Horóscopo do dia: previsões para 7 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia com as previsões para o seu signo

ÁRIES

Não se começa nada agora, espere mais um pouco para novos projetos. A Lua começa a minguar em Virgem, favorecendo momentos de introspecção, aprimoramentos e organizações gerais. Você pode aproveitar para fazer análises e balanços, estabelecer nova ordem na entrada e saída de dinheiro. Pela manhã, a Lua desafia Mercúrio, a pressa pode atrapalhar os intercâmbios. Certifique-se de que foi bem compreendido, procure ouvir mais e utilizar a palavra sempre com fins construtivos. A fluidez retorna no período da tarde.

TOURO

Semana ideal para fechamentos e finalizações. Com a Lua minguante em Virgem, tem um bom dia para quitar promover tratamentos de desintoxicação, cortar hábitos prejudiciais e despesas desnecessárias. Reflexões sobre a arte de se comunicar estão em pauta. A Lua desafia Mercúrio pela manhã, melhor deixar assuntos complicados para o período da tarde. Procure diminuir compromissos, fazer tudo com tempo de sobra para cuidar de cada detalhe com carinho. Critério e discernimento são importantes para evitar erros ou ilusões.

GÊMEOS

Discrição, responsabilidade, critério e ética estão em destaque. Com tantos assuntos para tratar, vale fazer uma lista do que não pode ser adiado. Pela manhã, a Lua se desentende com Mercúrio, pedindo mais atenção e cuidado na hora de se comunicar e de negociar. Cheque a veracidade das notícias e informações importantes. A Lua segue minguante em Virgem: prefira lidar com os assuntos que já conhece bem e encaminhar assuntos que já estavam em andamento. Vale também reservar momentos para silêncio, introspecção e recolhimento.

CÂNCER

Atenção na parte da manhã para evitar equívocos e mal-entendidos que atrapalham qualquer boa negociação. Lua e Mercúrio pedem cautela ao expressar opiniões pessoais, pois pode ser mal compreendido. A Lua começa a minguar em Virgem, indicando uma fase de conclusões e finalizações gerais. Cuidado para não prometer demais ou assumir compromissos exaustivos. Melhor deixar negociações e reuniões importantes para o período da tarde. É bom cuidar da saúde, descansar mais e caprichar na alimentação.

LEÃO

O Sol continua em Sagitário, enquanto a Lua segue minguante em Virgem: autoconhecimento, estudo e expansão da consciência são prioridades. É importante cultivar o pensamento positivo, a integridade, a competência e a verdade na comunicação. O Sol se combina com Marte, indicando mais disposição para iniciativas. Você pode também investir em estudos, aprendizados. A busca de sabedoria, a ampliação de filosofias e conceitos também está em pauta. É isso que permite o desenvolvimento da ética.

VIRGEM

Pela manhã, as informações que chegam podem ser contraditórias, é preciso cuidado. Cheque informações, não dê ouvidos às fofocas e aos falatórios. Esteja sempre aberto para esclarecer dúvidas com clareza e generosidade. A Lua começa a minguar em seu signo, marcando uma semana ideal para finalizações gerais. É bom reservar mais tempo para o recolhimento, diminuir as expectativas e a quantidade de compromissos. Fale menos e ouça mais. Limpeza, higiene, aprimoramentos e qualidade de vida são assuntos favorecidos.

LIBRA

Neste período de finalizações, procure abrir o coração e deixar o orgulho de lado. Não vale a pena perder tempo com discussões inúteis, nem forçar situações. Hoje a Lua começa a minguar em Virgem: simplifique a agenda, o que não serve mais pode ser dispensado. Não assuma mais compromissos com o risco de não poder cumpri-los. Não adianta continuar insistindo no que não vingou, é melhor investir nos assuntos que já foram iniciados e pedem fechamento. Vale também investir nos cuidados com a saúde.

ESCORPIÃO

A Lua começa a minguar em Virgem, indicando uma fase de conclusões. Melhor evitar novos projetos durante a semana, finalize o que já estava em andamento. Aproveite para simplificar a vida, controlar desperdícios, cortar exageros e excessos. É preciso também cuidado com as palavras ditas impensadamente. Principalmente pela manhã, quando a Lua desafia Mercúrio, vale redobrar a atenção ao lidar com assuntos importantes. Mesmo assim, Sol e Marte se combinam, trazendo energia para diversas iniciativas!

SAGITÁRIO

Sol e Marte se combinam, trazendo uma injeção de ânimo e entusiasmo, indicando mais garra para suas ações. Porém, prefira investir na conclusão de tarefas pendentes. Com a Lua minguante em Virgem, procure cuidar de cada detalhe com mais carinho e critério. Cuidado para não assumir compromissos além do que pode dar conta. É aconselhável prestar o dobro de atenção em tudo o que fizer. Mercúrio se desentende com a Lua pela manhã, a má comunicação pode atrapalhar o andamento das coisas.

CAPRICÓRNIO

Evite falar sobre assuntos que não domina, ganhe tempo para concluir acordos e negociações. Com a Lua minguante em Virgem, o período é ideal para organizações, conclusão de pendências, análises e limpezas. Não é bom forçar situações, o aprendizado é simplificar a vida e deixar tudo fluir com mais naturalidade. Vale reservar momentos para mergulhar em si mesmo, estudar, rever objetivos, crenças, conceitos e ideias com humildade, caso seja necessário. Vale também abandonar o que já não faz mais sentido em sua vida.

AQUÁRIO

Um comportamento mais sensato e comedido deve prevalecer agora. A Lua começa a minguar em Virgem: momento para fazer ajustes e promover arrumações. Além disso, pela manhã, a Lua desafia Mercúrio: evite tentar resolver muitas coisas ao mesmo tempo ou ter conversas sérias e desgastantes. Assim evita confusões e mal-entendidos desnecessários. Aproveite a semana para recolher-se mais também. Bom período para investir na reprogramação mental. Praticar mantras, afirmações positivas e orações.

PEIXES

Não é hora para novos inícios. Com o início da Lua minguante, é hora de dar fechamento ao que está pendente. Quanto mais claro e amoroso for ao se comunicar, melhor. É importante ganhar tempo para avaliar questões importantes de forma realista. Consulte diversas opiniões, esteja aberto para ouvir e aprender. Vênus ainda se combina com Netuno para trazer mais inspiração, favorecendo a empatia, o refinamento, a conexão com seus ideais mais elevados. Tudo o que puder fazer para harmonizar a vida fica favorecido.