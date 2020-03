Horóscopo do dia: previsões para 7 de março de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia te ajuda a enfrentar as questões da vida





ÁRIES



O aprendizado do momento está em deixar de lado a ansiedade e cultivar receptividade. Procure adequar-se às circunstancias com mais tolerância. Deixar a vida fluir, viver o momento presente, envolver-se com artes, terapias ou práticas espirituais. Com o Sol e Peixes e a Lua em Leão, atividades de lazer também são muito bem vindas. Além disso, o Sol segue junto com Netuno, colocando em evidência os assuntos sentimentos elevados e os assuntos de cunho transcendental. Está mais fácil abrir o coração!

TOURO



É tempo de brilho e exuberância, a Lua segue em Leão e todos ficam mais animados, com vontade de sair de casa e mostrar o melhor de si. Aproveite para dar um trato na aparência, vista cores alegres. Vênus segue junto com Urano em seu signo, vale programar atividades inusitadas e fazer novas amizades. Bom período para seduzir, angariar colaboradores, atrair clientes para seus projetos ou negócios. Mas é bom cultivar um pouco de independência também, sem exagerar nas cobranças e na carência.

GÊMEOS



Conte com mais energia, prazer e criatividade. A Lua segue em Leão, enquanto Sol e Netuno seguem juntos em Peixes: deixe seu coração falar. Cante, dance, converse sobre os sentimentos. Vale expressar-se de diversas maneiras, através de várias formas. Além disso, o encontro de Vênus e Urano favorece atividades originais e alternativas. Bom período para fugir da rotina, buscar inspiração em lugares belos e nas artes. Com as antenas ligadas, as conversas se tornam mais inspiradas. Boas ideias podem surgir!

CÂNCER



É tempo de cultivar para cultivar alegria, generosidade e capacidade de compreensão. A Lua segue no efusivo Leão e o Sol segue em Peixes: aproveite para programar atividades culturais, divulgar seus talentos e capacidades. Bom humor, elogios e sorrisos podem fazer toda a diferença. Bom período para atividades criativas, fica mais fácil cultivar confiança em seu potencial. Porém, com Mercúrio em movimento retrógrado, é bom pesquisar com cuidado antes de fazer grandes compras e investimentos.

LEÃO



É tempo de conectar-se com seu coração e programar atividades prazerosas. A Lua segue em seu signo, um convite para celebrar a vida e socializar. Além disso, Sol e Netuno seguem juntos em Peixes para ampliar a empatia, a inspiração e a capacidade de compreensão. É tempo de sonhar e de dar asas à imaginação. Cinema, fotografia, música e artes em geral ganham destaque. A criatividade e as atividades de lazer estão favorecidas. Fique atento aos sonhos e aos sinais no caminho, que podem trazer respostas.

VIRGEM



Período criativo, boas surpresas em pauta. É tempo de expressar dons e talentos com o coração, com paixão. Acender o fogo interior e amar, particularmente a si mesmo, a fim de renovar suas energias. A Lua segue em Leão, aproveite para divertir-se, cultivar alegria, dar vazão ao seu lado mais extrovertido. Conte com boas ideias e inspiração para encontrar novas soluções. Agora não é hora de pressa. Pelo contrário, é hora de relaxar, investir em atividades criativas, em tudo o que possa proporcionar encantamento e ativar a imaginação.

LIBRA



Vênus segue junto com Urano em Touro, favorecendo o gosto por novidades. É bom fugir da rotina, abrir-se para novas experiências e novos prazeres. Procure ver o que tem de bom o que deve mudar, em nome do amor e da vontade de crescer. Além disso, a Lua segue em Leão: vale fazer algo do seu agrado, mimar-se, cultivar afeto, distribuir sorrisos. Você pode de ousar, cultivar mais liberdade e confiar em seu coração. É tempo de quebrar com velhos padrões e atualizar-se.

ESCORPIÃO



É tempo ousar, de promover mudanças com uma disposição otimista. De eliminar o que não deseja mais manter, criando espaço pra novos acontecimentos. Fique atento às ideias e aos insights criativos que podem surgir. Está mais fácil perceber o que é realmente precioso para si. Ao mesmo tempo, está mais fácil também cultivar compreensão e empatia. Sol e Netuno seguem juntos em Peixes, favorecendo o amor incondicional. Invista em tudo o que possa alimentar a alma e promover inspiração.

SAGITÁRIO



Aproveite o sábado para diminuir o ritmo, dar tempo para si mesmo e os outros. O Sol segue juntos com Netuno: você pode seguir conectado com sua intuição, atento aos sonhos e aos sinais que trazem pistas e respostas. Além disso, a Lua segue em Leão, favorecendo a generosidade. Distribua elogios, contagie e incentive as pessoas ao seu redor. Quanto mais diplomacia e simpatia, mais portas se abrem. Depois do trabalho, aproveite para fazer algo que o agrade, que traga prazer e aqueça o coração.

CAPRICÓRNIO



É tempo de valorizar seus dons e talentos, alimentar a criatividade e a conexão com os propósitos do coração. Se ainda não tem um sonho que deseja realizar, agora tem um bom período para descobri-lo! Quais as atividades que lhe trazem real contentamento? Você é capaz de realizar seu trabalho com prazer e alegria? Tem clareza de suas metas? Marte, Júpiter, Saturno e Plutão seguem em seu signo, conte com garra, entusiasmo e determinação para seguir em frente e concretizar seus projetos.

AQUÁRIO



Está mais fácil cultivar entusiasmo, distribuir elogios e palavras encorajadoras, trocar informações inspiradoras. A Lua segue em Leão, não economize nas demonstrações de afeto. Procure estar cada vez mais aberto e generoso, pronto para dar e receber. Com Mercúrio retrógrado em seu signo, esteja aberto também para revisões e importantes aprendizados. Você pode deixar para trás velhas crenças limitantes. Desta forma pode promover a harmonia em suas relações e atrair mais prosperidade para sua vida.

PEIXES



É tempo de investir na vida social. Amizades e bons contatos podem abrir novas portas e trazer oportunidades lucrativas. Sol e Netuno seguem juntos em seu signo: criatividade, inspiração e intuição são suas aliadas. O espírito de solidariedade em alta, aproveite também para oferecer ajuda. Enquanto isso, a Lua segue em Leão para favorecer as atividades de lazer. Está mais fácil viver o presente e impressionar-se como uma criança diante do mundo. O foco das atenções está sobre você!