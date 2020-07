Horóscopo do dia: previsões para 8 de julho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

É importante relaxar, respirar, trazer a atenção para o momento presente, meditar para controlar a ansiedade e evitar decisões impulsivas. Marte desafia Mercúrio, a pressa e a agressividade pode ser prejudiciais. A melhor dica é ganhar tempo para refletir e aguardar o período da tarde para decisões importantes, quando a Lua ingressa em Peixes. Aproveite para cultivar sentimentos elevados, encantar-se com as artes e tudo o que é belo. A sensibilidade ganha destaque, você pode buscar mais inspiração.

TOURO

A Lua ingressa em Peixes e o Sol já combina forças com Netuno: atividades com imagens, fotos, pinturas, música ou poesia podem alimentar sua alma. Você pode ficar mais sociável, inspirado, receptivo e compassivo. Romantismo em alta, aproveite para fortalecer suas relações de afeto. Doses de carinho, gentileza, compreensão e afeto podem dissolver possíveis tensões. Com o coração aberto e uma postura receptiva fica mais fácil dissolver qualquer rigidez e transmutar padrões emocionais negativos.

GÊMEOS

A Lua segue fora de curso na primeira parte do dia, prefira a parte da tarde para lidar com os assuntos mais importantes. Mercúrio deafia Marte, é importante evitar a pressa. No meio da tarde a Lua ingressa em Peixes, colocando em destaque o mundo interior. Importantes compreensões acerca de si mesmo e sua forma de se relacionar estão em pauta. A dica é cultivar a compaixão, a empatia e a sensibilidade para promover o entendimento. Aproveite para pensar positivo, relevar, compreender e perdoar.

CÂNCER

A Lua ingressa em Peixes e o Sol se combina com Netuno, favorecendo os assuntos transcendentais e a conexão com as dimensões sutis. Procure controlar a impaciência e a intolerância, cultivando compaixão, empatia e o espírito de solidariedade. Bom período também para meditação e práticas de relaxamento. Todos estão mais sensíveis, inclusive você. Aproveite para acalmar e tranquilizar a sua mente, importantes intuições e compreensões entram em pauta se você se permitir relaxar.

LEÃO

A Lua ingressa em Peixes, enquanto Marte desafia Mercúrio: é importante agora cultivar prudência e parcimônia, para evitar iniciativas impulsivas e equivocadas. A compaixão e o amor são sempre o melhor caminho. Os assuntos do lar, dos afetos e das relações íntimas estão em destaque com o Sol em Câncer. É hora de fortalecer suas bases emocionais, você pode buscar colo e oferecer carinho também. Você pode demonstrar seu amor por alguém, se preocupando com seu bem-estar e fazendo algo de útil por ele.

VIRGEM

Procure cultivar bem estar, relaxar, estar bem consigo mesmo. Ao mesmo tempo em que realiza tarefas, reserve momentos para introspecção. A Lua ingressa em Peixes, aproveite para expressar-se com mais sensibilidade e inspiração. Procure agir com boas doses de sensibilidade para respeitar as limitações dos outros. É importante evitar atitudes e decisões apressadas, expressar-se forma mais positiva e elevada. Atividades de cunho mais introspectivo podem ativar sua inspiração e sua criatividade.

LIBRA

Bom período para cultivar o conforto de casa e dar mais atenção às pessoas que ama. Sol e Netuno favorecem atividades contemplativas e meditativas, indicam mais inspiração, compaixão e sensibilidade. Não é um bom período para acumular muitos compromissos, a pressa pode ser prejudicial. A Lua ingressa em Peixes: fale com o coração! É importante entrar em sintonia com as necessidades das pessoas queridas e estar pronto para auxiliá-las. Momentos de recolhimento também são muito bem vindos.

ESCORPIÃO

É melhor evitar a pressa, não queria resolver muitas coisas ou ficar atolado de compromissos. Mercúrio e Marte indicam risco de erros e imprevistos, se exagerar na velocidade. Evite forçar situações também. A Lua ingressa em Peixes, pedindo introspecção. Bom para soltar a imaginação, dar vazão ao espírito solidário e entrar em sintonia com o Universo. Esteja aberto para dissolver conflitos com o diálogo generoso. O antídoto é compreender, perdoar, pedir perdão, dizer palavras doces e gentis.

SAGITÁRIO

É hora de desacelerar o passo, controlar a velocidade para evitar erros. Marte segue em tensão com Mercúrio, indicando inquietação geral. Mais um motivo para cuidar bem de si mesmo, com tempo de descanso necessário e relaxamento. Práticas espirituais também podem fortalecê-lo. Ainda bem que o Sol se combina com Netuno: bons pensamentos, palavras e atitudes generosas fazem toda a diferença. Além disso, a Lua ingressa em Peixes: o contato com o mar, com as águas e com a natureza fica especialmente favorecido.

CAPRICÓRNIO

Procure fazer tudo sem pressa, afobação ou correria. Mercúrio desafia Marte, pedindo cuidado com a imprudência. Não se esqueça de reservar tempo para de cuidar de si e recarregar as baterias. A Lua ingressa no sensível Peixes para mostrar o caminho da empatia, da compaixão, do amor e da solidariedade, que são sempre curativos. Como anda sua fé? Bom período para refletir sobre isso, buscar inspiração e ensinamentos. Meditação, práticas espirituais e atividades artísticas são bem vindas.

AQUÁRIO

Procure relaxar mais, descontrair-se, investir em seu bem-estar físico e emocional. Procure também demonstrar-se disponível para quem ama. Mercúrio desafia Marte: é importante evitar atitudes impulsivas, agressivas ou imprudentes. A Lua ingressa em Peixes, estimulando atividades ligadas às artes, as práticas espirituais, a fantasia e a imaginação. Desta forma pode recuperar seu equilíbrio e conectar-se com sua intuição. Basta confiar e deixar a vida fluir de boa vontade, que tudo se integra harmoniosamente.

PEIXES

A Lua ingressa em seu signo, enquanto o Sol se combina com Netuno: período de mais inspiração e boa capacidade para expressar-se. As ações pautadas em causas nobres, solidárias e abrangentes estão favorecidas. Vale também se resguardar, recolher-se mais cedo para refletir, examinar como se sente em relação às vitórias ou insucessos. É importante também elevar seus sentimentos e sua energia. Atividades artísticas, práticas espirituais e boas trocas podem aquecer seu coração, proporcionar mais criatividade e estímulo.