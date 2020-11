Horóscopo do dia: previsões para 8 de novembro de 2020

Redação João Bidu Veja 9 simpatias para ficar mais atraente

Cada pessoa tem uma beleza especial e um jeito único de atrair atenção para si. Mas, não é sempre que esse lado mais sensual está despertado e isso pode afetar diretamente na autoestima. Por isso, conte com a ajuda de simpatias poderosas para dar a volta por cima e reconquistar a confiança! Separamos 9 simpatias para ficar atraente que podem te ajudar a se sentir mais sexy e assim atrair mais olhares!

1. Simpatia para ficar mais atraente

Em quatro litros de água fervente, coloque um punhado de pétalas de cravo branco, um punhado de pétalas de rosa branca e dez gotas do seu perfume preferido, com cuidado para não se machucar. Espere a mistura amornar e despeje sobre o seu corpo, do pescoço para baixo. Espere secar naturalmente. Recolha os restos do banho e jogue tudo no lixo.

2. Simpatia para aumentar a sensualidade

Antes de se encontrar com quem ama, passe um pouco de perfume com essência de alecrim atrás das suas orelhas, nos pulsos e entre os seios, pois esse perfume fará com que se sinta mais sensual e atraente.

3. Simpatia para despertar desejo

Use uma calcinha preta no primeiro dia de Lua Cheia. Logo ao acordar, enterre a calcinha em um vaso. Durante todo o ciclo da Lua Cheia, acenda uma vela branca e uma vermelha, sobre um prato, perto desse vaso, com cuidado para não se queimar. Enquanto as velas queimam, pense que as suas energias estão sendo recarregadas e que seu charme estará à flor da pele.

4. Simpatia para ficar mais sexy

Bata um copo de suco de laranja e meio mamão no liquidificador. Dê 13 goles dizendo: “Com a força deste tônico hei de ficar mais atraente”. Faça uma oração ao santo de sua devoção, agradecendo por sua saúde e beleza. A simpatia só pode ser feita uma vez por semana.

5. Simpatia para ter aparência mais atraente

Despeje três colheres (sopa) de mel dentro de uma garrafa com um litro de suco de uva. Tampe e agite para que os ingredientes se misturem. Deixe por uma noite no sereno, recebendo a luz da Lua. No dia seguinte, recolha a garrafa assim que você acordar e guarde em um lugar onde ninguém mexa. Todas as vezes que for a locais onde poderá encontrar pretendentes, encha um copo pequeno com o suco e jogue na pia do banheiro. Enquanto faz isso, diga: “Estou indo ao encontro do meu destino. Da pessoa que vai compartilhar a vida comigo”. Assim que o preparado acabar, jogue a garrafa no lixo. O copo pode ser reutilizado após o ritual, mas deve ser lavado com água e sabão neutro.

6. Simpatia para manter-se sempre sensual

Quando se encontrar com seu par, use uma peça de roupa vermelha. Antes de sair, olhe para o espelho e repita: “Sou atraente e todos que olharem para mim poderão sentir a sensualidade que aflora de meu corpo”. Depois do encontro, deixe essa peça de roupa no sereno, para que possa absorver todas as energias da Lua. Faça esta simpatia sempre que sentir que sua sexualidade está em baixa. Lave e use a roupa normalmente.

7. Simpatia para se tornar mais atraente

Em uma sexta-feira de Lua Cheia, você deverá ter em mãos um pingente em forma de lua. Ele pode ser feito de qualquer material. Então, lave-o com água e sal grosso. Depois, seque e então, pegue uma rosa vermelha e tire dela todas as pétalas. Coloque-as numa tigela. Misture a isso a polpa de uma maçã inteira e um pouco de mel. Misture tudo. Quando estiver tudo uma coisa só, coloque o pingente dentro desse recipiente e faça seus pedidos para se tornar mais sedutora. Três dias depois, tire o pingente, lave e use-o sempre. O que ficar na tigela, deixe num jardim bonito. O recipiente deve ser lavado e usado normalmente depois.

8. Simpatia para se sempre atraente

Embrulhe uma noz-moscada em um pedacinho de pano branco sem uso e carregue sempre na bolsa. Não deixe que o patuá entre em contato com objetos de outras pessoas.

9. Simpatia para sentir-se sempre bela

Compre um frasco pequeno de óleo de amêndoas doces, envolva-o com um pedaço de papel verde e deixe embaixo de sua cama por dois dias. No terceiro dia, retire o papel e passe um pouco do óleo em suas pernas, mentalizando que está ficando bonita e atraente. Passe o óleo em suas pernas todos os dias, até terminar o líquido do frasco. O papel pode ser jogado no lixo.

