Horóscopo do dia: previsões para 4 de setembro de 2021

ÁRIES

Procure refletir sobre o que precisa ser deixado para trás, transmutado, curado. Velhos padrões, situações e estruturas que não servem mais e já não condizem com sua consciência devem ficar para trás. É preciso coragem para mergulhar mais fundo em si mesmo, sem agir de forma agressiva ou reativa, inconsciente. O céu pede que abra mão do controle, com mais flexibilidade, sem alimentar disputas. Guerreiros conscientes reconhecem suas sombras e escolhem a luz. Por isso é tão importante buscar autoconhecimento!





TOURO

Período mais introspectivo, bom para adaptações, restaurações e limpeza. A Lua nova chegará na segunda-feira, indicando a importância de mais recolhimento para restaurar as energias. Reserve momentos para a interiorização, para mergulhar em si mesmo e descobrir o que é preciso ser finalizado e deixado para trás. Hoje a Lua desafia Urano, indicando possíveis imprevistos ou alterações no que foi programado. Procure conter a inquietação. Você pode equilibrar a ansiedade meditando, aprendendo a respirar para relaxar.

GÊMEOS

O céu pede leveza e flexibilidade, pois muitas alterações e mudanças estão em pauta. A Lua segue na fase minguante e balsâmica, pedindo equilíbrio, receptividade e harmonização das emoções. Vale concluir assuntos sem grandes expectativas, com mais cordialidade. Aproveite para promover importantes revisões em velhas ideias e conceitos desgastados. Continue a perceber o que deve ser curado, transformado, reciclado em sua vida. Insights e compreensões importantes estão em pauta.

CÂNCER

Prefira o recolhimento, a segurança e a intimidade. É bom evitar a companhia de pessoas com as quais não tem afinidade. A Lua segue minguante e hoje desafia Urano: uma retirada estratégica para cuidar de si mesmo é a atitude mais recomendada. É importante permitir-se momentos de prazer e descanso para não acabar exausto e prejudicar sua saúde. Evite forçar situações. Em momentos de reflexão pode clarear metas e estabelecer estratégias. A Lua nova chegará na sexta-feira, marcando um novo ciclo.

LEÃO

É importante evitar conflitos e disputas! Evite também acumular compromissos com a Lua minguante. Procure priorizar assuntos, cultivar a razão e o pensamento estratégico para conseguir uma síntese e traçar metas. Perceba se orgulho, individualismo ou impulsividade o impedem que pense nos outros com mais consideração. Procure relaxar para transmutar a impaciência, que se torna contraproducente. Seu bom humor pode ser um grande aliado na hora de dissolver tensões, solucionar e conciliar impasses.

VIRGEM

Não é uma boa hora para cobranças, críticas e confrontos. Hoje a Lua desafia Urano, indicando a importância de desacelerar, cultivar diplomacia, promover preparativos, ajustes e planejamentos. A Lua segue na fase minguante em balsâmica, favorecendo o descanso, os cuidados com a saúde e a restauração de forças. Vale aproveitar o período para refletir mais, caminhar sozinho ou cultivar momentos de recolhimento e introspecção. Procure deixar a vida fluir, ponderar e analisar qualquer questão sob um ponto de vista mais imparcial.

LIBRA

Jogo de cintura e flexibilidade são fundamentais, não é hora de insistir no que não está dando certo. Lua e Urano formam um aspecto tenso, pedindo mais flexibilidade. É bom deixar a vida fluir, sem grandes expectativas. Você pode reservar momentos para mergulhar em seu interior, refletir, limpar mágoas e livrar-se de emoções tóxicas. Procure valer-se de seus dons naturais: diplomacia, tato, cordialidade. A partir de segunda-feira, com a Lua nova, poderá iniciar projetos ou tentar de novo o que não vingou.

ESCORPIÃO

Continua o período de conclusões, limpezas, introspecção. Não é um bom período para situações arriscadas, a preferência vai para a tranquilidade e a introspecção. Procure recolher-se para pensar melhor, prefira estar com quem ama e o faz sentir-se bem. Marte se alinha com Plutão para favorecer os cuidados com a saúde. Reserve momentos para refletir, você pode até mudar de ideia sobre muitas questões. Aproveite para descansar mais. Aproveite para também meditar e restaurar forças para novas realizações.

SAGITÁRIO

Não é favorável forçar as coisas, ou impacientar-se. Com a Lua minguante, vale exercitar seu lado mais flexível, receptivo e ponderado, sem grandes expectativas. Melhor quitar dívidas, economizar, adiar compras, gastos e decisões importantes. A harmonização das emoções e das relações ganha especial destaque. Em momentos de recolhimento, paz e tranquilidade, pode visualizar o que pretende para o futuro. Reflita sobre as novas metas a serem ativadas com a Lua nova que chegará na segunda-feira.

CAPRICÓRNIO

Evite pressionar os outros. Pelo contrário, agora é hora de deixar a vida fluir naturalmente. A Lua segue minguante e desafia Urano, indicando a necessidade de evitar cobranças e atitudes inflexíveis. Observe mais, esteja aberto para ouvir e ceder se for preciso. Em momentos de descanso pode rever velhas questões e obter importantes percepções. Você pode resolver assuntos afetivos e profissionais se levar sua atenção para o coração, sentir e manifestar os sentimentos com maturidade.

AQUÁRIO

Procure conter a ansiedade e a inquietação para evitar rombos em seu orçamento ou rupturas nas relações. A Lua segue minguante, pedindo que desacelere e evite disputas. Paciência e tolerância são as grandes lições do momento. Prefira a meditação ou tudo o que possa trazer relaxamento e apaziguar a alma. Uma postura flexível e diplomática pode servir para apaziguar os ânimos. É tempo de revisões, investigações, balanços e análises. Mudanças na agenda estão em pauta, é importante surfar com a vida.

PEIXES

É tempo de desacelerar, finalizar tarefas pendentes e preparar os movimentos para o próximo ciclo lunar que chega na segunda-feira. Bom período para quitar pagamentos, concluir, investir em tratamentos de desintoxicação, cortar hábitos prejudiciais e despesas desnecessárias. Com a Lua minguante e Vênus em Libra, cultive uma postura diplomática. A impulsividade e a desordem ao agir podem trazer prejuízos. Esteja aberto e flexível para mudanças de planos e o diálogo. Cordialidade e bom humor são sempre muito bem-vindos!