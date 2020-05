Horóscopo do dia: previsões para 31 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Você pode gastar energia com movimento e atividades físicas, mas é melhor evitar a velocidade e a impulsividade, pois a desatenção pode gerar erros e mal entendidos. A Lua cresce em Libra, mas desafia Mercúrio no período da tarde. Prefira a manhã ou a noite para conversas mais importantes. Vale cultivar flexibilidade, bom humor e checar compromissos. O que foi programado pode não acontecer. A preferência vai para a companhia de pessoas amáveis, em clima de gentileza, criatividade e curiosidade.

TOURO

Sol e Vênus seguem em Gêmeos, inspirando o desejo por novos assuntos e aprendizados. Mas hoje a Lua segue em Libra e desafia Mercúrio, indicando tendência para informações equivocadas. Cresce a inquietação e o risco de mal entendidos, evite negociações e decisões apressadas. Caso tenha algum assunto importante a tratar, prefira o período da manhã. Ainda bem que hoje é domingo, o contato com a natureza, as artes e pequenos prazeres ficam mais favorecidos. Tudo isso pode nutrir sua alma.

GÊMEOS

Muitas ideias e oportunidades, muitos assuntos e desejos. Mas por hoje, a preferência vai para assuntos que já estavam em andamento e que já conhece bem. A Lua segue no ponderado Libra, mas desafia Mercúrio, indicando possíveis atrasos e alterações na agenda. Melhor evitar conversas delicadas, principalmente no fim da tarde. Ganhe tempo para esclarecer situações confusas e mal entendidos. Em meio a tantas possibilidades, vale escolher as mais consistentes para que possa tornar o período mais produtivo.

CÂNCER

Período de integração e sociabilidade, com a Lua em Libra. Assuntos ligados à decoração artes, design e beleza estão favorecidos. Mas evite lidar com assuntos muito complicados, principalmente no fim da tarde. A Lua desafia Mercúrio, indicando tendência para imprevistos e confusões. Até seu aniversário, assuntos mais transcendentais, terapias que promovem relaxamento, meditação e atividades que estimulam a imaginação também ficam favorecidos. Vale ampliar sua consciência com novos estudos também.

LEÃO

Assuntos ligados à decoração, design e beleza estão favorecidos. Atividades em parceria também. Cultivar seu equilíbrio emocional num ambiente de paz é importante. O Sol segue em Gêmeos, enquanto a Lua segue em Libra. Melhor desfrutar da companhia de quem conhece bem, dar preferência pro que é seguro e confiável. Vale checar os compromissos, o que estava programado na agenda pode não acontecer. Melhor evitar filas e serviços demorados, desfrutar da companhia de quem lhe quer bem.

VIRGEM

O Sol segue em Gêmeos, estimulando a curiosidade, cresce a inquietação e a mente fica acelerada. Mas no fim da tarde a Lua desafia Mercúrio: mal entendidos podem ocorrer. Bom período para fazer planos, rever o quanto avançou até agora e o que pretende fazer no futuro. Ainda bem que a Lua combina forças com Saturno indicam mais estabilidade. Prefira o início do dia para os assuntos mais importantes. Se algo não acontecer como foi planejado, encare com criatividade e flexibilidade. O Universo é sábio e sempre conspira a favor!

LIBRA

Evite discussões e investimentos desnecessários. Prefira mimar-se, cultivar harmonia, passar momentos agradáveis em casa, junto aos seus. A Lua segue em seu signo, você fica mais sensível, disposto a desfrutar do lado mais doce da vida. Mas a Lua desafia Mercúrio: cuidado com a impaciência, a ansiedade ou as cobranças imaturas. É preciso cultivar liberdade, gastar e energia acumulada, colocar-se em movimento para evitar a inquietação. Um pouco de recolhimento para reflexões também é muito bem-vindo.

ESCORPIÃO

Você tem vivido grandes aprendizados. Continue a reformular velhos assuntos, a curar dores do passado. Júpiter e Plutão seguem juntos e retrógrados, indicando a possibilidade de revisões, limpezas e transformações. Vale pesquisar, investigar sobre si mesmo para seguir consciente de seus propósitos. Reflita sobre a importância da humildade, para equilibrar a ambição, reconhecer que ninguém é perfeito e está aqui no planeta para crescer. Conte com mais disposição e determinação para seguir adiante.

SAGITÁRIO

Bom período para trabalhar em colaboração e fazer novos contatos. Porém, no fim da tarde, é preciso mais atenção e abertura para evitar desentendimentos. A Lua segue em Libra: harmonia é a palavra-chave. Procure dar mais atenção às pessoas que ama. Mas evite lidar com muitos assuntos, pois há tendência para dispersão, desatenção e indefinições. Esclareça eventuais dúvidas com boa vontade. Seu natural entusiasmo, alto astral e otimismo podem contagiar amigos e pessoas mais queridas.

CAPRICÓRNIO

É preciso mais predisposição para o diálogo. Com boa vontade você pode conseguir boas informações. Mas é importante também cultivar a harmonia emocional, reservar tempo pra cuidar de si, curar corpo, mente e/ou emoções. A Lua desafia Mercúrio no fim da tarde, negociações ficam desfavorecidas. O foco deve estar sobre si mesmo, ao invés de fazer críticas, reclamações, fofocas ou cobranças. Vale também permitir-se momentos de prazer, lazer, criatividade e conversas descontraídas com amigos.

AQUÁRIO

A Lua segue em Libra: um convite para cultivar leveza, diplomacia, cordialidade e gentileza. Tratamentos de beleza, cura e rejuvenescimento também estão favorecidos. O prazer é importante, mas sem inconsequências e imediatismos. A Lua desafia Mercúrio no fim da tarde: doses de leveza, diplomacia, cordialidade e gentileza são muito bem vindos e podem solucionar impasses. Evite discussões delicadas. Procure também cultivar flexibilidade para lidar com possíveis alterações de planos.

PEIXES

Todos ficam mais sociáveis com a Lua em Libra, novos assuntos e novas propostas estão em pauta. Mas evite lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, principalmente no fim da tarde. Mal entendidos entram em pauta. Você pode ouvir novos pontos de vista, renovar as ideias e os sentimentos, com mais imparcialidade e leveza. Vale fazer uma lista de prioridades e estar aberto para possíveis alterações nos compromissos. Continue a pesquisar, refletir, conectar-se com sua intuição para evitar erros, enganos e ilusões.

