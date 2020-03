Horóscopo do dia: previsões para 8 de março de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia auxilia nas decisões que merecem ser tomadas





ÁRIES



A Lua segue agora em Virgem, favorecendo cuidados com a saúde e aprimoramentos em geral. Você pode reservar um tempo só para si e dar cabo de algo que não esteja lhe fazendo bem. Lua, Vênus e Urano combinam forças para favorecer mudanças, limpezas e a renovação das energias. O prazer se combina com a praticidade. Você segue no final de um ciclo solar: é bom também resguardar-se, com mais introspecção. Aproveite o domingo para afastar-se um pouco dos ruídos, dos tumultos e da correria.

TOURO



Um domingo dinâmico e movimentado, é o que promete a harmonia da Lua com Vênus e Urano. Dá vontade de fazer algo inovador, circular e socializar. Você pode adquirir produtos belos e, ao mesmo tempo funcionais para si mesmo ou para sua casa. A Lua segue em Virgem, a objetividade e o critério estão em destaque. Atividades criativas e culturais podem estimular sua mente e render boas inspirações. Prefira a autonomia e evite ficar parado, é tempo de movimentar suas energias.

GÊMEOS



Bom domingo para limpeza, faxina e organizações em geral. A Lua segue cheia em Virgem, combina forças com Vênus e Urano, favorecendo renovações. Vale programar algo diferente para fazer, boas surpresas entram em pauta. Ao mesmo tempo, Sol e Netuno continuam juntos em Peixes para favorecer os assuntos elevados e transcendentais. Aproveite para guiar-se pela intuição. O que tem feito para alimentar a alma e ativar sua inspiração? As artes e as atividades culturais estão em evidência!

CÂNCER



Conte com mais critério e atenção aos detalhes. A Lua segue agora em Virgem para ajudá-lo a realizar qualquer tarefa com dedicação e capricho. É bom lembrar que o real contentamento surge quando nos sentimos úteis, quando fazemos a diferença na vida das pessoas. A harmonia da Lua com Vênus e Urano favorece atividades prazerosas e criativas. Hoje tem um bom dia para fugir da rotina, cuidar de sua saúde física, emocional e mental. Aproveite para refletir se vive sua rotina com amor.

LEÃO



Vale aproveitar a Lua em Virgem para organizar a vida. A qualidade de vida ganha destaque. O que pode fazer para promovê-la? Jogar fora papéis e tralhas, movimentar as energias estagnadas, por exemplo. Tudo sem pressa! Atividades de cunho artístico, criativo e introspectivo também estão favorecidas. Sol e Netuno continuam favorecendo a meditação, a inspiração e a sensibilidade. Está mais fácil cultivar fé, mas ao mesmo critério e discernimento. Você pode perceber o que é ilusão e onde pode investir suas energias.

VIRGEM



Você conta com capacidade analítica para analisar melhor os dados que tem em mãos e pode aproveitar do dia para organizar a vida. A Lua segue agora em seu signo, favorecendo todo tipo de providências práticas em nome da qualidade e da harmonia. Há algo que o incomoda e que queira deixar para trás? Hoje tem um bom dia para abandonar hábitos nocivos, desintoxicar-se e desapegar-se. Aproveite! Além disso, a Lua combina forças com Vênus e Urano, vale programar algo diferente e prazeroso também.

LIBRA



Mudanças, surpresas, aprendizados e novos pontos de vista estão em continuam em destaque. Vênus segue junto com Urano, favorecendo o gostinho de novidade, a independência e as boas surpresas. Os bate-papos informais podem trazer grato contentamento. Mas os momentos de recolhimento também são importantes para que possa refletir, cuidar do corpo e da saúde. Com Sol e Netuno em Peixes, vale esquecer um pouco as questões do ego, meditar, sonhar, soltar as rédeas da imaginação.

ESCORPIÃO



Bom período para fazer planejamentos, para estruturar seus sonhos, transformar e corrigir o que for possível em nome do crescimento e da consciência. Sol e Netuno continuam juntos para promover a sensibilidade. Procure expandir seus horizontes de alguma forma. Um bom livro, um novo assunto, um belo filme. Assim você renova seus ânimos e fica mais inspirado. Vale também programar um domingo mais contemplativo, relaxar e meditar. Você pode tomar mais água, caprichar nos chás e dietas líquidas.

SAGITÁRIO



A Lua segue em Virgem, favorecendo o aperfeiçoamento, o critério e a prestação de serviços. Enquanto isso, o Sol se combina Netuno e Júpiter, garantindo entusiasmo e inspiração. É tempo de sonhar e elevar seus ideais! Aproveite para cultivar boas intenções e distribuir mensagens de incentivo. Dá gosto passar o tempo junto a quem ama, mostrar-se carinhoso, compreensivo, acolhedor e disponível para as pessoas mais queridas.

CAPRICÓRNIO



Boa disposição para tomar providências práticas. Com a Lua em Virgem, você pode tornar seu domingo produtivo. O desapego, a simplicidade, a higiene e a saúde estão em pauta. Aproveite para organizar a vida, de forma que tudo se torne mais funcional. Aproveite também para cuidar de si mesmo, renovar as emoções e promover a saúde com hábitos mais saudáveis. Durante o dia é bom também programar uma atividade criativa e alternativa. Fazer algo diferente, conhecer um lugar novo ou abrir-se para novas amizades.

AQUÁRIO



É tempo de conquistas, rede de contatos e intensa vida social. Você pode promover atividades em grupo, passar mais tempo com amigos e buscar novos conhecimentos. Lua, Vênus e Urano se combinam para favorecer a vida social e as novidades. Tudo o que possa estimular seu intelecto está favorecido. Com bons encontros e conversas agradáveis, pode obter informações valiosas para seu momento atual. Aproveite também para se inteirar das novidades. Conte com boas oportunidades, novas pessoas podem chegar.

PEIXES



Com Sol e Netuno juntos em seu signo, a vontade é de esquecer do mundo, ficar sonhando e fantasiando. Boa leitura, música suave e meditação são excelentes terapias e podem despertar sua criatividade. Mas ao mesmo tempo a Lua segue no prático Virgem e o chama para a realidade, você pode cuidar da casa e da saúde. Vale jogar fora coisas velhas, promover uma bela arrumação em seu quarto, sua casa ou seu escritório. A sensação depois será de leveza. Vale também cuidar de si mesmo, investir na saúde, nos tratamentos de beleza e na higiene.