Horóscopo do dia: previsões para 9 de agosto de 2021

Marcelo Dalla mandala





ÁRIES

É tempo de cultivar mais realismo, critério e praticidade, mais foco nos objetivos a serem alcançados. A Lua nova ingressa em Virgem, evidenciando a necessidade de nos sentirmos úteis, pedindo atitudes mais maduras e estratégicas. É tempo de ativar novas metas, arregaçar as mangas e cumprir com as tarefas. Porém, pesquise melhor antes de fazer investimentos. Vênus confronta Netuno, pode haver enganos. Procure refletir: O que deve ser deixado para trás? Em quais assuntos deve investir sua força, sua determinação e perseverança?





TOURO

Vênus confronta Netuno, cuidado para não se iludir a respeito de algo ou alguém. Ainda bem que a Lua nova ingressa em Virgem, trazendo doses de realismo. O aprendizado é buscar coisas que inspiram e elevam, ao invés de focar no lado negativo da vida. Vale introduzir um assunto novo, uma nova pauta, semear uma nova intenção. Bom também é o período para organizar a casa ou o local de trabalho, para que tudo fique mais prático e funcional. Já sabe quais são as novas metas para essa lunação?

GÊMEOS

Prepare-se para o período de avanços profissionais nessa nova lunação. A Lua nova ingressa em Virgem e o convida a cultivar atitudes mais criteriosas, detalhistas e práticas. Dia bom para organizar a vida, livrar-se do que está velho e em desuso. Você pode aproveitar para organizar papéis, armários e gavetas, por exemplo. Cuidado com excessos e exageros em geral, questões confusas pedem mais cuidado e atenção. Cuidado também para não falar demais, acumular compromissos demais. Doses de organização e realismo são importantes.

CÂNCER

Os cuidados com a saúde e a rotina estão em destaque. A Lua nova ingressa em Virgem, favorecendo novas metas. Um convite para os cuidados com a saúde, a organização de horários, tarefas e serviços. Aproveite para harmonizar sua rotina, cuidar de si mesmo e de quem ama. Vênus confronta Netuno: não dê margem para o pessimismo, respeite seus limites energéticos. É bom ganhar mais tempo para pesquisar, antes de fazer investimentos. Você pode investir em limpezas, renovações e organizações gerais.

LEÃO

Período fértil, ideal para estabelecer intenções, ativar novos projetos, alimentar um sonho ou buscar novos aprendizados. A Lua nova ingressa em Virgem: é tempo de refletir sobre a saúde e a qualidade de vida. Aproveite para organizar o orçamento, administrar gastos, tomar providências práticas e necessárias para que tudo funcione melhor. Lembre-se que quanto mais maduro, sábio e consciente estiver, mais tranquila se torna sua convivência, mais acertadas se tornam suas escolhas.

VIRGEM

Aos poucos você ganha clareza e confiança em relação aos objetivos a serem alcançados. A Lua novinha em folha ingressa em seu signo, já sabe quais serão os novos projetos? Mas evite pegar pesado, é importante redobrar a atenção para evitar enganos. Você pode aproveitar para cuidar da saúde, utilizar sua sensibilidade e intuição para fluir com o ritmo natural da vida. Vale também o buscar o contato com mestres, gurus, sábios, investigar mais sobre seu inconsciente, cultivar o autoconhecimento e a expansão da consciência.

LIBRA

A Lua nova segue agora em Virgem: o destaque vai para a simplicidade, a praticidade, a organização e os cuidados com a saúde. Vale investir em novos estudos, ou no aprimoramento de novas técnicas para a realização de um bom trabalho. Despeça-se do que já não tem mais utilidade. Invista no crescimento com determinação e planejamento. Vênus confronta Netuno, doses de prudência e realismo são importantes para que possa evitar ilusões ou enganos. Ganhe tempo para pesquisar melhor antes de fazer investimentos ou compras.

ESCORPIÃO

A Lua nova ingressa em Virgem: o período está bom para fazer arrumações, para organizar horários e simplificar a rotina. Aproveite para cultivar dedicação, aquela sensação de responsabilidades e deveres cumpridos, de que deu o melhor de si e fez tudo da melhor maneira possível. Assim fica em paz com sua consciência. Aos poucos, sem pressa, você pode perceber o que pode ser aprimorado, o que traz resultado e o que não traz. O que não serve mais pode e deve ser dispensado, assim abre espaço para novidades.

SAGITÁRIO

Responsabilidade, determinação, comprometimento e maturidade são temas que continuam em evidência para os sagitarianos. A Lua nova ingressa em Virgem e a qualidade do serviço ganha destaque. É tempo de organização e preparo para que em breve viva a culminância de seus projetos. Neste novo ciclo, poderá conquistar promoções e reconhecimento se demonstrar competência. Porém, cuidado para não acumular compromissos demais! Você pode investigar-se para fazer melhores escolhas e deixar de lado o que não quer mais.

CAPRICÓRNIO

Os esforços feitos nos últimos tempos podem resultar em benefícios e boas colheitas neste novo ciclo. A Lua nova ingressa hoje em Virgem: vale investir em cursos de aprimoramento e especializações, estudos, hábitos mais saudáveis e enriquecedores. Procure conectar-se com o que eleva, alimenta a fé e traz inspiração, ao invés de dar importância para o que desanima. Aproveite para estabelecer propósitos alinhados com seu coração, com que é mais precioso para você. Assim ganha energia de sobra para realizá-los.

AQUÁRIO

O bom senso deve predominar sobre o impulso. A Lua nova ingressa em Virgem: é importante cuidar da saúde, com repouso, alimentação e exercícios adequados. Os projetos e trabalhos em parceria continuam destaque, a preferência vai para pessoas e situações mais simples e naturais. Bom período colocar a casa em ordem, promover limpezas externas e internas. Você pode promover verdadeiras libertações para que possa seguir o caminho do coração, de acordo com seus talentos, seu potencial criativo e seus propósitos mais elevados.

PEIXES

Estar em dia com os compromissos traz grande sensação de bem-estar. Com a Lua nova em Virgem, fica mais fácil cultivar objetividade. O momento pede uma reprogramação de seus objetivos, pra que eles realmente se viabilizem. Aproveite o período para organizar-se e fazer contatos, enquanto elabora os próximos movimentos. Vênus confronta Netuno: procure resguardar-se, evite tarefas exaustivas. Há tendência para distrações, enganos ou ilusões. Pesquise melhor, doses de realismo, critério e prudência são bem-vindas!