Horóscopo do dia: previsões para 4 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

Leia também: Veja como 2020 será de acordo com o seu signo

ÁRIES

No início da tarde a Lua ingressa em Touro, é bom desacelerar para saborear a vida. Vale deixar a vida fluir sem muito controle ou exigências. Principalmente no fim da tarde, quando a Lua encontra Urano. A inquietação entra em pauta. Cuidado com a agressividade e a velocidade, evite situações aprisionadoras. Procure abrir-se pra novas influências, ousar, experimentar. Esse clima logo passa. Prefira marcar os compromissos mais importantes para parte da manhã, caso queira que haja mais comprometimento e segurança.

TOURO

No início da tarde a Lua ingressa em seu signo: afeto e segurança ganham destaque. Invista em iniciativas mais prazerosas, que possam alimentar sua autoestima. É bom cultivar flexibilidade e deixar a vida fluir. O clima fica explosivo no fim da tarde. Se houver muitas cobranças e controle, a corda pode se romper. Evite posturas rígidas, procure abrir espaço para a liberdade, a independência, a autonomia e a flexibilidade. Excelente momento para deixar algo indesejável para trás. Abrir espaço para novos caminhos, novas possibilidades.

GÊMEOS

A Lua ingressa no pacífico Touro: um convite para desacelerar, cultivar gratidão, encantar-se com coisas belas que o rodeiam. Cresce o interesse por conversas mais amplas e filosóficas. Mercúrio segue junto com Júpiter, favorecendo os estudos e os aprendizados. Mas atenção: cuidado com posturas dogmáticas, rígidas ou fanáticas. A Lua encontra Urano, que pede flexibilidade. Procure cultivar uma visão ampliada da vida. Imprevistos contribuem para que haja aprimoramentos e correções.

CÂNCER

A tarde chega com a Lua em Touro, mais cordial e pacífica. Vale programar passeios, buscar o contato com a natureza. Atividades que possa exercer com autonomia ganham preferência com o encontro de Lua e Urano no fim da tarde. Você pode fazer algo diferente, independente e ousado. Vale programar sua agenda com folga para não se sentir pressionado por horários e compromissos. Evite tudo o que tolhe ou aprisiona. Cuidado com a impaciência e a agressividade, para evitar prejuízos. O clima fica mais estável ao longo do dia.

LEÃO

No início da tarde a Lua ingressa no pacífico Touro, você pode saborear cada momento com mais estabilidade. Porém, é bom checar os compromissos e cultivar flexibilidade. É provável que seja preciso mudar os planos, refazer a agenda ou buscar outras saídas. No fim da tarde Lua e Urano se encontram, favorecendo a quebra de velhos condicionamentos e conceitos, a libertação de situações que prendem ou limitam. Vale programar algo que traga a sensação de autonomia. Cuidado pra não exagerar na impulsividade.

VIRGEM

Bom momento para traçar metas, aprimorar projetos, elaborar ideias e estratégias para o próximo ano. Pense em metas realizáveis, trace um plano para conquistar seus objetivos. Assim ganha mais confiança e motivação para seguir em frente. Bom período também para novos desafios intelectuais, para filosofar e buscar respostas para as grandes questões da vida. Você pode agir com autonomia, mas tome cuidado para não exagerar na pressa e na impulsividade. A Lua ingressa em Touro, procure relaxar e apaziguar os ânimos.

LIBRA

Bom período para encontros e contatos sociais, esteja sempre aberto para ouvir. Porém, a liberdade individual está sendo respeitada? Há futuro nas parcerias? A Lua encontra Urano no fim da tarde: pode haver surpresas, imprevistos e alterações súbitas em seus planos. Ganhe tempo para esclarecer assuntos, refletir melhor antes de tomar decisões e fechar acordos. A solução é o diálogo. Vale também investir nos cuidados com a saúde, em momentos de relaxamento, lazer, prazer e afeto.

ESCORPIÃO

Prefira ganhar tempo para organizar-se, sem pressa ou afobação. Cuidado com a intolerância a impaciência e a inquietação, principalmente no fim da tarde, quando Lua e Urano se encontram. Vale cultivar independência e autonomia, sem exigências e cobranças. Procure também aceitar os imprevistos com bom humor e maleabilidade. Aproveite para esclarecer dúvidas, fazer bons contatos, deixar para traz ressentimentos, abrir seu coração em nome da harmonia e do amor.

SAGITÁRIO

A comunicação está favorecida, invista no diálogo, nos estudos e nos contatos para encaminhar projetos e alinhar interesses. Vale deixar marcar os encontros e as conversas mais importantes para o período da manhã. O clima é de impaciência no fim da tarde. Cuidado com a imprudência, pois as emoções ficam instáveis. Cuide com carinho das relações para evitar rompimentos ou imprevistos. Vale programar passeios em locais arejados ou deixar situações aprisionadoras para trás, em nome de mais liberdade.

CAPRICÓRNIO

A forma como se comunica e se integra com o mundo ganha destaque. Mercúrio segue junto com Júpiter em seu signo: período favorável para divulgações, para expandir seus conhecimentos, fazer contatos e promover intercâmbios. Ao interagir com o mundo você pode conhecer pessoas importantes e fazer novos amigos. Cuidado com posturas rígidas, a liberdade de pensamento deve ser valorizada. Com o Sol em também seu signo, tem um período bom para cuidar da saúde e iniciar um programa de atividades físicas.

AQUÁRIO

Procure investir nos amigos que compartilham afinidades filosóficas e espirituais. No fim da tarde a Lua encontra Urano, indicando um bom período para ousar, pensar diferente, encontrar novas saídas, soluções e alternativas. É importante gastar a energia acumulada, ou pode ficar mais inquieto e ansioso. Mas cuidado para não exagerar no individualismo ou na agressividade. Não é um bom momento para forçar a barra e cobrar demais. Evite a pressa e a velocidade também. Com a Lua em Touro, é hora de desacelerar.

PEIXES

É tempo de olhar pra frente e agir, tomar providências e iniciativas, clarear e encaminhar situações. A Lua se encontra com Urano para dinamizar o período. Vale buscar rotas alternativas ou fazer algo que nunca fez antes. Bom período também para inaugurações, lançamentos de novidades, mudanças e inovações em geral. Vale confirmar e formalizar tudo o que for combinado. Cheque os compromissos e cultive flexibilidade. Procure encarar possíveis contratempos com bom humor.