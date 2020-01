Horóscopo do dia: previsões para 6 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla A mandala do dia leva o nome de “Pure” e foi desenhada pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

A Lua segue fora de curso em Touro durante do todo o dia, indicando um período de indefinições. Melhor aguardar, pesquisar, conversar, tirar dúvidas antes de tomar decisões ou fazer compras importantes. Vale sair, pesquisar, circular, atualizar informações com mais adaptabilidade. Vale também observar a carência para evitar investimentos e gastos desnecessários. Marte segue em Sagitário, você pode programar atividades físicas em espaços amplos, que tragam a sensação de liberdade.

TOURO

Entrevistas, negócios e intercâmbios em geral pedem ajustes. A Lua fica fora de curso em seu signo durante todo o dia, não é um bom período para grandes expectativas ou decisões. Não é um bom dia para grandes investimentos, é melhor dedicar-se às tarefas que já estavam em andamento. Cuidado com a carência para evitar gastos desnecessários. É preciso flexibilidade e disposição para rever, remarcar e corrigir o que for preciso, em clima de liberdade. Procure manter-se diplomático para ouvir o que os outros têm a dizer.

GÊMEOS

A Lua segue fora de curso durante o dia: mantenha o coração aberto e o jogo de cintura para ajustar os intercâmbios. Procure aprender algo novo, desfazer confusões, trocar ideias, circular e dialogar. Os avanços acontecem na medida em que investir em suas habilidades sociais. Vale também fazer uma lista de tarefas e prioridades, assim não se perde entre tantos assuntos. O momento pede aprofundamento e maturidade, ao invés de superficialidades. Procure adotar uma atitude mais prática e objetiva perante a vida.

CÂNCER

É importante desacelerar durante o dia. Com a Lua fora de curso em Touro, prefira investir nos assuntos que já conhece bem e que oferecem segurança. A preferência agora vai para os bens duráveis, produtos que ofereçam garantia, tudo o que represente praticidade e conforto. Evite decisões e compras importantes, cuidado com gastos e investimentos. Prefira refletir melhor antes de tomar decisões. Aproveite também para atualizar informações e conectar-se com novidades. Não tenha receio de abrir-se para novas opiniões.

LEÃO

O Sol se combina com Netuno, garantindo mais sensibilidade e inspiração, reforçando a vontade elevar os sentimentos. Vale investir em assuntos de cunho transcendental. Fica mais fácil dialogar e expressar sentimentos. Conversas se mostram agradáveis e podem trazer novas inspirações. Hoje a Lua fica fora de curso, indicando indefinições. Cuidado para não iludir-se a respeito de algo ou alguém. Procure manter-se aberto para perceber as necessidades das pessoas que estão próximas e promover os ajustes necessários.

VIRGEM

O céu pede tempo para reflexão. Com a Lua fora de curso em Touro, é importante abertura e disposição para esclarecimentos. Todos os lados de uma questão devem ser pesados na balança, em nome da harmonia e do equilíbrio. Hoje não tem um bom período para assinatura de contratos e grandes investimentos, procure pesquisar e refletir melhor. Bom período para liberar-se de métodos, situações e tarefas que não o beneficiam, introduzir mudanças com planejamento, e investir em novos aprendizados.

LIBRA

Mudanças continuam em pauta, é tempo de clarear dúvidas, ajustar os planos e encontrar novas soluções para possíveis impasses. Os ajustes que promover agora servem para que possa dar um salto em breve, com mais clareza, certeza e confiança. Vênus segue em Aquário, favorecendo a busca de novos conhecimentos com mais espaço e liberdade. É tempo de deixar para trás situações aprisionadoras. Aproveite para sair, circular e fazer contatos. Apenas tome cuidado para não exagerar nos gastos.

ESCORPIÃO

Ganhe tempo informar-se, pesquisar, perguntar, esclarecer dúvidas. Com a Lua fora de curso durante todo o dia, você sai ganhando se adiar as decisões mais importantes para outro momento. Invista na simplicidade, na praticidade, evite emitir opiniões sobre assuntos que não conhece bem. É importante agora fazer um balanço de seus gastos para que possa pensar em novas estratégias e ampliar seus lucros. Ideias criativas e originais podem surgir, procure anotá-las pra que não se percam.

SAGITÁRIO

Marte segue em seu signo: bom período para gastar energia com movimento, passeios e atividades físicas. Procure também organizar-se, pois muitos assuntos pedem esclarecimentos. Hoje a Lua segue fora de curso: é importante comunicar com abertura, leveza e cordialidade o que sente, para corrigir enganos ou mal entendidos. Continue aberto para alinhar interesses com clientes e parceiros. É tempo de estudar, circular, dialogar, aprender, filosofar e expandir sua consciência. Este é um período de avanços profissionais e mais reponsabilidades.

CAPRICÓRNIO

É tempo de ampliar a visão para compreender mais sobre a vida. É grande a força dos planetas em seu signo, aproveite para estudar e investir na assimilação de novos conceitos. Hoje a Lua fica fora de curso, doses de ponderação servem para equilibrar a impulsividade.

É importante respeito e receptividade para refletir, pesquisar, tirar dúvidas e dialogar. Obrigações, dependências, cobranças e exigências podem incomodar, mas ao mesmo tempo, com o diálogo franco e honesto, você pode esclarecer muita coisa.

AQUÁRIO

A cada dia você ganha força para finalizar pendências, promover limpezas e transformações. Você vive o final de um ciclo solar, continue a rever questões importantes em sua vida, perceba o que deve ser aprimorado ou finalizado de vez. Reserve tempo para interiorizar-se, refletir para sanar confusões, definir o rumo que deverá tomar após o seu aniversário. A força em Capricórnio promete um período produtivo, com importantes finalizações. Práticas espirituais também estão em evidência.

PEIXES

Mantenha-se disposto para conversar, perguntar, dizer e repensar. Novas compreensões em assuntos com sócios, parceiros e colaboradores continuam em pauta. A Lua segue fora de curso durante o dia e sempre que isso acontece, muitas dúvidas surgem. Melhor se resguardar e evitar bater o martelo em situações importantes. Procure distrair-se e relaxar com muita música, arte e cultura. É importante reservar merecidos momentos de prazer para garantir seu equilíbrio emocional.