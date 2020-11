Horóscopo do dia: previsões para 4 de novembro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

A Lua se combina com Mercúrio, favorecendo um astral mais positivo para a comunicação e os intercâmbios. Além disso, Júpiter combina forças com Plutão: os processos de cura, transformação e renascimento estão em destaque. Você pode clarear dúvidas, obter informações, tomar iniciativas importantes. A Lua cheia ingressa no sensível Câncer no início da noite e o clima fica mais intimista. Aproveite para cuidar bem de si mesmo e de seu equilíbrio emocional para que tudo ocorra bem no mundo lá fora.

TOURO

A Lua segue em Gêmeos, beneficiando os aprendizados, a expressão de ideias e de sentimentos. Fica mais fácil cultivar leveza e bom humor. Enquanto isso o Sol segue em Escorpião, você o mundo dos relacionamentos está em evidência. Cuide para não ficar muito possessivo, controlador ou ciumento. É importante deixar a teimosia e o orgulho de lado para ouvir, perdoar, rever velhas ideias e conceitos desgastados. Já à noite, com a Lua no sensível Câncer, procure estar próximo de quem ama e oferecer apoio às pessoas mais queridas.

GÊMEOS

Período bom para pesquisas, estudos e investigações. Mercúrio desafia Saturno, que pede mais foco e empenho nos intercâmbios. Cuidado para não assumir mais compromissos do que pode dar conta, prometer o que não pode cumprir ou deixar passar detalhes importantes nos intercâmbios. Ainda bem que hoje a Lua soma forças com Mercúrio, favorecendo boas conversas. No início da noite a Lua ingressa em Câncer, dá vontade de passar mais tempo com pessoas queridas, de tornar o ambiente que o cerca mais acolhedor.

CÂNCER

Hoje tem um bom dia para ativar contatos e atualizar informações. A Lua segue em harmonia com Mercúrio e você pode esclarecer dúvidas, encaminhar negociações. No início da noite a Lua ingressa em seu signo, vale passar mais tempo em casa, investindo em acolhimento e tudo o que possa alimentar sua alma. Aproveite para refletir: você alimenta seus sonhos? Exerce alguma atividade com inspiração, encantamento, arte, prazer, amor e alma? Caso não, pode buscar conselhos, dialogar e se dedicar a esta descoberta.





LEÃO

Hoje diálogo está favorecido pela combinação de Lua e Mercúrio. Conte com mais fluidez nos intercâmbios, aproveite para colocar as tarefas em dia. Recuperações, curas, transformações e reconstruções estão em destaque. O Sol continua no transformador Escorpião e Júpiter combina forças com Plutão: você pode inclusive retomar algo que havia deixado para trás. Seja por falta de oportunidade, de estímulo ou de inspiração. Esteja aberto para deixar o orgulho de lado, ouvir, dialogar, perdoar, relevar.

VIRGEM

Mercúrio segue direto, mais desafia Saturno: cuidado com a pressa. O volume de compromissos e intercâmbios pode aumentar. É preciso estabelecer prioridades e cultivar perseverança para avançar. Quanto mais foco, mais produtivo pode ser o período. Procure canalizar seus esforços em metas claras e projetos bem estruturados. Por hoje, a harmonia da Lua com Mercúrio promete mais fluidez na comunicação. Vale programar um novo curso, algo que traga inspiração, novas compreensões e estimule sua imaginação.

LIBRA

Bom dia para encaminhar os negócios e propor conciliações. Lua e Mercúrio se combinam, favorecendo contatos, divulgações, estudos e negociações. Com Vênus em seu signo, fica mais fácil conhecer pessoas que podem abrir novas portas. Ao mesmo tempo, com o Sol em Escorpião, você fica mais investigativo. Aproveite para mergulhar mais fundo em sua alma, momentos de introspecção são muito bem vindos, favorecem o contato com a intuição para compreensões profundas. Aproveite para ficar mais íntimo de si mesmo!

ESCORPIÃO

Você pode aproveitar o momento para fazer contatos, reuniões, encaminhar negócios e pendências. Reuniões, encontros, conversas e acordos estão favorecidos. Júpiter caminha junto com Plutão, indicando mais confiança e força para que possa promover curas e transformações em sua vida. Novas oportunidades podem chegar após seu aniversário. As relações mais íntimas também ficam favorecidas. A Lua ingressa no acolhedor Câncer no início da noite, inspirando mais sensibilidade e acolhimento.

SAGITÁRIO

Hoje a Lua combina forças com Mercúrio: aproveite para fazer contatos, expandir sua consciência com leituras, estudos, cursos e assuntos filosóficos. Você pode falar com quem for preciso para encaminhar tarefas que estavam paradas. Mas evite acmular muitos compromissos, é importante respeitar seus limites energéticos. As atividades artísticas, as práticas espirituais e os momentos de recolhimento estão favorecidos. O clima de prazer junto às pessoas que ama também pode restaurar suas forças.

CAPRICÓRNIO

Bom dia para os intercâmbios e as negociações. Lua e Mercúrio combinam forças para favorecer a curiosidade, a comunicação e o entendimento. Procure inspirar-se com tudo o que alimenta a alma, assim pode compreender mais os outros e estreitar os laços em suas relações e parcerias. Você pode também promover transformações necessárias em sua vida, abrindo-se para novos modelos. A poderosa combinação de Júpiter e Plutão evidencia o que deve ser curado, finalizado e transmutado. É tempo de limpezas e curas.

AQUÁRIO

Bom período para esclarecer assuntos, atualizar conversas e intercâmbios. Seu projeto pode ser criativo, original e ousado, mas ao mesmo tempo deve ser bem elaborado, pesquisado e estruturado para que se torne viável e seja postos em prática, com boas estratégias. Esta é a lição de Saturno em Capricórnio! A Lua ingressa em Câncer no período da noite: Aproveite para cultivar o equilíbrio emocional e investir nas relações de afeto. Um convite para atividades mais intimistas, sensíveis e inspiradas.

PEIXES

Os processos de cura, limpeza e desintoxicação continuam em evidência. O Sol segue em Escorpião, enquanto Júpiter soma forças com Plutão: o que não quer mais para a sua vida? O que deve ser deixado para trás? Período de mais sensibilidade e intuição, bom para aprofundamentos, terapias e pesquisas. Bom período também para estudar, ler e contar histórias. No início da noite a Lua ingressa em Câncer: dá gosto cuidar da casa e de quem ama. As trocas de afeto ficam beneficiadas.