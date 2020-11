Horóscopo do dia: previsões para 7 de novembro de 2020

Marcelo Dalla As mandalas do horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

O clima pode ficar mais alegre com a Lua em Leão. Mas é preciso mais cuidado com o diálogo e com suas relações. Procure expressar ideias e sentimentos com diplomacia, para esclarecer mal entendidos e pedir conselhos. No fim da tarde a Lua desafia Urano, colocando imprevistos em pauta. É preciso cuidado com atitudes rebeldes e imprudentes. O Sol segue em Escorpião, continue a investigar-se para promover limpezas, curas e transformações. Novas alternativas, pontos de vista diferentes e inovadores são bem vindos.

TOURO

Perceba se há tendência de dar ordens, de querer controlar o outro, dizendo o que ele tem que fazer. Ou de mudar algo a todo custo e agir sem pensar, passando por cima das pessoas. Vênus confronta Marte, enquanto a Lua desafia Urano: vale cultivar bom humor, gentileza, flexibilidade assumir um compromisso consigo mesmo para melhorar. Situações opressoras e relacionamentos distorcidos ficam mais evidentes. Cuidado pra não exagerar nas cobranças. Procure relaxar, cultivar pensamentos e mensagens otimistas.

GÊMEOS

Bom período para pesquisas, análises e estudos. É tempo de mergulhar mais fundo. Fica mais fácil compreender a si mesmo e aos outros. Você pode aproveitar o período para esclarecer dúvidas, atualizar informações, fazer declarações, expressar ideias e sentimentos. A Lua segue em Leão e ensina: as tarefas realizadas com prazer garantem mais resultados. Aproveite para questionar-se: tem paixão pelo seu trabalho? Existe algo em sua vida do qual gosta de verdade? O que realmente quer de todo o coração?

CÂNCER

O clima é de celebração e alegria com o ingresso da Lua em Leão, que indica um período de mais criatividade e abertura para as novidades. No fim da tarde a Lua desafia Urano, o que estava programado pode não acontecer. Cuidado com cobranças e exigências. Vale deixar a vida fluir com flexibilidade. Invista em estudos, bons contatos e bons diálogos. Desafios nas relações também estão em pauta, cuidado para não alimentar conflitos. Esteja aberto para conversar, alinhar interesses e desfazer qualquer mal estar.





LEÃO

Conte com mais sensibilidade, a vontade é de expressar sentimentos e sensações. A Lua ingressa em seu signo, favorecendo atividades criativas, o prazer e o lazer. Bom período para conversas descontraídas, brindes e celebrações. Procure a companhia de pessoas queridas e lugares agradáveis. Vale cultivar a generosidade, fazer as coisas com amor, com o coração. Elogios e agrados serão muito bem recebidos por todos. No fim da tarde Lua e Urano pedem mais independência, procure evitar atitudes controladoras.

VIRGEM

Sábado bom para atividades de lazer. A Lua segue em Leão, você pode se sentir mais extrovertido, disposto a trocar impressões sobre a vida, expressar ideias e emoções. Uma boa prosa é muito bem vinda! As atividades criativas e prazerosas estão favorecidas. Aproveite também para analisar os recursos que possui para levar adiante seu projeto. Se necessário, faça ajustes, inove e mude alguns detalhes. Prepare-se para uma fase transformadora, com bons diagnósticos, curas e compreensões profundas.

LIBRA

As relações podem se tornar turbulentas se exagerar no controle, no ciúme ou nas exigências. Vênus confronta Marte, enquanto Lua desafia Urano: é melhor diminuir as expectativas, evitar atitudes impulsivas ou agressivas. Divergências devem ser contornadas com amor, gentileza, carinho e diplomacia. Ou mesmo com uma retirada estratégica. Aproveite o sábado para relaxar e recuperar a produtividade. Você pode avançar nos estudos, investir em leituras. Atividades de lazer também são muito bem vindas.

ESCORPIÃO

Vale distribuir elogios e caprichar no atendimento, pois com a Lua em Leão todos querem se sentir especiais. O Sol segue em seu signo, favorecendo a profundidade em análises e investigações. Bom para investigar e elucidar enigmas. Bom também para analisar propostas e negociações. Porém, Vênus confronta Marte: é preciso mais cuidado ao discutir a relação, desequilíbrios ficam mais evidentes. Está cada vez mais fácil enxergar além do óbvio, obter respostas, encontrar o foco do problema para que possa solucioná-lo.

SAGITÁRIO

Continue a aguardar para grandes projetos e investimentos, prefira concluir assuntos que já estão em andamento e vêm se arrastando. Aproveite para revisar o que já conquistou e o que almeja alcançar. Conte com mais clareza para finalizar assuntos, esclarecer pontos confusos e colocar os pingos nos is. Vale se divertir também, mas sem desrespeitar seus limites energéticos com loucuras inconsequentes. Continue atento para evitar excessos, exageros e desperdícios. Doses de comedimento são importantes.

CAPRICÓRNIO

Júpiter combina forças com Plutão: limpezas, percepções e finalizações importantes estão em pauta. Continue aberto e receptivo para aceitar sugestões e promover as correções necessárias. Procure comprometer-se com seu crescimento para canalizar seus esforços em metas claras, diretrizes seguras, projetos bem estruturados. Esta é uma grande oportunidade para promover uma reforma interna, uma revolução em seus conceitos! Procure também relaxar mas, descontrair-se, investir em seu bem-estar físico e emocional. Desta forma renova suas forças.

AQUÁRIO

Confie em sua capacidade criativa para lidar com os compromissos. A Lua ingressa em Leão, fica mais fácil cultivar alegria, desinibição e espontaneidade. Atenção no fim da tarde: a Lua confronta Urano e imprevistos entram em pauta. Vale diminuir o ritmo, deixar a vida fluir, respirar fundo para descansar a mente e se conectar com seu coração. Vale também fugir da rotina, dar mais espaço para si mesmo e os outros, programar um passeio ou atividades diferentes para conter a inquietação.

PEIXES

Bom período para celebrar a vida. A Lua ingressa no festivo Leão, o clima de alegria e entusiasmo pode contagiar suas ações. Bom período para fazer contatos, investir em novas amizades, programar atividades criativas e divertidas. Depois do dever, vem o lazer. Porém cuidado com excessos ou cobranças. Vale baixar as expectativas. Prefira estar em companhia de pessoas positivas, ou mesmo sozinho, com mais independência. É bom também reservar tempo para ficar sozinho e ouvir sua voz interior.