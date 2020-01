Horóscopo do dia: previsões para 9 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

É tempo de olhar para o futuro, de quebrar velhos padrões, sair da estagnação e criar novas soluções. Marte segue em Sagitário: é importante cultivar movimento, autonomia, ação, atividades em grupo e vida social. Bom momento também para programar nossos estudos, aprender coisas novas, inteirar-se das novidades tecnológicas do mercado. Vale agir com autonomia, dar espaço para si e para os outros. Aproveite para fazer algo diferente, movimentar a energia do corpo, da casa e das ideias.

TOURO

O melhor a fazer é cultivar autonomia e independência. Evite ficar muito tempo parado! Atividades em grupo ficam favorecidas com Vênus em Aquário . Você segue mais disposto a se conectar com as novas correntes de pensamento. Além disso, a Lua ingressa em Câncer e se combina com Urano: aproveite o dia para sair da estagnação, movimentar a energia do corpo, da casa e das ideias. Bom também para cuidar das emoções, oferecer acolhimento, carinho e proteção a quem ama.

GÊMEOS

Inteligência, energia, curiosidade e confiança ganham destaque neste período. Continue a investir em contatos profissionais. Mercúrio segue junto com o Sol, prometendo muito movimento em parques, shoppings, clubes e bares. A comunicação fica mais ágil, atividades culturais ficam favorecidas. Aproveite para interagir com o mundo e inteirar-se das novidades. Fique de olho, pois muitas ideias e oportunidades de crescimento podem surgir quando estiver em conversas com amigos.

CÂNCER

Aproveite para fazer algo diferente, expor novas ideias e soluções originais, reavaliar hábitos, vícios e apegos. A Lua quase cheia segue em seu signo e se combina com Urano, favorecendo a criatividade. A mente está inquieta. Aproveite para mudar o que for preciso para tornar a vida mais bela, harmoniosa e saudável. Respire fundo para limpar preocupações e reprogramar a mente com mantras ou afirmações positivas. É tempo de fazer diferente, quebrar com velhos padrões e buscar rotas alternativas.

LEÃO

A mente está ativada, com muitas ideias. Cresce também a vontade de encontrar os amigos para jogar conversa fora. A Lua se combina com Urano, há tendência para a inquietação. Vale cultivar liberdade e fazer algo inovador: mudar o caminho, experimentar um novo prato, conhecer lugares diferentes ou ousar no visual. Vale também cultivar flexibilidade e programar atividades relaxantes. Cinema, teatro, exposições e atividades culturais podem renovar as energias e trazer novas inspirações.

VIRGEM

A mente e a palavra ficam afiadas com o encontro de Sol e Mercúrio. Você pode interagir com mais agilidade. Aproveite para circular, conversar, explorar novas oportunidades, trocar ideias e fazer contatos produtivos. Hoje a Lua se combina com Urano: os projetos inovadores, voltados para o bem da coletividade ficam ainda mais favorecidos. A Lua quase cheia segue em Câncer, todos ficam mais sensíveis. Muitas situações chegam ao clímax. Vale também dar mais atenção a quem ama, cuidar da casa e das emoções.

LIBRA

Dia bom para exercitar habilidades sociais e diplomáticas, pesquisar novas soluções e estratégias. Com Vênus em Aquário você pode diversificar assuntos, tirar dúvidas, desfazer desentendimentos. Aproveite para entrosar-se, em bate-papos agradáveis boas ideias podem surgir. A Lua se combina com Urano, dá vontade de fazer algo diferente. Atividades ao ar livre, caminhadas ou passeio de bicicleta são bem vindos, por exemplo. Assim fica mais fácil cultivar leveza e alto astral para interagir positivamente com o mundo.

ESCORPIÃO

Período ideal para expandir conhecimentos e aprender coisas novas. Marte segue em Sagitário: o conhecimento é libertador. Você pode cultivar sua própria verdade, ao mesmo tempo em que respeita a verdade alheia. Pode ser mais autêntico e se afastar de pessoas, situações, atividades e interesses que não são verdadeiros, que não fazem sentido e não mais ressoam em você. Bom período também para atividades culturais e práticas esportivas. Vale buscar novidades, programar encontros e passeios.

SAGITÁRIO

Aproveite o período para reflexões e bons diálogos, os processos mentais estão ativados, a comunicação está favorecida. É tempo de rever o quanto avançou para que possa seguir com mais foco. O céu favorece curas, pede que se desprenda de algo que já não serve mais para poder evoluir e prosperar. Procure também renovar sua fé e cultivar ideais elevados. Marte segue em seu signo, inspirando coragem. É fundamental uma atitude positiva para que comece a criar agora um novo ciclo de conquistas.

CAPRICÓRNIO

É tempo de aprender coisas novas, de viver experiências libertadoras. Novos assuntos estão em pauta. Sol e Mercúrio seguem juntos em seu signo, você pode expressar ideias e sentimentos com mais clareza. Com mais abertura, confiança e curiosidade, pode trocar ideias, buscar novas informações, investir em tecnologia ou divulgação nas redes sociais. Enquanto isso, a Lua segue em Câncer, indicando que um pouco de recolhimento em clima de intimidade também cai muito bem. Vale reservar momentos para refletir e cuidar de si mesmo.

AQUÁRIO

Vênus segue em seu signo, você se mostrar mais belo e sedutor. Aproveite para cultivar alegria e gratidão pelo que a vida lhe oferece, esteja aberto para novos encontros e amizades. Aproveite para socializar, mostrar-se generoso e bem humorado. Hoje a Lua se combina com Urano: o dia pede movimento e entrosamento. Você pode também cultivar liberdade, fugir da rotina, movimentar energias estagnadas, expor ideias, fazer planos, alinhar interesses, ler, pesquisar e tirar dúvidas.

PEIXES

Tudo fica mais movimentado e dinâmico. Sol e Mercúrio seguem juntos, favorecendo os intercâmbios. Vale pensar em novos estudos, cursos e aprendizados. Você pode programar conversas agradáveis com os amigos, esclarecer mal entendidos, elaborar projetos ou passar em revista os últimos detalhes de seu plano. Hoje a Lua combina forças com Urano, a liberdade de pensamento e de expressão ganha especial significado. É tempo de deixar para trás questões do passado que já não servem mais.