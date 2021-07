Horóscopo do dia: previsões para 31 de julho de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

A Lua desafia Saturno no horário do almoço, é bom ficar atento pra não alimentar pessimismo ou mau humor. Ainda que logo em seguida a Lua se alinha com Vênus, favorecendo atividades prazerosas, colaboração e um clima mais suave. A Lua inicia a fase minguante, aproveite para promover limpezas, perceber o que é importante, o que pode ser descartado e concluído. Procure também cultivar a fé, deixar a vida fluir sem tanta ansiedade. Com calma você ganha mais fluidez para providências práticas e finalizações gerais.





TOURO

O período é de recolhimento e acolhimento, com a Lua minguante em seu signo. Você pode aproveitar para cultivar equilíbrio emocional, reabastecer energias no conforto de casa, cultivar relações mais íntimas, distribuir carinho e fortalecer os laços de afeto. Intimidade, sensibilidade e acolhimento ficam favorecidos. Atividades criativas e inovações em seu mundo íntimo também estão favorecidas. Vale oferecer ajuda e colaboração, mas sem pegar no pé de ninguém. Procure compreender e ceder, caso seja preciso.

GÊMEOS

Você pode encontrar novas soluções para questões que estavam pendentes. Com Mercúrio em Leão, aproveite para cultivar suas habilidades criativas e comunicativas, fazer bons contatos, concluir assuntos, tomar providências necessárias para que as coisas funcionem melhor. Mas tudo sem pressa, procure desacelerar. A Lua segue minguante em Touro: vale cultivar um clima de intimidade, segurança e conforto. Período ideal para ler, refletir, alimentar a alma com boas informações, desfazer conflitos, descansar e renovar suas forças.

CÂNCER

Com a Lua minguante em Touro, o destaque vai para atividades mais amenas, introspectivas e intimistas. Aproveite para concluir o que for possível, abrindo espaço para o prazer e a beleza. Vale também cultivar mais liberdade e independência. A Lua se desentende com Saturno no horário do almoço, mas logo em seguida combina forças com Vênus: bom para cuidar bem sei mesmo, investir em limpezas e organizações. O que pode fazer para movimentar as energias, deixar seu canto mais gostoso, confortável e acolhedor?

LEÃO

Em tempos de Lua minguante, aproveite para colocar os pingos nos is e concluir o que for possível. Você pode também investir em você mesmo, na sua confiança, na clareza e na expressão criativa de suas ideias. Tudo o que possa promover a restauração de forças, a cura e a regeneração também ganha destaque. Mas é bom pegar mais leve consigo mesmo e com os outros, porque Sol e Mercúrio confrontam Saturno. Cuidado para não exagerar nas críticas e nas reclamações! Quanto mais leveza, melhor!

VIRGEM

O período é propício para terapias, descanso, meditação e práticas espirituais. Com a Lua minguante procure fazer tudo sem correrias e atropelos. É melhor investir em leituras, atividades criativas e prazerosas e mais amenas, sem grandes expectativas, discussões ou cobranças. Aproveite para adotar uma atitude mais acolhedora. Bom também é período para se desvencilhar de tudo o que está em desuso. Inclusive velhas emoções. Vale lembrar que o contato com a natureza também é sempre curativo.

LIBRA

Atividades e iniciativas solidárias são importantes, tanto para sua alma, como para sedimentar sua imagem pública. A Lua se desentende com Saturno, mas se alinha com Vênus: é bom evitar pessoas, notícias ou situações que o puxam para baixo. Utilize suas qualidades diplomáticas e seu poder conciliador para sanar desentendimentos. Vênus segue em Virgem, favorecendo os cuidados com a higiene, a limpeza e a saúde. Procure organizar-se de maneira que sobre mais tempo para cuidar de você.

ESCORPIÃO

O clima deve ser mais intimista. Procure baixar as expectativas e dar mais atenção às pessoas que ama. Com a Lua minguante em Touro, procure cuidar da alma e das emoções. Procure também separar bem os assuntos profissionais das questões emocionais e familiares. Sol e Mercúrio desafiam Saturno: evite perder energia com críticas, assuntos pesados e discussões inúteis. Melhor mesmo é passar mais tempo sozinho, refletir sobre a vida, perceber o quanto avançou e elaborar novos planos. Foco na fé e no pensamento positivo!

SAGITÁRIO

O período é de fechamento e conclusões, com a Lua minguante. Você pode finalizar assuntos que vem se arrastando, mas procure cultivar equilíbrio emocional em momentos de recolhimento, para alinhar razão com o coração. Você pode aprender com o dom da análise e da observação, elevar os sentimentos, refletir sobre a vida, perceber o que funciona, em quais assuntos e projetos vale a pena investir seus esforços. Cuidado pra não alimentar negatividades! Invista numa postura mais solta, dinâmica, espontânea e criativa.

CAPRICÓRNIO

Não é o momento de mudar as situações, mas de adaptar-se a elas da melhor maneira possível. A Lua segue minguante, enquanto Sol e Mercúrio confrontam Saturno: não é boa hora para exigências, reclamações, críticas e discussões. Pode haver mal entendidos. Procure comunicar-se com afeto, deixe a vida fluir por seu curso natural, aproveite para passar mais tempo sozinho. Finalize pendências, mas sem pressa, ansiedade ou correria. Vale investir na saúde com atividades físicas e caminhadas.

AQUÁRIO

Relacionamentos, parcerias, amizades e casamento continuam em evidência. O trabalho em colaboração é essencial para que possa concluir pendências, cumprir os prazos e as metas estipuladas. Mas é bom respeitar a individualidade, dar espaço para os outros, reservar tempo para ficar sozinho também. Refletir, meditar, rever velhos comportamentos, padrões ou hábitos que já não condizem com seu crescimento. Invista também em atividades criativas e propostas inovadoras para renovar as relações.

PEIXES

Procure criar um ambiente acolhedor à sua volta com aromas, música e amor. Com a Lua minguante em Touro, finalize o que for possível com o máximo carinho, cuidado e solidariedade. A preferência vai para a conclusão de assuntos em clima de intimidade. Aproveite para ouvir novos pontos de vista, renovar as ideias e os sentimentos. Tudo o que possa promover proximidade, segurança, acolhimento e afeto ganha destaque. Lua e Vênus favorecem atividades prazerosas. Prefira deixar a vida fluir, cultivar silêncio e introspecção também.