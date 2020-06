Horóscopo do dia: previsões para 7 de junho de 2020

Marcelo Dalla Marcelo Dalla traz a previsão do horóscopo do dia para este domingo

ÁRIES

A Lua cheia segue em Capricórnio e desafia Mercúrio, desafavorecendo negociações. Cuidado com a intolerância, a impaciência e a agressividade. A preferência vai para atividades mais simples, saudáveis, prazerosas e inspiradoras. Vale prestar atenção na intuição e nas sincronicidades mágicas. Vale também buscar informações positivas, elevadas. Sintonizar-se com tudo o que traz significado especial para a vida. Assim fica mais fácil cultivar alto astral, clareza, confiança e entusiasmo.

TOURO

Todos estão mais inquietos, as emoções transbordam em tempos de Lua cheia. Evite discussões, releve e procure ceder. Não é um bom período para negociar ou cobrar. Ainda bem que Mercúrio e Urano se combinam para favorecer conversas criativas e ideias inovadoras. Priorize a segurança mental, emocional e física, as reações tendem a ser mais exaltadas do que o normal. É importante ampliar a visão e compreender as razões das pessoas à sua volta, exercitar suas habilidades sociais para somar forças.

GÊMEOS

Perseverança, estratégia, planejamento e organização são qualidades que ganham destaque. A Lua segue em Capricórnio: bom domingo para traçar planos, estratégias e prioridades. Aproveite para fazer algo que realmente gosta também. Mas o Sol se desentende com Marte: todos ficam mais inquietos e impacientes. Evite a pressa, as discussões e as disputas. Procure relaxar, cultivar mais confiança, bem estar, sensibilidade e harmonia. Mercúrio segue em harmonia com Urano, esteja atento para as novas ideias que podem surgir.

CÂNCER

Muitas novidades continuam em pauta, mas aguarde seu aniversário para iniciar projetos. A Lua segue agora em Capricórnio, favorecendo iniciativas práticas. Neste momento, meditar, rever o ciclo que passou e traçar novas metas é importante. O Sol se desentende com Marte: o antídoto para a irritabilidade é programar atividades prazerosas. É importante interagir com maturidade. Os discursos podem se tornar exaltados, há tendência para reações extremadas. Procure cultivar o seu lado mais carinhoso também.

LEÃO

A Lua segue em Capricórnio, você pode dosar melhor suas ações, com mais realismo, consciência, discernimento e maturidade. Procure perceber se sua fala está crítica ou agressiva. Sol e Marte segue em desarmonia: melhor evitar impor seu ponto de vista e repensar verdades estabelecidas. Procure cultivar mais gentileza e solidariedade, esteja aberto para perceber as necessidades de quem ama. Fique atento também aos seus pensamentos e emoções: novas ideias e bons insights estão em pauta.

VIRGEM

Bom domingo para arregaçar as mangas, finalizar assuntos, fazer algo produtivo. A Lua segue no compenetrado Capricórnio: método, realismo, disciplina e praticidade ganham destaque. Mas evite exagerar nas críticas e nas cobranças. Lua e Mercúrio se desentendem, indicando risco de mal entendidos. Além disso, o Sol desafia Marte: cuidado com atritos, pois todos tendem a ficar mais irritados. Vale fazer algo diferente também, que tenha sabor de novidade. Isso pode proporcionar mais inspiração.

LIBRA

A Lua segue em Capricórnio, aproveite para organizar melhor suas ideias, estruturar projetos, aproveitar melhor o tempo com algo produtivo. Recolhimento, intimidade e economia de recursos resultam em mais vantagens do que exposição, risco, impaciência, futilidades e impulsividade. As reações emocionais tendem a ser mais intensas e exaltadas. Não é hora de acumular compromissos, forçar situações ou confrontar as pessoas. Melhor investir na beleza, nas artes e na criatividade. O contato com a natureza é sempre muito bem vindo.

ESCORPIÃO

A Lua segue no pragmático Capricórnio, você pode elaborar estratégias, organizar a agenda, priorizar assuntos, avaliar os procedimentos para desenvolver seus planos. O Sol desafia Marte: atenção para a agressividade, o individualismo excessivo e as atitudes impulsivas! Procure cultivar generosidade, gentileza e diplomacia. Vale também colocar-se em movimento, evite ficar muito tempo para ou em tarefas repetitivas. Prefira investir nos seus talentos e no que realmente gosta de fazer.

SAGITÁRIO

A Lua segue em Capricórnio para ajudá-lo a cultivar uma visão mais prática e realista dos fatos. Maturidade, honestidade, profissionalismo e comprometimento são qualidades em destaque. Aproveite para cultivar foco, pesquisar, estudar, se aprofundar nos temas que mais lhe interessam. Evite acelerar demais, há risco de enganos e confusões. Além disso, o Sol segue no signo oposto, é importante harmonizar as relações com mais disposição, clareza e abertura para compreender o outro.

CAPRICÓRNIO

Aproveite para traçar estratégias e administrar a vida financeira. A Lua segue em seu signo, aproveite para investir na objetividade e no movimento, ao mesmo tempo em que busca inspiração nas artes, na beleza e nas atividades prazerosas. Pressa e correria podem trazer prejuízos. Sol e Marte se desentendem, procure cultivar um cuidado maior para evitar atritos. Não é boa hora de desafiar as pessoas e exagerar nas cobranças. Evite também posturas muito ríspidas, todos estão mais impacientes. Respire fundo, alongue-se!

AQUÁRIO

O período de emoções transbordantes continua. Esteja preparado para ouvir e conciliar opiniões diferentes da sua. A ansiedade e a inquietação devem ser controladas com doses de consciência e maturidade. Cordialidade, pontualidade, gentileza e diplomacia são importantes! A Lua segue em Capricórnio, favorecendo atitudes maduras e comedidas. Você pode colocar em dia tarefas atrasadas, mas é bom reservar tempo para fazer algo do seu agrado também. Ao desacelerar, você pode sentir o que sua intuição e seu coração estão a dizer.

PEIXES

Aproveite que a Lua segue em Capricórnio para cultivar mais realismo e praticidade. O céu também traz aspectos tensos para o período, é melhor cultivar recolhimento, cultivar uma postura tranquila e positiva perante a vida. Invista em iniciativas mais sensíveis, solidárias, amorosas e refinadas. Evite atitudes bruscas, imprudentes e individualistas. O contato com a natureza, as artes e atividades relaxantes são sempre muito indicados. Tudo o que puder fazer para harmonizar as emoções e bem vindo!

