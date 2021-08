Horóscopo do dia: previsões para 6 de agosto de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta as previsões para você aproveitar melhor o seu dia





ÁRIES

Família, intimidade, tranquilidade e acolhimento continuam em destaque com a Lua minguante em Câncer. Vale finalizar pendências, com mais recolhimento e introspecção. É importante cuidar de seu equilíbrio emocional e energético, desacelerar para ouvir a intuição. Hoje a Lua desafia Plutão: maturidade, flexibilidade e perseverança também são importantes. Para ajudar, a Lua se combina com Netuno, favorecendo a sensibilidade, a intuição e a conexão com sentimentos mais compassivos e elevados.





TOURO

Período de cunho mais introspectivo, com a Lua minguante em Câncer. Recolhimento e afeto ganham destaque. Procure ponderar assuntos com mais objetividade e generosidade. Atividades e programas mais seguros, intimistas e amenos estão favorecidos. Bom período para atividades de cunho artístico e transcendental também. Fica mais fácil confiar, cultivar receptividade e deixar a vida fluir. Porém, atenção no período da tarde: a Lua desafia Plutão, melhor resguardar-se, dar espaço para si mesmo e os outros.

GÊMEOS

Bom período para estudar, conversar e aprender, sempre aberto para a boa comunicação. Mas Mercúrio desafia Urano, é importante desacelerar. Pode haver imprevistos ou alterações na agenda, procure deixar tudo fluir com mais flexibilidade. Evite alimentar discussões, procure cultivar um clima intimista para mais segurança emocional. Enquanto isso, a Lua minguante segue em Câncer, em harmonia com Netuno: é bom também cultivar momentos de introspecção, para soltar a imaginação.

CÂNCER

Período ideal para recolhimento, conclusões e interiorização. A Lua minguante segue em seu signo e pela manhã sorri para Netuno. Bom período para cultivar a fé, a tranquilidade emocional, a solidariedade e fortalecer os laços de afeto com quem ama. Aproveite para adotar uma atitude mais acolhedora. A preferência vai para o que é mais seguro, simples e intimista. Principalmente no período da tarde, quando a Lua desafia Plutão: evite cobranças e disputas. O período é de instabilidade emocional. Melhor resguardar-se de fortes emoções.

LEÃO

Com a Lua minguante em Câncer, procure equilibrar seu tempo com a família, compartilhando momentos agradáveis com quem ama. Vale caminhar, passear ou fazer alongamentos para aliviar as tensões. Período ideal para finalizar questões pendentes com mais sensibilidade. Já à tarde, Lua e Plutão pedem que se resguarde de situações tensas e arriscadas. Todos estão mais sensíveis, as emoções podem ficar exacerbadas. Procure compreender e ceder, com mais receptividade, meditação e recolhimento.

VIRGEM

Aproveite para trocar e atualizar informações, elucidar pontos confusos, encaminhar o que estava parado. Porém, evite acumular muitas tarefas. Imprevistos podem ser encarados com leveza e bom humor. Atenção para não alimentar posturas negativas, exigentes ou conflituosas. A Lua segue minguante em Câncer, pedindo um pouco de recolhimento também. É bom descansar mais, cultivar momentos de introspecção, para soltar a imaginação. Vale também expressar-se através das artes.

LIBRA

É importante que descanse mais. Procure organizar-se para ter mais tempo para cuidar de você. A Lua está em plena fase minguante, pedindo que simplifique a vida com praticidade e objetividade. Você pode organizar a rotina com espaço para o prazer e a qualidade de vida. Procure interpretar os fatos com benevolência, basta predisposição para tal. Vênus se combina com Urano, tudo o que possa trazer sabor de liberdade e renovação fica favorecido. Vale programar algo inusitado para fazer.

ESCORPIÃO

Procure cultivar uma atitude madura e responsável. Evite perder energia com críticas e discussões inúteis. É tempo de colocar a vida em ordem e equilibrar as emoções, ao invés de alimentar disputas de poder. Procure passar mais tempo sozinho, para atividades de cunho mais introspectivo. Todos ficam mais sensíveis, inclusive você. É melhor investir em leituras, atividades criativas e prazerosas e mais amenas, sem grandes expectativas, discussões ou cobranças. Principalmente no período da tarde, quando a Lua desafia Plutão.

SAGITÁRIO

O período de fechamento e conclusões continua, com a Lua minguante em Câncer. Não dê margem para o pessimismo, as reclamações e as preocupações. Cultive a predisposição para ouvir, compreender, perdoar e fazer algumas concessões, caso seja preciso. Evite perder energia com assuntos pesados. Melhor mesmo é passar mais tempo sozinho, refletir sobre a vida, perceber o quanto avançou e elaborar novos planos. Hoje a Lua se combina com Netuno, favorecendo a fé, as práticas espirituais, os temas transcendentais da vida.

CAPRICÓRNIO

A palavra deve ser usada para solucionar, não para ferir. A Lua segue minguante em Câncer, pedindo mais sensibilidade e abertura para fortalecer os laços de afeto com quem ama. É importante também que procure adaptar-se às circunstâncias, sem querer controlar tudo e todos. Hoje a Lua desafia Plutão, pedindo cuidado com confrontos, disputas e atitudes agressivas. Quanto mais recolhimento e receptividade, melhor. Invista em tudo o que possa elevar os sentimentos e proporcionar inspiração.

AQUÁRIO

Bom período para passeios diferentes, atividades criativas e inusitadas. A Lua segue em Câncer e se combina com Netuno: aproveite para ampliar o pensamento, conectar-se com o coração e com a intuição, rever velhos comportamentos, padrões ou hábitos que já não condizem com sua consciência e seu crescimento. O cuidado deve ser com críticas, posturas egoístas, exigentes e agressivas. Deixe a vida fluir por seu curso natural, aproveite para passar mais tempo sozinho, cuidando de si mesmo.

PEIXES

Bom período para concluir assuntos e também cultivar momentos de introspecção. A Lua segue minguante no sensível Câncer e se combina com Netuno: é tempo de relaxar, cultivar momentos de introspecção, avaliar o que deve ser deixado para trás para que possa viver de forma mais livre. Com mais sensibilidade invista nos sentimentos mais elevados. Conte com mais inspiração e intuição também. Vale reservar momentos para refletir, meditar, entrar em contato com a natureza, ou para passar bons momentos em casa.