Horóscopo do dia: previsões para 5 de setembro de 2021

Marcelo Dalla A mandala é parte importante do horóscopo do dia





ÁRIES

Último dia de Lua minguante, que pede simplicidade, praticidade e recolhimento. Que bom que hoje é domingo e você pode descansar mais, refletir sobre a vida e estabelecer as novas intenções. Ganham destaque organização, limpeza, os cuidados com a saúde e a capacidade de fazer escolhas. A Lua se combina com Vênus e Júpiter, favorecendo uma postura mais otimista. Fica mais fácil cultivar o pensamento positivo. Vale refletir: como pode melhorar seu trabalho, tornar-se mais competente? Onde e como pode ser útil?





TOURO

É preciso sempre crescer, aprender, atualizar-se, aperfeiçoar técnicas e capacidades. Com a Lua minguante, vale refletir o quanto cresceu no trabalho e na sua prestação de serviços. Bom período para dar um belo trato a casa ou o local de trabalho, colocar tudo no seu devido lugar. Aproveite para investir em análises, estudos e esclarecimentos gerais. Confusões, enganos e mal-entendidos devem ficar para trás. É bom lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa está em saber fazer, nunca em aparentar que sabe.

GÊMEOS

Procure canalizar sua curiosidade natural para algo produtivo, o período é de finalizações. Mercúrio se alinha com Saturno, favorecendo uma postura mais criteriosa, prática e inteligente. Vale ler um bom livro, filosofar, aprender, alimentar seu espírito com boas informações. Sua função é conectar, informar e negociar. Para tanto, é essencial o estudo permanente. Vale também investir em boa dieta, práticas saudáveis, tudo o que possa promover a restauração de forças. A Lua nova chega amanhã, favorecendo novidades.

CÂNCER

Com a Lua minguante, vale cultivar recolhimento. Domingo bom para organizar a agenda, concluir pendências práticas e cuidar de si mesmo. O final da Lua minguante traz propriedades balsâmicas e restauradoras. Bom também para estabilizar as emoções, demonstrando uma postura mais madura, coerente e objetiva. Lua, Vênus e Júpiter se combinam, indicando um clima mais agradável e prazeroso. Aproveite para investir em tudo o que possa proporcionar qualidade de vida.

LEÃO

Período bom para concluir pendências e cuidar de si mesmo. Um lunar ciclo lunar se fecha, é tempo de conclusões e interiorização. O aprendizado é aproveitar melhor o tempo, cuidar com carinho de cada detalhe e reservar momentos para o recolhimento. Fundamental também é conciliar, cultivar a ponderação e respeitar as leis do convívio. O Sol se combina com Urano, fique atento para as novas ideias que podem surgir. A partir de amanhã virá um novo ciclo lunar que favorece novos aprendizados e novos caminhos.

VIRGEM

A Lua minguante alinha forças com Vênus e Júpiter: aproveite para programar atividades prazerosas. É tempo de finalizações para que possa seguir mais leve, de deixar para trás métodos e tarefas que pedem sacrifício e que não proporcionam benefícios. Não se esqueça do descanso e do lazer, que também fazem parte da qualidade de vida. Procure tornar sua vida mais colorida, sem medo de ser feliz! Em momentos de tranquilidade pode obter insights e intuições. Conte também com visão estratégica para estabelecer as próximas metas.

LIBRA

Com a Lua minguante, aproveite para organizar a casa ou o local de trabalho e colocar tudo no seu devido lugar. Período bom para se conectar com tudo o que traz beleza, harmonia e inspiração. Mercúrio segue em seu signo, favorecendo a boa comunicação para a conclusão de pendências. É bom também cuidar do corpo e da saúde. Tratamentos estéticos estão favorecidos. Cresce o desejo por novidades e expansão, mas é bom aguardar até a data do seu aniversário para iniciar projetos.

ESCORPIÃO

A preferência vai para atividades de cunho mais introspectivo e investigativo. Atividades artísticas e meditativas podem alimentar sua alma e promover equilíbrio energético. Hoje é o último dia da Lua minguante, é tempo de voltar a atenção para seu interior. Reserve tempo para cuidar de si mesmo: um belo passeio, um programa artístico ou cultural ou uma boa leitura. Tudo o que traga um significado maior para a vida está favorecido. Você pode investir também em esclarecimentos e organizações.

SAGITÁRIO

Continue a refletir sobre o quanto avançou para estabelecer novos rumos. Com a Lua minguante, vale reservar tempo para cuidar de você com boa alimentação, massagens, descanso, recolhimento e interiorização. Aproveite a combinação da Lua com Vênus e Júpiter para acertar os últimos detalhes de seus planos com mais positividade. Permita-se também momentos de silêncio para refletir sobre os últimos avanços e visualizar as próximas metas. O que deseja para o próximo ciclo lunar, que chega amanhã?

CAPRICÓRNIO

Fundamental agora é cultivar gentileza, cordialidade e hábitos enriquecedores. Perceba se está muito sério, egoísta rígido ou cético. Com a Lua minguante, procure deixar para trás o que já não faz mais sentido em sua vida. Além disso, Marte se combina com Plutão e Mercúrio se alinha com Saturno, prometendo objetividade e determinação. Com mais discernimento, vale trocar as queixas por hábitos enriquecedores. Buscar informação, conhecimento e cultura. Assim pode se abrir para as infinitas possibilidades que a vida oferece.

AQUÁRIO

Ousadia e originalidade são suas qualidades inatas. Mas é preciso combiná-las com boa dose de diplomacia, cordialidade, gentileza e parcimônia. Caso contrário, a ousadia se torna agressiva e traz prejuízos. Com a Lua minguante é importante desacelerar, cultivar mais introspecção para análises e correções. O mais importante é cuidar do corpo, organizar os horários, programar atividades que inspirem e o façam sentir-se bem. Novas pautas poderão ser ativadas a partir de amanhã, com a Lua nova.

PEIXES

Cultive seu real valor, invista em sua autoestima, permita-se ver e sentir quem realmente é. Desta forma pode libertar-se, aprimorar sua forma de se relacionar, voar e ampliar seus horizontes. Com a Lua minguante, aproveite o momento para esclarecer pendências e promover organizações gerais. Você pode também cultivar gentileza para tornar a vida mais bela e harmoniosa. A Lua se alinha com Vênus e Júpiter: aproveite para cultivar autoestima e criatividade, valorizando seus dons e talentos.