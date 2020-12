Horóscopo do dia: previsões para 9 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla Confira o horóscopo do dia com as previsões de Marcelo Dalla

ÁRIES

Uma postura mais cordial, diplomática e gentil cai muito bem com a Lua minguante em Libra. Bom período para quitar pagamentos, concluir assuntos, investir em atividades físicas, tratamentos de desintoxicação, cortar hábitos prejudiciais e despesas desnecessárias. Com a harmonia de Sol e Marte, vale também gastar energia com passeios, movimento, alongamentos, sem ficar parado muito tempo em tarefas repetitivas. Finalize o que for possível e procure deixar tudo fluir. Não é hora de forçar situações.

TOURO

É importante promover conciliações, adaptações, restaurações e limpeza. Economia e maturidade ganham evidência. A Lua minguante segue em Libra, enquanto Vênus combina forças com Plutão: bom período para aprofundar os laços de afeto com quem ama. O período mais introspectivo, bom para adaptações, restaurações e limpeza. Você pode reservar momentos para a interiorização. Aproveite para mergulhar em si mesmo, assim pode equilibrar as emoções, descobrir o que é preciso ser concluído e o que pode ser deixado para trás.

GÊMEOS

A Lua minguante segue em Libra: você pode ponderar e analisar qualquer questão sob um ponto de vista mais imparcial. O clima é mais introspectivo. A Lua combina forças com Mercúrio, fica mais fácil ganhar clareza do que deve ser corrigido e deixado para trás. Aproveite para refletir sobre os rumos de sua vida. A capacidade de concentração fica maior, favorecendo o trabalho intelectual. Você pode resolver situações que vem se arrastando, mas evite discussões, debates e posturas intolerantes.

CÂNCER

Aproveite o período resolver situações que vem se arrastando. A Lua minguante segue em Libra, você pode perceber o que deve ser harmonizado em suas relações. É hora de diminuir o ritmo e harmonizar também as emoções. Atividades de cunho artístico e/ou espiritual ganham destaque. Bom período para questionar sobre sua missão, sobre metas e ideais, sobre o que deve ser concluído agora. Aproveite para buscar ensinamentos elevados, interiorizar-se, unir razão e intuição para conseguir uma síntese e traçar metas.

LEÃO

Semana de conclusões, análises e finalizações, no pique da Lua minguante. Vale deixar a vida fluir sem grandes expectativas, com mais flexibilidade. Procure também descansar mais para restaurar energias, reserve tempo para meditar e traçar planos. A Lua segue em Libra e favorece encontros íntimos. Você pode somar forças, desfrutar momentos com quem gosta e demonstrar seu carinho. Mas é melhor desacelerar, sem cobranças ou ansiedade. Arte e introspecção podem promover o equilíbrio e trazer intuições.

VIRGEM

Etapa de ajustes e conclusões. Hoje a Lua se combina com Mercúrio para favorecer a comunicação, aproveite para traçar metas e estabelecer estratégias. Bom período para conversas filosóficas, leituras, correções e finalizações gerais. Bom momento também para orar, meditar e cultivar a gratidão. Com a Lua minguante em Libra, vale buscar o suporte e o apoio de parceiros para a solução de questões pendentes. Aproveite para sonhar, aprofundar assuntos, alimentar a alma com ensinamentos inspiradores.

LIBRA

Bom período para a interiorização e o embelezamento da vida. Com a Lua minguante em seu signo, evite forçar situações ou envolver-se em conflitos. Pelo contrário: cordialidade, diplomacia e alto astral permitem avanços e conquistas. A fase é de é conclusões e fechamento. Terapias e investigações que possam promover o equilíbrio emocional estão em evidência. Aproveite também para investir em sua imagem, cuidar de si mesmo, gratificar-se, compartilhar a vida com amigos e familiares.

ESCORPIÃO

Período de conclusões, limpezas, investigações e mudanças. Está mais fácil desenvolver a autoconfiança e a vontade de mudar. O Sol se alinha com Marte: você ganha agilidade para realizar suas tarefas. Aproveite também para quebrar com velhos padrões, abandonar hábitos nocivos, deixar de lado as limitações mentais, materiais e emocionais. Mas é preciso cuidado com a ambição desmedida. Com mais consciência, pode obter bons diagnósticos para concluir assuntos sem ultrapassar seus limites e o dos outros.

SAGITÁRIO

Período de finalizações, insights e compreensões. Ideal para relaxar, criar e sonhar. Com a Lua minguante em Libra, a harmonização das emoções e das relações ganha especial destaque. Além disso, Mercúrio segue em seu signo e combina forças com a Lua, favorecendo diálogos esclarecedores, limpezas, análises e adaptações. Mas não se começa coisa alguma agora. Aproveite para concluir o que for possível durante a semana, sempre atento para a qualidade da comunicação. Vale também refletir, meditar e traçar planos.

CAPRICÓRNIO

Bom período para quebrar com velhos padrões, abandonar hábitos nocivos, deixar de lado as limitações mentais, materiais e emocionais. Lua minguante em Libra, boa para revisões, investigações, terapias, análises, balanços e ajustes. Com mais consciência, pode obter bons diagnósticos. Uma postura diplomática é a saída para apaziguar velhos desentendimentos. Você pode vencer o medo da mudança e promover as transformações que vem planejando. Reflita acerca do desapego, para que possa deixar para trás o que não serve mais.

AQUÁRIO

Bom momento para revisões e autoanálise. O céu traz boas oportunidades para se aprofundar em si mesmo, equilibrar suas relações e fortalecer laços com as pessoas que ama. A Lua minguante segue em Libra: você pode expressar os sentimentos com diplomacia e fortalecer laços em seus relacionamentos. É tempo de introspecção e auto análise, de deixar a vida fluir sem conflitos. Vale levar sua atenção para o coração, meditar, criar e sonhar. Fique atento, você pode ter boas percepções, ideias e insights.

PEIXES

Período ideal para profundas reflexões acerca da vida. Qual a disposição que tem para transformar seus sonhos em realidade? Com a Lua minguante em Libra, aproveite para revisar os acontecimentos dos últimos tempos, perceber o quanto avançou e traçar as próximas metas. Aproveite também para liberar o excesso de bagagem e iniciar um novo ciclo mais leve na próxima semana. Evite grandes investimentos agora. O Sol desafia Netuno, é importante refletir mais antes de tomar decisões importantes.