Horóscopo do dia: previsões para 8 de janeiro de 2019

ÁRIES

É importante estar de bem com as pessoas. A Lua segue em Gêmeos e se combina com Vênus, favorecendo as boas relações. Harmonia, intimidade e equilíbrio são as qualidades em destaque. Procure abrir o coração e amar sem grandes expectativas, desfrutar o que a vida oferece sem ansiedade, vivendo o momento presente. Ao deixar tudo fluir, pode colher naturalmente o que plantou no último período. Mercúrio segue junto com o Sol em Capricórnio, favorecendo encontros, intercâmbios e negociações.

TOURO

Período dinâmico e movimentado. A Lua combina forças com Vênus: bom para programar passeios, investir na vida social, no bom gosto, nos programas culturais e as artes em geral. Autoestima é sempre muito bem vinda. Período bom também para conversas leves e descontraídas, em clima de intimidade. A Lua segue em Gêmeos, garantindo mais expressividade. Dia bom para diversificar assuntos e interagir com quem ama. Continue a cultivar comprometimento em suas parcerias e em suas relações.

GÊMEOS

Período ideal para desenvolver suas habilidades mentais e comunicativas, positivo para a troca de gentilezas e a colaboração. Você pode distribuir energias positivas com pensamentos e palavras. O interesse por novidades se acentua, porém, procure fazer uma lista de prioridades para o ano. Programas criativos continuam favorecidos. Aproveite para pensar sobre novos cursos, estudos e aprendizados. Assim cultiva foco e determinação para resultados concretos.

CÂNCER

Procure empenhar-se para criar hábitos mais saudáveis, observe onde e como pode melhorar. A Lua ingressa em seu signo: você fica mais sensível. Aproveite para equilibrar o corpo, a mente, as emoções e as relações. Dá mais gosto passar o tempo em casa, em clima de intimidade e aconchego. Mas pela manhã a Lua desafia Netuno, o dia começa preguiçoso. Esse aspecto logo passa, a energia cresce ao longo do dia. Prefira cultivar autonomia, responsabilidade e independência.

LEÃO

Continue a pensar no futuro, elaborar estratégias e metas de longo prazo, cultivar disciplina, comprometimento e maturidade. O Sol segue no pragmático Capricórnio e o convida a investir nas questões profissionais, em seu potencial empreendedor, com mais clareza e determinação. Enquanto isso, a Lua segue em Gêmeos: aproveite também para dialogar, fazer contatos e dar mais atenção a quem ama. Período bom para buscar colaboração e fortalecer os laços de afeto com quem ama.

VIRGEM

Está mais fácil ouvir e interagir. Gentileza e simpatia fazem toda a diferença. O amor se nutre de alegria, riso, companheirismo, aventuras, passeios e trocas intelectuais. Mercúrio segue junto com o Sol, favorecendo bons contatos profissionais. É tempo de olhar para o futuro com mais comprometimentos. Continue a promover intercâmbios, sempre com assuntos elevados. Você pode filosofar mas procure dar espaço para si mesmo e os outros. A liberdade de pensamento deve ser sempre respeitada.

LIBRA

Sua relação com os outros se torna a cada dia mais leve, tranquila e produtiva. A Lua se combina com Vênus, bom período para as artes, para os encontros e para o amor. Já pensou nas metas para o ano que se inicia? Vale lembrar que os projetos devem ser práticos e viáveis. Os compromissos podem ser honrados com responsabilidade. Seus sonhos merecem comprometimento e determinação para que se concretizem. Nas relações, o que vale é a cumplicidade, a segurança e a maturidade.

ESCORPIÃO

Você pode cultivar mais harmonia no convívio social. Lua e Vênus favorecem encontros felizes. Você pode também pensar coletivamente, de forma mais ampla e livre de preconceitos. Marte em Sagitário promete mais entusiasmo também. Continue a descarregar o acúmulo de energia com movimento, esportes, caminhadas, passeios e exercícios físicos. Está mais fácil seguir sua intuição, agir com confiança, deixar para trás o que não serve mais e abrir espaço para novidades.

SAGITÁRIO

Você segue vitalizado, com a força de Marte em seu signo. Bom período para diversas iniciativas, atividades físicas, esportes, caminhadas, passeios e muito movimento. Aproveite também para conhecer novos lugares e novas pessoas, acrescentar um ingrediente mais picante e ousado em sua vida. Prefira atividades que possa realizar com autonomia, com mais confiança e autoestima. A liberdade deve falar mais alto. Bom período para transformar-se e deixar velhas coisas para trás.

CAPRICÓRNIO

Procure fazer um balanço real de seu valor e capacidades. Com o Sol em seu signo, é preciso reorganizar-se e aprender a administrar seu tempo de outra forma. Procure dirigir suas ações com clareza, analise com cuidado os recursos que possui para traçar novas metas e realizar seus projetos. Lembre-se: só avança quem estabelece objetivos, assume o plano com praticidade, determinação e disciplina. Lua e Vênus se combinam hoje, você pode encontrar espaço para o prazer, o movimento e as atividades culturais.

AQUÁRIO

Etapa mais mental, dentro do mundo da fantasia e da imaginação. Os aquarianos mais espirituais podem aproveitar a abertura de novos canais para orientação superior, compaixão e ternura. Reflita sobre o que aprendeu e o que já não quer mais em sua vida. Novidades estão em pauta, aproveite para ampliar seus conhecimentos e visualizar o que deseja conquistar no futuro. Deixe para trás questões do passado que já não servem mais. É tempo de rever metas para obter mais clareza e determinação.

PEIXES

Bom período para assuntos sociais, para projetos que visem crescimento pessoal e comunitário. Lua e Vênus indicam um excelente dia para cultivar suas habilidades sociais, a amizade e a disposição de unir forças e transformar seus sonhos em realidade. É oportuno também refletir, revisar metas, reorganizar-se e repensar o relacionamento com as pessoas ao seu redor. Bom período também atividades artísticas e transcendentais. Este é um bom momento para belas inspirações. A sensibilidade está em alta.