Horóscopo do dia: previsões para 4 de março de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Na parte da tarde a Lua combina forças com Plutão: as reconciliações, o perdão, as práticas de cura, limpeza, purificação e transformação estão favorecidas. Fica mais fácil promover investigações, mergulhar em qualquer assunto. Mas atenção no fim da tarde: a Lua desafia Marte, é preciso cuidado com a impaciência e a agressividade. Com Marte em Gêmeos, a língua fica afiada. É bom pensar antes de falar, para não ferir os outros. A mente e as emoções se renovam com movimento, invista em atividades físicas.

TOURO

É mais importante ceder e conceder, deixar tudo fluir, surfar com a vida, com cortesia e bom humor. A Lua se desentende com Marte, mas se harmoniza com Plutão: vale desacelerar para investigar. Pesquisas mais profundas podem ajudá-lo a desfazer confusões, identificar como pode curar suas carências, como pode encontrar dentro de si mesmo mais satisfação, sem buscar satisfazer-se com desejos infantis, imediatistas e imaturos. Invista na sua capacidade de observação, concentração e análise. Invista em atividades criativas também!

GÊMEOS

A combinação entre Mercúrio e Júpiter indica agilidade mental e inquietação. Hoje vale redobrar a atenção e conter o imediatismo, pois a Lua desafia Marte, cresce a tendência para a impaciência. Procure temperar a sinceridade com gentileza e cordialidade. Ao mesmo tempo, a combinação entre Lua e Plutão indica uma poderosa energia de transformação. Mudanças importantes estão em pauta. O céu o ajuda a se curar de algo, a se identificar com as soluções. Aproveite para perceber o que atravanca seu crescimento.

CÂNCER

Seus interesses podem se dirigir agora para as áreas mais profundas da vida, os processos de limpeza, a renovação e a transformação pessoal. A Lua segue em Escorpião, combina forças com Plutão à tarde: bom período para pesquisas, investigações e atividades ligadas à cura. Cresce sua intuição e sua capacidade de percepção. Renovações de todos os tipos estão favorecidas. Aproveite o dia para práticas de limpeza, purificação e desintoxicação. Já no fim da tarde, cuidado com a impulsividade, prefira cultivar autonomia.

LEÃO

O que tem feito para crescer espiritualmente? O Sol segue em Peixes, este é um período bom para investir em assuntos místicos e espirituais. Claro, sem deixar de lado o comprometimento, a disciplina, a responsabilidade e a credibilidade, para evitar ilusões. Enquanto isso, a Lua segue em Escorpião e se combina com Plutão: a intuição e a profundidade para diagnósticos ganham destaque. Aproveite para investigar a si mesmo e perceber como pode aprimorar-se. Em todos os aspectos: pessoal, profissional e amoroso.

VIRGEM

O período dinâmico continua. Mercúrio e Júpiter seguem juntos, favorecendo os estudos e os intercâmbios. Lua e Plutão favorecem os processos de limpeza, cura e restauração. Curas e renovações estão favorecidas, fica mais fácil perceber onde pode melhorar. As decisões se tornam mais intuitivas. As mudanças devem ser internas, para que depois se reflitam em seu entorno. Mas no fim da tarde a Lua desafia Marte, é bom redobrar o cuidado com a velocidade e a agressividade. Procure colocar-se em movimento com passeios ou atividades físicas.

LIBRA

Agora é hora de questionar, mudar e transformar. É hora de deixar de lado o que já não vale a pena, de abandonar os planos que não estejam desabrochando e dedicar-se às sementes que estão crescendo. Insista no que está ganhando força. Situações de ciúmes, possessividade e carência podem vir à tona para serem resolvidas. Dialogue, esteja aberto para ouvir e compreender. Vênus e Urano seguem em harmonia, pedindo mais independência e abertura para novas experiências.

ESCORPIÃO

Bom período para mudanças, limpeza, iniciativas em nome da renovação e das transformações em geral. A Lua segue em seu signo e combina forças com o poderoso Plutão: vale reformar, reciclar, reformular, livrar-se de tudo o que está parado, estragado e sem uso. Sua força intuitiva está ativada, fica mais fácil encontrar respostas. O destaque vai para o que deve ser curado e renovado em sua vida. Conversas mais profundas e transformadoras, daquelas que lavam a alma, também estão favorecidas.

SAGITÁRIO

O período tem potencial produtivo, é bom organizar-se e estabelecer prioridades. Há espaço para renovação e novidades, porém com bom senso, critério e maturidade. Júpiter e Mercúrio seguem juntos em Aquário, favorecendo a comunicação, marketing, estudos e atualização de tecnologias. Além disso, Lua e Plutão favorecem pesquisas e investigações, para que possam obter bons diagnósticos. O clima geral é de mais sensibilidade, profundidade e intuição. Reserve tempo para refletir, desvendar mistérios e mergulhar lá no fundo da alma.

CAPRICÓRNIO

Período de importantes limpezas, ideias e compreensões. Ideal para o progresso interior. A Lua segue em Escorpião e se combina com Plutão: questões pendentes podem ser sanadas. Você pode ir mais fundo em qualquer assunto para perceber o que não via antes. A verdade pode vir à tona, em nome de algo melhor no futuro. É bom ganhar tempo para desfazer mal entendidos e pontos confusos, sem pressa. No fim do dia vale programar atividades em locais arejados, caminhar, programar algo que traga inspiração e estímulo.

AQUÁRIO

Com Júpiter e Mercúrio juntos em seu signo, você pode seguir mais confiante e comunicativo. Encaminhe todas as questões possíveis, o período é de renovação e movimento, propício para avaliações. Nada deve ficar estagnado. Invista também no movimento, nos intercâmbios e nas divulgações. Mas no fim da tarde a Lua se desentende com Marte, é bom evitar a pressa para que não ocorram prejuízos. Reuniões, análises, estudos e pesquisas importantes ficam mais favorecidas na parte da tarde.

PEIXES

É tempo de ampliar a visão e pensar num bem maior. Sol, Vênus e Netuno seguem em seu signo, você pode encaminhar projetos e concretizar suas visões interiores. Continue a promover mergulhos na alma para compreender mais sobre si mesmo e gestar algo novo. Vale de desconectar das notícias negativas, sintonizar-se com tudo o que te faz crescer e sonhar. As sincronicidades continuam em destaque. Respostas e ideias podem surgir em sonhos e acontecimentos casuais, fique atento.