Horóscopo do dia: Previsões para 5 de agosto de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

O clima é de mais sensibilidade com a Lua em Peixes, você pode cultivar mais inspiração e criatividade. A Lua se combina com Urano, favorecendo atividades inovadoras. Bom dia pra fugir da rotina! Aproveite para compreender melhor as necessidades dos outros e se expressar de forma mais amorosa. Assim fica mais fácil conquistar as pessoas. Vale programar meditação e práticas espirituais também. Marte desafia Júpiter: conte com energia e disposição, mas tome cuidado com excessos e exageros contraproducentes.

TOURO

A intuição, a fantasia e a imaginação ganham destaque com a combinação entre Lua e Urano. Você fica mais sonhador, fica mais fácil cultivar empatia e solidariedade. Aproveite para apaziguar a alma, buscar atividades que possam promover tranquilidade e inspiração. É preciso cuidado com atitudes imprudentes, rebeldes e individualistas, cuidado também com cobranças e exigências. Vale cultivar independência, evitar notícias negativas, reservar tempo para meditar e cultivar a conexão com as dimensões superiores.

GÊMEOS

A Lua segue em Peixes, fica mais fácil adaptar-se às situações e às pessoas. Mas atenção para distrações, enganos e confusões. Melhor realizar sua tarefa com calma, para evitar erros. Mercúrio ingressa em Leão, a fala ganha mais convicção! É importante respeitar a liberdade e evitar grandes discussões, Marte e Júpiter se combinam e podem exaltar a agressividade. Prefira investir na comunicação alegre e criativa, cultivar compreensão e compaixão, buscar maiores compreensões acerca de si mesmo e da vida.

CÂNCER

A Lua segue em Peixes e combina forças com Urano: atividades com imagens, fotos, pinturas, música ou poesia podem alimentar sua alma. Você pode se sentir mais criativo, receptivo e compassivo. Aproveite para fortalecer suas relações de afeto. Habilidades psíquicas e artísticas estão favorecidas, fica mais fácil se conectar com dimensões mais sutis da consciência, ampliar a fé, a sensibilidade e o romantismo também. Procure sintonizar-se com informações, pessoas e situações positivas, que possam proporcionar inspiração.

LEÃO

Bom período para elevar os sentimentos e ativar seus dons de comunicação. Mercúrio ingressa em seu signo, favorecendo contatos, intercâmbios, estudos e aprendizados. Apenas cuide para não exagerar na dose, acumular mais compromissos do que pode dar conta. Enquanto isso, a Lua segue em Peixes para ativar a imaginação e sua capacidade de sonhar. Vale reservar alguns momentos para meditar, encantar-se com as artes e alimentar novos planos. No fim da tarde vale fugir da rotina e fazer algo diferente.

VIRGEM

A imaginação está em destaque. Lua e Urano indicam que as antenas ficam ligadas, vale buscar um sentido maior em tudo o que faz. Evite realizar qualquer tarefa às pressas. Procure cultivar bem estar, relaxar, estar bem consigo mesmo. Novos planos e projetos continuam em plena fase de gestação, aproveite para meditar e visualizá-los se realizando. A Lua segue em Peixes, enquanto Mercúrio ingressa em Leão: você pode dialogar e se expressar de forma mais inspirada, criativa e prazerosa.

LIBRA

Período bom para programar atividades originais e elevar o astral. Sol e Mercúrio seguem em Leão, fica mais fácil valorizar a si mesmo e distribuir elogios. Bom também para atividades ligadas à beleza, moda e decoração. A Lua segue em Peixes e sorri para Urano, ativando a sensibilidade, a intuição e a conexão com as dimensões sutis. Diálogos mais íntimos e solidários ficam favorecidos. O período é bom para ativar contatos, mas procure também reservar tempo para ficar sozinho, sonhar e meditar.

ESCORPIÃO

Bom período para restaurar as forças e renovar a fé em você mesmo. Comprometa-se com seus sonhos, invista em sua autonomia. Procure também perceber se há preocupação excessiva com os relacionamentos. Lua e Urano indicam que está mais fácil cultivar liberdade e receptividade para compreender o sentimento dos outros. Com mais inspiração, práticas espirituais e atividades artísticas ficam favorecidas. Vale reservar algum tempo para ficar sozinho, passear, meditar e dar rédeas soltas à imaginação.

SAGITÁRIO

Conte com mais coragem, entusiasmo e dinamismo. Marte e Júpiter se combinam, prometendo injeção de ânimo, favorecendo a revitalização da saúde e de seu poder pessoal. Enquanto isso, a Lua segue em Peixes: confie em sua intuição, ela pode indicar o caminho, a inspiração fica afiada. Os assuntos transcendentais, a fé, os ideais elevados, as artes e a beleza em todos os níveis estão em destaque. O desafio de seu signo é cultivar metas mais elevadas, conquistar uma visão mais ampliada acerca da vida e do mundo. Aproveite!

CAPRICÓRNIO

Está mais fácil deixar o orgulho de lado, perceber melhor as razões e os sentimentos dos outros. A Lua segue em Peixes e se encontra com Netuno para dissolver a rigidez e trazer mais inspiração. Ainda bem, pois a Lua também briga com Mercúrio no período da tarde: é melhor deixar grandes assuntos para outro momento, pois pode ser mal compreendido. Procure manter-se aberto e receptivo. Você ganha mais se ouvir, compreender, demonstrar disponibilidade e consideração. Observe, contemple mais, deixe a vida fluir.

AQUÁRIO

Arte, imaginação e criatividade estão em destaque. O mundo dos afetos e das parcerias também. Com a Lua em Peixes, assuntos transcendentais ficam favorecidos. Trabalhos e atividades independentes, que dependam de sensibilidade também ficam beneficiados. Sol e Mercúrio seguem em Leão, novas ideias, intuições e inspirações podem surgir. No fim da tarde é bom fazer algo inovador, os condicionamentos ficam mais baixos e você pode sentir a vida com mais liberdade.

PEIXES

É tempo de iniciativas mais sensíveis. A Lua segue em seu signo, ativando as emoções. A empatia e a sensibilidade devem predominar. Você pode canalizar sua criatividade em atividades artísticas e práticas espirituais. Bom período para soltar a imaginação, dar vazão ao espírito solidário e entrar em sintonia com o Universo. Esteja aberto para dissolver conflitos com o diálogo generoso. O antídoto é compreender, perdoar, pedir perdão, dizer palavras doces e gentis. Quanto mais receptividade e compreensão, melhor.