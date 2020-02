Horóscopo do dia: previsões para 9 de fevereiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla A previsão do dia dá dicas de como aproveitar as oportunidades de acordo com o seu signo e ascendente

ÁRIES

Período de transbordamento emocional com a Lua cheia que aconteceu na madrugada. Portanto, cuidado com o que for falar para não ferir os sentimentos de ninguém. Ainda bem que a Lua se combina com Marte: conte com mais confiança para ir além, transformar velhos condicionamentos e transformar a si mesmo. Bom para comprometer-se com seu crescimento. Conte também com energia, criatividade e disposição para diversas iniciativas. Com mais intuição, suas antenas estão ligadas!

TOURO

Cresce o desejo de novidades, liberdade e independência, com a Vênus em Áries . Você pode experimentar e aprender algo novo ou programar uma atividade diferente e inusitada para este domingo. Exposições, festividades e atividades culturais estão em destaque.

Procure interagir com mais leveza, sem tantas cobranças ou exigências. Além disso, a Lua está na fase cheia e se combina com Marte: é bom movimentar as energias. Atividades físicas, bom humor são os antídotos para a impaciência e a inquietação.

GÊMEOS

O pensamento está mais imaginativo. O clima deve ser de alegria, criatividade e diversão com a Lua cheia em Leão. Prefira atividades criativas, leves e inovadoras. Conversas podem trazer novas ideias. Mas evite críticas e discussões, que podem se agravar com reações emocionais exaltadas. Concentre-se em tudo o que possa proporcionar inspiração. Você pode também expressar situações sentimentais, quebrar padrões e deixar algo velho para trás, já que o Sol segue no revolucionário signo de Aquário.

CÂNCER

A sensibilidade é ativada com a Lua cheia. Vale despertar sua criança interior, divertir-se, programar atividades de lazer, amar de maneiras diferentes, frequentar novos lugares e fazer novas amizades. A Lua combina forças com Marte, há muita energia à sua disposição. Procure abrir seu coração para perdoar e promover a cura em seus relacionamentos. Está em seu poder mudar de assunto, transformar os sentimentos e elevar a vibração. Lembre-se sempre que sorrisos, elogios e generosidade podem abrir novos caminhos.

LEÃO

A Lua cheia aconteceu em seu signo nesta madrugada, aproveite para celebrar a vida, cultivar confiança em si mesmo e em sua capacidade criativa. Os condicionamentos ficam mais baixos e o desejo por novidades fica maior. Aproveite também para abrir seu coração, deixar de lado as competições, perdoar e promover a cura em seus relacionamentos. O velho e o novo se enfrentam, antigos padrões devem ser renovados. Novos conhecimentos e aprendizados podem levá-lo a alcançar novos estágios.

VIRGEM

A Lua está na fase cheia, estimulando as emoções. Evite envolver-se em discussões desnecessárias. É tempo de deixar para trás algo que impede seu crescimento para que possa seguir com mais liberdade. Você pode interagir com pessoas diferentes, expandir sua rede de contato, se abrir para novas ideias e novas correntes de pensamento. Bom período para atividades artísticas e criativas. A mente está mais sonhadora com Mercúrio em Peixes. Com mais empatia e sensibilidade, pode obter bons insights e novas percepções.

LIBRA

A Lua segue na fase cheia, evite enfrentamentos com o sexo oposto. A preferência vai para atividades que possa exercer com autonomia. Cobranças e dependências podem ser deixadas para trás, em nome da renovação. Em destaque tudo o que é criativo. Júpiter combina forças com Netuno, cresce a vontade de elevar a alma com as belezas do mundo e a magia da vida. Os ensinamentos elevados, as artes inspiradas e as práticas espirituais o ajudam a sintonizar-se com as dimensões superiores.

ESCORPIÃO

Com a Lua cheia é bom evitar confrontos, cobranças e discussões. Ainda bem que Lua e Marte seguem em harmonia, indicando mais dinamismo e energia. Independência, desprendimento e autonomia dão o tom para este domingo. Limpezas e desintoxicações podem ser promovidas. Aproveite para espairecer, transmutar sentimentos pesados, as disputas e a possessividade. Com passeios, esportes e atividades físicas fica mais fácil cultivar alegria, autoestima e gratidão pela vida.

SAGITÁRIO

Alto astral, inspiração e generosidade devem falar mais alto. Júpiter e Netuno seguem em harmonia e o ajudam a elevar os sentimentos. Com a Lua cheia em Leão vale sair de casa, colocar-se em movimento para experimentar algo novo. O clima é de extroversão. Bom período também para se livrar do que não tem mais utilidade. Mas fuja de discussões conflituosas. Continue a cultivar maturidade, para que possa ativar seus planos e seus projetos com garra, confiança e determinação.

CAPRICÓRNIO

Invista na harmonização de suas emoções. Com a Lua na fase cheia é importante evitar conflitos, pois todos ficam mais emotivos. O destaque vai para o lazer, as atividades artísticas e os programas culturais. Júpiter e Netuno se combinam, prometendo mais sensibilidade e inspiração. Com abertura e disposição para interagir com o mundo, o período pode ser prazeroso, estimulante e produtivo. Aproveite para investir em novos sabores, novas experiências, fazer algo que alimente o coração e a alma.

AQUÁRIO

Você segue mais confiante. Porém, com a Lua cheia, cuidado para não exagerar no orgulho, atenção para as armadilhas do ego. Ainda bem que Júpiter se combina com Netuno, a inspiração ganha evidência. Aproveite para caprichar no visual, tornar sua casa ou seu local de trabalho mais harmoniosos, promover encontros, abrir-se para novas oportunidades. É tempo de abrir-se para o amor, o potencial criativo está ativado. A cabeça está nas nuvens, mas os pés podem continuar bem fincados no chão.

PEIXES

Você pode tomar iniciativas para concluir diversos assuntos, mas continue a respeitar seus limites energéticos. É importante equilibrar o peso dos compromissos com momentos de lazer e descontração. Atividades artísticas e criativas estão favorecidas. As oportunidades no trabalho e no amor crescem na medida em que em que expandir sua consciência, investir nos assuntos mais elevados e transcendentais. Momentos de relaxamento podem trazer novas ideias, oportunidades, surpresas e inspirações.