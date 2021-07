Horóscopo do dia: previsões para 9 de julho de 2021

Marcelo Dalla Marcelo Dalla é o autor dessa mandala e também comanda a coluna de previsões para o horóscopo do dia









ÁRIES

É tempo de olhar pra frente, de estabelecer as novas sementes e intenções: a Lua nova acontece hoje! Procure expressar sentimentos e ideias com flexibilidade, sem rigidez excessiva. Marte ainda desafia Urano, cuidado com críticas, exigências e imprudências. Evite atitudes apressadas e impulsivas, uma postura mais aberta, diplomática e comedida são importantes. Procure abrir seu coração: vale conversar mais, buscar novos pontos de vista, caminhos alternativos e o apoio das pessoas queridas.









TOURO

Você pode finalizar velhos assuntos, mas sem forçar situações. Aproveite para interiorizar-se e cultivar bem estar emocional, desta forma construirá as bases psicológicas e energéticas para o futuro sucesso. A dica é cultivar paz, serenidade, ficar bem consigo mesmo. Vênus desafia Saturno e Urano, pedindo cuidado com cobranças. Qualquer desavença pode ser superada com doses de atenção, carinho e o diálogo de coração aberto. Novas intenções podem ser plantadas com a Lua nova que chega hoje, marcando um período fértil e libertador.

GÊMEOS

Uma postura mais introspectiva e acolhedora é recomendada. Você tem objetivos definidos? Aproveite para refletir com calma, para ganhar clareza. Evite ficar muito tempo parado em lugares fechados também. Coloque-se em movimento, pratique exercícios para evitar a ansiedade. Hoje é dia de Lua nova: novos assuntos estarão em pauta. Sol e Lua combinam forças com Urano, você sai ganhando na medida em que se conecta ao que é original, criativo e inovador. Período bom para novas ideias e inspirações.

CÂNCER

Velhos modelos já não servem mais, o céu o convida a mudar, trocar de pele. Aproveite para cuidar de si mesmo, cultivar gratidão e a sensação de que é único e especial. A Lua nova acontece hoje em seu signo, favorecendo renovações e revoluções. Mas é melhor pegar mais leve consigo mesmo e com os outros. Não dê margem para críticas, mau humor e pessimismo. Procure cuidar bem de seu equilíbrio emocional com atitudes maduras. O importante agora é elevar os sentimentos, plantar novas metas e intenções com fé e inspiração.

LEÃO

Você viu?

É tempo de finalizações e análises gerais. Procure perceber quais as velhas situações que já não condizem com sua consciência e pedem libertação. Fique atento aos sonhos e intuições, que podem trazer respostas. É tempo de limpezas! Respeite seus limites energéticos também, até seu aniversário você vive o final de um ciclo solar, o período é de renovação emocional. Aproveite para cuidar de assuntos relativos ao lar e à família. A prioridade vai para os encontros mais íntimos e as demonstrações de carinho.

VIRGEM

Hoje é dia de Lua nova, que acontece em Câncer: bom momento para estipular novas metas, conversar sobre os sentimentos, extravasar as emoções e lidar com elas, procurar entendê-las. Você pode pensar em novas soluções que podem ser incorporadas no trabalho ou em casa. Período ideal para fortalecer as relações com quem ama e cuidar do seu equilíbrio emocional. O Sol combina forças com Urano, favorecendo novas ideias, atividades criativas, soluções inovadoras e a expansão de sua rede de contatos.

LIBRA

Com a Lua nova você pode virar a página para novos assuntos, semear novas metas e intenções. É importante cultivar ações maduras e responsáveis, sem dar margem para críticas, mau humor, pessimismo e negatividades. Procure pegar leve com si mesmos e com os outros, sem tantas exigências, para não causar rupturas prejudiciais. Cuide bem de si mesmo, das suas emoções. Vênus segue em Leão: ame-se muito! Bom momento também para limpar e harmonizar a casa ou o local de trabalho, eliminar a energia estagnada.

ESCORPIÃO

Você pode finalizar as últimas pendências. Porém, sem forçar situações. É bom reservar tempo para desligar-se da agitação do mundo. Quanto mais tranquilidade e introspecção, melhor. Pense em tudo o que lhe causa insatisfação e procure mudar interiormente, agradecendo pelas experiências passadas e pelo aprendizado. É importante compreender as emoções, cultivar solidariedade e compaixão. A Lua nova marca o início de um novo ciclo, tempo de traçar novas metas e comprometer-se com objetivos inovadores!

SAGITÁRIO

A Lua nova marca um bom período para mudar de assunto, com novas metas e ideias. Tempo de limpezas, libertações e renovações. É importante cultivar leveza e ao mesmo tempo comprometimento. Principalmente consigo mesmo. O que tem feito para seguir mais leve? Júpiter continua em Peixes, favorecendo a expansão da espiritualidade. Você pode ganhar uma percepção mais profunda em relação a si mesmo, de suas emoções e do que ainda é preciso ser melhorado para que possa seguir em frente com novos projetos.

CAPRICÓRNIO

Saturno faz aspectos desafiadores, procure observar sua ambição, as tentativas de controle, ou demonstra pessimismo ou frieza, para que possa corrigir isso em você. Atenção para posturas exigentes, ranzinzas, rígidas ou inflexíveis! Uma atitude mais afetuosa e generosa pode fazer toda a diferença e abrir novas portas. Procure ouvir mais também. É preciso adaptar seus objetivos e estabelecer novas metas, pois aos poucos você modifica a forma de enxergar a vida e se abre para novas possibilidades.

AQUÁRIO

Procure comunicar-se com carinho, afeto e atenção: está mais fácil tocar os sentimentos dos outros, mas está mais fácil feri-los também. Esteja atento para perceber se há inquietação excessiva, vontade de se libertar de algo ou alguém. O contato com a natureza é curativo e restaurador. Se for possível, caminhe descalço, visite lugares onde haja ar puro. A Lua nova acontece hoje em Câncer: um convite para entrar em contato com o que é mais íntimo para você, reconhecer o que lhe faz bem, renovar as emoções e ativar novas metas.

PEIXES

Bom período para dar atenção às questões domésticas, aos familiares e pessoas queridas. Seja atencioso, isso pode fazer toda a diferença. Você pode também dar aquele toque especial à sua casa, para que ela fique mais aconchegante. Aproveite para preencher os aposentos com amor, de modo que todos, inclusive você mesmo, sintam esse amor e sejam nutridos por ele. Já sabe quais serão as novas intenções a serem semeadas? A Lua nova acontece hoje em Câncer: período ideal para virar a página e inaugurar novos assuntos.