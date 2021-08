Horóscopo do dia: previsões para 4 de agosto de 2021

Marcelo Dalla As mandalas do horóscopo do dia são feitas pelo astrólogo Marcelo Dalla





ÁRIES

O período de recolhimento e finalizações continua. Sol e Mercúrio fazem aspectos desafiadores com Saturno e Urano, é importante tranquilizar as emoções com mais receptividade, leveza e flexibilidade. Evite posturas rígidas ou exigentes. A Lua segue no comunicativo Gêmeos durante o dia, no período da noite o clima fica mais intimista com o ingresso da Lua em Câncer. É bom reservar mais tempo para reflexões, descanso e introspecção. Estar junto de pessoas queridas se torna ainda mais fortalecedor.





TOURO

Período ideal para cuidar de si mesmo e restaurar forças. Você pode aproveitar para cultivar equilíbrio emocional, buscar inspiração no conforto de casa, cultivar relações mais íntimas, distribuir carinho e fortalecer os laços de afeto. Intimidade, sensibilidade e acolhimento ficam favorecidos. Vênus se alinha com Urano, favorecendo pequenas novidades, arrumações, mudanças, para que sua rotina fique mais confortável e funcional. Bom período para atividades criativas também, que podem renovar as energias.

GÊMEOS

Você pode encontrar novas soluções para questões que estavam pendentes. Durante o dia a Lua segue em seu signo: é importante cultivar suas habilidades comunicativas, lidar com um assunto de cada vez e tomar providências necessárias para conclusões gerais. Já na parte da noite a Lua minguante ingressa em Câncer: vale passar mais tempo em casa, em clima de intimidade, cultivar segurança, palavras de acolhimento e conforto. Período ideal para ler, refletir, alimentar a alma com boas informações, desfazer conflitos, descansar e renovar suas forças.

CÂNCER

No período da tarde, Lua e Júpiter prometem entusiasmo, mas evite acumular muitas tarefas. Com calma você pode fazer bons contatos, atualizar informações e esclarecer assuntos. No início da noite a Lua minguante ingressa em seu signo e você fica mais sensível. O destaque vai para atividades mais amenas, introspectivas e intimistas. Aproveite para concluir o que for possível, sem forçar situações. Procure cultivar carinho e compreensão em suas relações. Novos projetos virão com a Lua nova do próximo domingo.

LEÃO

Em tempos de Lua minguante, aproveite para colocar os pingos nos is e concluir o que for possível. Mas Sol e Mercúrio se desalinham com Saturno e Urano, pedindo mais jogo de cintura. Evite exagerar no controle, nas críticas, evite também ficar atolado de compromissos. O aprendizado é surfar com a vida, ao invés de controlar. Invista no que possa promover a restauração de forças. A Lua ingressa em Câncer no período da noite e cresce a vontade de curtir a vida doméstica. É tempo de renovar as energias.

VIRGEM

Você pode finalizar assuntos, mas evite grandes gastos e loucas aventuras. A Lua minguante e balsâmica traz uma energia de síntese: momento de refletir, meditar, avaliar e resumir. É importante concluir pendências e reservar momentos para ficar sozinho. O céu pede mais receptividade, leveza e flexibilidade nos intercâmbios. Mas aproveite também para desfrutar do conforto doméstico, na companhia dos entes queridos. Na próxima semana, com a Lua nova, poderá lançar novas sementes e estabelecer novas intenções.

LIBRA

É tempo de concluir, finalizar e resumir. Você pode encaminhar as últimas pendências e passar momentos agradáveis em casa, junto aos seus. Aproveite para desfrutar da melhor maneira a companhia dos entes queridos. A Lua minguante ingressa em Câncer no início da noite, os encontros íntimos tornam-se ainda mais inspiradores. Busque terapias e atividades que possam tranquilizar a mente e as emoções. Vênus se alinha com Urano favorecendo mais independência, também a introdução de novas técnicas e tecnologias em sua rotina.

ESCORPIÃO

O período é de finalizações gerais. Aproveite para colocar-se em movimento com mais flexibilidade, agradecer o ciclo que passou, deixar a vida fluir naturalmente e curar seu coração. É hora de conter a inquietação, deixar de lado as exigências, cultivar mais recolhimento também. Com a Lua minguante, procure equilibrar a agenda com períodos de reflexão e introspecção. Aproveite para organizar seus compromissos, programe para a próxima semana os novos lançamentos e projetos, com a chegada da Lua nova.

SAGITÁRIO

Você pode falar com que for preciso para concluir assuntos, dar fechamento ao que foi iniciado. Mas o período também é de interiorização, bom para cuidar da casa, das questões domésticas e passar mais tempo junto às pessoas que ama. A Lua segue na fase minguante e balsâmica: um convite para a introspecção, para elevar os sentimentos, refletir sobre a vida, perceber o que funciona, em quais assuntos e projetos vale a pena investir seus esforços. Anote as boas ideias! Novos assuntos poderão ser ativados a partir de domingo, com a Lua nova.

CAPRICÓRNIO

É tempo de finalizar as últimas pendências. Com a Lua minguante na fase balsâmica, não é bom forçar nada, nem fazer exigências. É importante também cultivar a harmonia emocional, reservar mais tempo para relaxar. O Sol confronta Saturno, evidenciando a importância de respeitar limites, cuidar bem do corpo, da mente e das emoções. Ainda bem que Vênus se combina com Urano, favorecendo o gostinho de novidades na rotina. Você pode renovar as energias com atividades criativas e independentes.

AQUÁRIO

A criatividade e a ousadia ficam favorecidas. Bom período para renovar as energias, perdoar, libertar-se de velhas mágoas, movimentar energias, abandonar vícios e hábitos nocivos. É hora de finalizações, organização e fechamento. Você pode contar com mais agilidade nos contatos, nas negociações e na conclusão de tarefas. A Lua segue na fase minguante e ingressa em Câncer no período da noite, pedindo que desacelere. Vale passar mais tempo sozinho, em casa, ou em ambientes mais íntimos e acolhedores.

PEIXES

Aproveite para ouvir novos pontos de vista, renovar as ideias e os sentimentos e mudar de opinião, caso seja necessário. Com a Lua minguante, prefira a simplicidade, melhor evitar grandes movimentos e investimentos. Aproveite para cultivar uma postura mais receptiva, elevar os sentimentos, descansar e renovar as forças também. Tudo o que possa promover proximidade, segurança, acolhimento e afeto ganha destaque. A preferência vai para a conclusão de assuntos em clima de intimidade, com análises, reflexões e bons diálogos.