criatividade e liberdade, experimentar programas originais e diferentes, buscar novas sensações e aventuras. Repetições e restrições ficam mais enfadonhas, prefira aprender algo novo e buscar soluções alternativas. Vale expandir sua rede de contatos também. Porém, evite grandes investimentos, compras e acordos apressados, sem a devida análise e pesquisa. Vale revisar preços e valores, rever estratégias e corrigir o que for preciso.

AQUÁRIO

Aproveite que a Lua segue em seu signo para cultivar mais independência, autonomia, originalidade e criatividade. Não se esqueça de brincar com os acontecimentos, espalhar mais leveza e desprendimento ao seu redor. Atenção no período da tarde: a Lua desafia Urano: imprevistos e alterações na agenda entram em pauta. Procure cultivar leveza para surfar com a vida. Mesmo assim, a Lua sorri para Vênus: as atividades prazerosas e agradáveis estão favorecidas.

PEIXES

Não se agarre ao passado que não retornará. Com a busca do autoconhecimento, pode se conectar cada vez mais com seus dons e talentos para seguir o caminho do coração. A colaboração dos amigos e as novas soluções ganham destaque com a Lua em Aquário. Sua consciência se expande, você se interessa por um panorama cada vez mais abrangente, se abre cada vez mais para novas visões e novos entendimentos acerca da vida. Vale olhar para o futuro, identificar-se com soluções originais e inovadoras.

