Horóscopo do dia: previsões para 8 de setembro de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia sob a direção de Marcelo Dalla





ÁRIES

A Lua nova segue agora em Libra: seja elegante na hora de expor seus argumentos e pontos de vista, você só tem a ganhar. Lembre-se que uma atitude gentil, elegante e bem-humorada pode quebrar o gelo em qualquer situação. Continue a semear novos projetos, novas ideias e intenções. A Lua se alinha com Mercúrio e Saturno, você pode se organizar com mais critério. Conte também com energia para iniciativas e também a prática de exercícios físicos. Confiança e independência estão favorecidos.





TOURO

Ótimo período para aperfeiçoamentos e organizações. A Lua nova ingressa em Libra, cresce a sensibilidade para assuntos ligados à beleza, arte e design. Bom período também para rever assuntos confusos e alinhar interesses com colaboradores. Há mais facilidade para negociar, fazer bons contatos, alinhar projetos e chegar a novos entendimentos. Porém, cuidado para não nas demonstrações de carência, ciúme ou controle. Vênus desafia Plutão, colocando em evidência situações doentias nas relações para serem transformadas.

GÊMEOS

Novas iniciativas e atividades estão favorecidas. A Lua nova segue agora em Libra, combina forças com Mercúrio e Saturno. A mente fica afiada, favorecendo a produtividade. Muitos assuntos podem e devem ser esclarecidos com mais diplomacia e abertura para ouvir. Novos estudos, novas compreensões e descobertas estão em pauta. Vale aperfeiçoar técnicas, promover ajustes, investir em estudos, aprendizados e leituras. Tudo o que possa melhorar a qualidade do seu serviço ou produto.

CÂNCER

Continue a lançar as sementes de tudo o que pretende para este novo ciclo. A Lua ingressa em Libra, evidenciando o desejo de equilíbrio. Gentileza e beleza ganham destaque. O dia tem tudo para ser mais produtivo, basta empenhar-se. Aproveite para promover-se e conhecer pessoas. Uma atividade com seu par também é muito bem-vinda. A Lua se alinha com Mercúrio e Saturno para ajudá-lo a cultivar uma visão mais objetiva e realista das situações. É tempo de providências práticas, com mais critério e organização.

LEÃO

Atenção, critério, sensatez, maturidade e discernimento são qualidades em destaque com a combinação de Lua, Mercúrio e Saturno. Aproveite para tirar dúvidas, pesquisar, investir em aprimoramentos e organizações. Aproveite também para formatar projetos. O novo ciclo lunar favorece inovações em geral. Novas iniciativas estão favorecidas, o momento é fértil. Vale cultivar uma postura mais observadora, prática e atenta a cada detalhe. Tudo para que o inédito venha apoiado na sabedoria e na experiência trazida do passado.

VIRGEM

Você viu?

Bom período para aperfeiçoar, analisar, sistematizar e organizar novos projetos, com o Sol em seu signo. Assuntos mal resolvidos podem ser encaminhados e esclarecidos. Você pode investir também em bons contatos profissionais, em novas campanhas de divulgação, expandir seu alcance e seus conhecimentos, perceber melhor o que deve ser corrigido e aprimorado. É tempo de perceber o que é viável e o que não é. Vale também refletir sobre o conceito de saúde em todos os níveis – físico, emocional, mental e espiritual.

LIBRA

Você fica mais consciente das mudanças que deve promover. A Lua segue em seu signo, favorecendo o amor, a beleza e a harmonia. Vale investir em cuidados estéticos, caprichar no visual para fazer bons contatos. Invista na gentileza, no charme e na cortesia. Invista também no desejo de viver novas experiências. Mas atenção, Vênus se desentende com Plutão: cuidado com controle e cobranças. Prefira cultivar uma postura mais independente, conhecer lugares novos e pessoas diferentes, para renovar a vida e as relações.

ESCORPIÃO

Aproveite para dialogar, encaminhar propostas, pensar no futuro, esclarecer possíveis mal-entendidos e chegar a bons acordos. Marte e Plutão seguem em harmonia: aproveite também para demonstrar confiança e consciência, ao mesmo tempo em que busca apoio e cultiva colaboração. Você está mais dinâmico, entusiasmado e expansivo. Com o Sol em Virgem, tem um bom momento para investir no aprimoramento de técnicas e serviços. É hora de valorizar suas capacidades e investir em si mesmo.

SAGITÁRIO

Lua em Libra e Sol Virgem: um convite para ser mais cuidadoso, criterioso e detalhista. Você pode incrementar o serviço que oferece, pensar em como pode se tornar mais útil para o mundo e para as pessoas. Novos empreendimentos estão em pauta, novas oportunidades se fazem presentes. Projetos inovadores estão favorecidos! Marte e Plutão seguem em harmonia, conte também com mais confiança e energia para avançar, conquistar espaço. A cada dia você pode ganhar mais clareza em suas metas e intenções.

CAPRICÓRNIO

O período tem potencial produtivo, você pode tomar iniciativas práticas com mais agilidade. O Sol segue em Virgem, enquanto Marte e Plutão se combinam. Com uma visão ampliada, aliada a uma compreensão mais realista dos fatos, novos projetos têm mais chances de concretização. Mantenha-se aberto para interagir com as pessoas e respeitar opiniões diferentes das suas, com diplomacia e compreensão. A Lua nova segue agora em Libra: diplomacia e gentileza são qualidade que o permitem avançar.

AQUÁRIO

Novos empreendimentos em pauta. A Lua nova segue agora em Libra, indicando que o sucesso vem por meio de acordos, parcerias e uniões. Invista na pesquisa prática, na compreensão, na abertura para rever e aprender. Invista também na cordialidade, na diplomacia, na harmonia de suas relações. O equilíbrio e o bom gosto ganham destaque. É importante agora trocar recursos com os outros e com as circunstâncias externas. Fazer programas inovadores a dois também fica bem mais interessante.

PEIXES

É tempo de correções e aperfeiçoamentos. A Lua se combina com Mercúrio e Saturno, você pode investir em novos projetos com mais discernimento. Aproveite também expandir sua consciência com livros, novos aprendizados, novas tecnologias, estudos, artes e o contato com outras culturas. Porém, é importante cultivar mais diplomacia e responsabilidade em suas relações. A possessividade e as disputas de poder podem gerar rompimentos. Invista na autoestima, na objetividade, com uma análise mais realista das situações.