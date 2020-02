Horóscopo do dia: previsões para 6 de fevereiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla A mandala é desenhada pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

A compreensão, a consciência e a conexão com os mundos sutis estão ampliadas. Mercúrio, Vênus e Netuno seguem juntos em Peixes, prometendo intuição e inspiração de sobra. A Lua segue no emotivo Câncer, você pode dialogar com amor e oferecer atenção a quem ama. Bom período para encontros íntimos com família e amigos, também para atividades artísticas e transcendentais. Você pode canalizar sua imaginação para novos projetos, para criar uma obra, ou para tornar seu mundo mais belo e harmonioso.

TOURO

Período de ideias inspiradas, sensibilidade e muita arte. A Lua segue em Câncer, enquanto Mercúrio, Vênus e Netuno seguem em Peixes: aproveite para cuidar de suas emoções com carinho e demonstrar afeto para quem ama. Busque alimentar-se com poesia, música, cinema, literatura, fotografia, imagens que elevam o espírito. Além disso, Vênus ainda se combina com Saturno, favorecendo a organização das finanças. Está mais fácil concluir ou encaminhar acordos com as certezas amadurecidas.

GÊMEOS

As emoções podem ser renovadas com mais sensibilidade e criatividade. Antigas mágoas, culpas e ressentimentos já não fazem mais sentido podem ser deixados para trás. Conte com mais capacidade de compreensão e compaixão. Com Mercúrio em Peixes, a dica é cultivar uma visão mais abrangente, programar atividades de cunho espiritual, transcender as questões do ego, meditar, sonhar, soltar as rédeas da imaginação. Aproveite para ouvir muita música, inspirar-se com as artes e expressar-se com Poesia.

CÂNCER

Bom período para cultivar gentileza, inspiração, carinho, sentimentos elevados e refinados. A Lua segue em seu signo e combina forças com Netuno: o mundo das emoções, a intuição e a sensibilidade ganham destaque. Aproveite para passar mais tempo com quem ama, frequentar lugares agradáveis, cultivar bem-estar emocional. Principalmente no período da noite. Vale conversar sobre o passado, relembrar histórias, cultivar solidariedade, oferecer colo e aconchego. Vale buscar ensinamentos elevados também.

LEÃO

Questões amorosas, parcerias e investimentos continuam pedindo mais atenção e responsabilidade. Vênus segue em harmonia com Saturno e pergunta: como busca satisfazer suas carências? A Lua crescente segue agora em Câncer, bom período para passar mais tempo em casa e se fortalecer emocionalmente. O período é muito criativo também. Mercúrio, Vênus e Netuno se encontram em Peixes para ativar a imaginação. Fica mais fácil expressar-se com arte, beleza, sensibilidade e poesia.

VIRGEM

Sua visão do mundo pode ser ampliada. A intuição, o coração e os sentimentos podem falar mais alto. Mercúrio segue em harmonia com Urano, favorecendo a criatividade, a imaginação e a capacidade de abrir a mente para novas ideias. Atenção para os ‘insights’ que podem surgir. Mas não busque resultados imediatos. Siga passo a passo, com determinação. Oportunidades, mudanças e reflexões continuam surgindo através dos intercâmbios. Vale fugir da rotina e fazer algo diferente também.

LIBRA

Cuidado com a ansiedade, as ilusões, as expectativas infundadas e irreais. Vênus segue em Peixes e ainda se combina com Saturno, favorecendo o alinhamento nas questões amorosas e nas finanças. Fique atento aos temas e situações que surgem no período, servem para mostrar o que deve ser aperfeiçoado. O que já não faz mais sentindo pode ser deixado para trás. Procure sintonizar-se com o que possa promover inspiração. Bom período para as artes e as práticas de cunho espiritual.

ESCORPIÃO

Cuidado para não se indispor com quem ama, ou levar prejuízos financeiros. É importante cultivar consciência e maturidade nas questões do amor e dos valores. A Lua crescente segue em Câncer, você pode promover o equilíbrio emocional, a segurança e o bem-estar em sua casa. Aproveite para cultivar comprometimento em suas iniciativas. A harmonia entra Vênus e Saturno favorece o foco e a determinação para que possa seguir com metas e objetivos bem delineados.

SAGITÁRIO

O desafio é equilibrar aquilo que deseja com o que a realidade permite e as circunstâncias oferecem. No fim da tarde a Lua desafia Júpiter, pedindo cuidado com grandes gastos e expectativas infundadas. Pedem também melhor aproveitamento do tempo, dinheiro e recursos. As limitações podem parecer maiores, mas assim pode perceber o que não funciona, o que deve ser corrigido. É tempo de comprometer-se em tarefas que exigem empenho, disciplina e perseverança. Tudo para que possa crescer e amadurecer.

CAPRICÓRNIO

Aos poucos você modifica a forma de enxergar a vida e com isso transforma e readapta seus objetivos. Continue a promover as mudanças e os ajustes necessários para que novas oportunidades e possibilidades se apresentem. Mercúrio, Vênus e Netuno seguem em Peixes, enquanto a Lua crescente segue em Câncer: é tempo de cultivar amor, carinho e sensibilidade. Tempo de buscar uma visão mais abrangente da vida e de abrir o coração. Compreensões, intuições e ‘insights’ estão em pauta.

AQUÁRIO

Mercúrio e Urano se combinam para favorecer a inspiração, a intuição e a criatividade. Dá vontade de criar algo novo. Porém, procure acalmar-se, respirar fundo, desacelerar a mente para que essas inspirações possam ser canalizadas. É bom ganhar tempo para refletir, pesquisar, rever valores e estabelecer os parâmetros reais de uma situação. Vale refletir também sobre questões ligadas à família, ao lar e às carências afetivas. Vale também passar mais tempo em casa, assim se fortalece para enfrentar o mundo lá fora.

PEIXES

Você pode focar num objetivo para concretizá-lo com determinação. Vênus segue em harmonia com Saturno para ajudá-lo a promover iniciativas concretas e objetivas. Você vive o final de um ciclo solar. Siga sua intuição sobre as mudanças que deve implementar, movimente a energia liberando o que está velho e parado em sua vida. É importante descansar mais, cuidar-se melhor. É bom também controlar os gastos. Quando o Sol ingressar em seu signo sentirá toda a força e vitalidade de volta.