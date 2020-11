Horóscopo do dia: previsões para 6 de novembro de 2020

Marcelo Dalla A mandala tem uma referência ao mapa astral

ÁRIES

Família, intimidade, tranquilidade e acolhimento são importantes com a Lua em Câncer. A sensibilidade ganha destaque, procure cuidar de seu equilíbrio emocional e energético. Hoje a Lua desafia Júpiter, Saturno e Plutão, não é um bom dia para discutir a relação. Muito menos para fazer acusações, principalmente no período da noite. Você pode dedicar-se a tarefas que envolvam emoção e sensibilidade: meditar, ver um bom filme, ouvir música suave ou buscar o contato com a natureza. É bom programar atividades físicas também.

TOURO

Período de cunho mais intimista, com a Lua minguante em Câncer. Recolhimento, intimidade e afeto ganham destaque. Atenção: não é um bom dia para grandes discussões. A Lua confronta Júpiter Saturno e Plutão, cuidado pra não exagerar nas demonstrações de carência, nas disputas de poder e nas cobranças. Suas habilidades sociais devem ser cultivadas para que possa avançar e somar forças. Você pode também mergulhar mais fundo na alma, encontrar respostas sobre questões importantes, investigar e elucidar enigmas.

GÊMEOS

Com Lua em Câncer, é melhor dedicar-se aos assuntos mais domésticos e familiares. Dá mais vontade de ficar em casa, contar ou ouvir histórias, estreitar os laços de afeto com quem ama, de cultivar um clima intimista e cultivar segurança emocional. Procure desacelerar e amadurecer as ideias, aperfeiçoar sua comunicação. Hoje a Lua faz aspectos tensos, é importante se resguardar, evitar críticas, confrontos, discussões e conversas muito complicadas. Evite também acumular compromissos ou lidar com vários assuntos ao mesmo tempo.

CÂNCER

Procure estar entre pessoas queridas, que o apoiam. Com a Lua em seu signo, você fica emocionalmente mais suscetível e instável. A preferência vai para o que é mais seguro, simples e intimista. Tome cuidado com carências excessivas, é bom reduzir as expectativas. A Lua desafia vários planetas durante hoje, melhor deixar assuntos delicados para outro período. Aproveite para movimentar o que estava estagnado, renovar os sentimentos, doar, reciclar ou jogar fora o que não serve mais. Vale também programar um belo passeio.





LEÃO

A Lua segue em Câncer, melhor deixar a vida fluir. Período ideal para programas mais intimistas, conte com mais sensibilidade, receptividade e inspiração. Não é bom forçar situações e decisões, não deixe que os sentimentos destrutivos falem mais alto. Continue atento para as questões do ego para serem trabalhadas: poder, orgulho, arrogância, agressividade e vaidade devem ser deixados de lado para evitar inimizades ou prejuízos. Conte com mais intuição para importantes compreensões também.

VIRGEM

O melhor a fazer é reduzir as atividades, dimensionar as expectativas com mais realismo. Hoje a Lua desafias vários planetas, procure pegar mais leve consigo mesmo e com os outros. É bom deixar as cobranças e os assuntos mais complicados de lado, principalmente no período da noite. Você sai ganhando se ganhar tempo para ponderar, evitar a pressa, o desgaste energético e as ações precipitadas. Depois do trabalho, invista no relaxamento e nas atividades inspiradoras. Quanto mais tranquilidade, melhor!

LIBRA

É tempo de transformar, revitalizar, restaurar, reconstruir, superar velhas limitações para crescer. Invista na força de vontade, a vontade de curar, transformar e melhorar a vida. Hoje a Lua desafia vários planetas, o cuidado deve ser redobrado ao tocar em assuntos delicados. Todos estão mais sensíveis com a Lua em Câncer, inclusive você. Procure colocar sua alma em tudo o que fizer. Procure também cultivar carinho, atenção e disponibilidade. Essas atitudes podem abrir caminhos e fazer toda a diferença.

ESCORPIÃO

Júpiter segue junto com Plutão: você ganha mais poder para curar e transformar sua vida. Basta predisposição para se conhecer melhor, ouvir, compreender, perdoar e fazer algumas concessões, se for preciso. É tempo de priorizar seu equilíbrio emocional, com a Lua minguante em Câncer. Evite alimentar situações conflituosas. É bom evitar lugares arriscados também. O melhor a fazer é reservar momentos de recolhimento. Cultive harmonia interior e ela se refletirá no mundo externo, em suas relações.

SAGITÁRIO

É tempo de limpar seu coração, jogar fora velhos sentimentos, mágoas e rancores, aprimorar, restaurar, resgatar, curar. Desde assuntos financeiros, até físicos, energéticos e emocionais. Júpiter segue junto com Plutão: período ideal para revisões e análises de um ciclo solar que vai chegando ao fim. Tudo o que possa trazer renovação está favorecido. Com a Lua minguante em Câncer, é melhor desacelerar o passo, evitar ações precipitadas ou atitudes agressivas. Prefira atividades de cunho mais introspectivo.

CAPRICÓRNIO

Observe onde há orgulho, ambição, intolerância ou rigidez excessiva. Hoje a Lua confronta vário planetas, não é um bom dia para acumular tarefas e fazer cobranças. Esteja aberto para mudar de ideia, cultivando a flexibilidade. É recomendável buscar leituras edificantes, bons aprendizados, boas conversas e a companhia de pessoas positivas. Com a Lua minguante em Câncer, vale passar mais tempo em casa, junto de quem ama. Ou sozinho também. Exercícios de relaxamento e boa música podem fazer milagres.

AQUÁRIO

A sensibilidade é despertada para provocar curas, transformações e mudanças. A Lua continua em Câncer: intuição e sensibilidade ficam à flor da pele, aproveite para agir com mais docilidade. É tempo de seguir seu coração, ser fiel aos seus sonhos, envolver-se com mais paixão em seus planos e projetos. Bom período para conclusões e análises. Porém, evite confrontos! Aproveite também para relaxar, cultivar momentos de introspecção, avaliar o que deve ser deixado para trás para que possa viver de forma mais livre.

PEIXES

Vale dedicar-se a atividades mais criativas, artísticas e introspectivas. Com a Lua minguante em Câncer, vale também dedicar-se aos assuntos de cunho afetivo e emocional. Enquanto isso, o Sol segue no profundo Escorpião, inspirando a vontade de transformar e renovar a vida. Bom momento para revirar armários e gavetas, jogar fora tudo o que não serve mais, abrindo espaço para novos sentimentos e oportunidades. Vênus segue em Libra, pedindo mais harmonia, equilíbrio, cordialidade e diplomacia.