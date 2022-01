Horóscopo do dia: previsões para 31 de janeiro de 2022

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

É bom cultivar comedimento e controlar a inquietação. Hoje é o último dia de Lua minguante, enquanto o Sol desafia Urano. O clima é de instabilidade e imprevisibilidade, o que foi programado pode sofrer alterações. Procure reservar tempo para restaurar os ânimos, amanhã virá um novo ciclo. Ainda bem que Vênus se harmoniza com Urano, inspirando mais independência e criatividade. Atividades prazerosas e artísticas ficam favorecidas. Porém, é bom evitar imprudências, excessos e exageros de todos os tipos.

TOURO

Hoje é dia de renovar energias, colocar as últimas pendências em dia e preparar os próximos movimentos. Mas as expectativas exageradas podem causar frustração. No final da Lua minguante, é bom cultivar receptividade e jogo de cintura para deixar tudo fluir sem ansiedade. Não é hora para loucuras irresponsáveis, doses de realismo e maturidade são importantes. Vale cultivar criatividade, inventividade, investir nos cuidados com o corpo e a saúde. Vênus e Urano favorecem mais independência e originalidade.

GÊMEOS

Procure cultivar maturidade, contenção e melhor aproveitamento dos recursos que possui. Vários planetas seguem em Capricórnio, favorecendo mais objetividade. As ideias devem ser articuladas dentro do que é palpável e oferecem oportunidades. Aproveite para estabelecer uma hierarquia às prioridades, às capacidades, aos recursos e ao tempo disponível. Hoje é o último dia da Lua minguante, que favorece uma postura mais reflexiva. Já sabe quais serão os novos planos para a Lua nova, que chega amanhã?

CÂNCER

O período de limpeza e renovação pessoal. Ideal para planejar as próximas iniciativas, com intervalos para a introspecção. Hoje é o último dia de Lua minguante, com propriedades balsâmicas e curativas, propícias para a restauração de forças. É importante respeitar limites e controlar os excessos, que podem causar danos à saúde. Caso algo saia diferente do que planejou, deixe fluir. Ao cair da noite, vale diminuir o ritmo, fazer algo agradável e prazeroso. Amanhã virá um novo ciclo lunar com muitas novidades.

LEÃO

Hoje é dia de interiorização e conclusões gerais, para que possa virar a página amanhã, com a Lua nova de Aquário. Não é bom esperar demais dos outros, nem forçar demais as situações com cobranças e controle. É conveniente economizar e priorizar as tarefas menos desgastantes, sem excessos, imprudências e grandes gastos. Relações, parcerias e acordos podem ser concluídos e ajustados. Bom momento para demonstrar afeto, cultivar gentileza, generosidade. Novos acordos estarão em pauta na próxima lunação.

VIRGEM

Hoje é dia de descansar, mas permitir-se sonhar e planejar. A Lua minguante em Aquário indica uma etapa conclusiva nos assuntos profissionais. Não é boa hora para gastar a energia e o dinheiro em excesso, sem critério ou discernimento. Mercúrio segue retrógrado, uma postura mais objetiva e competente é recomendada. Bom período para dialogar de coração aberto, disposto a aprender, repensar, revisar e aprimorar o que for possível. Vem aí um novo ciclo, já sabe quais serão seus novos projetos?

LIBRA

É importante tratar de si mesmo com mais respeito e carinho. Cuidar de si e dos gastos também. Respeite seus limites, prefira programas amenos. Sol e Saturno desafiam Urano, indicando instabilidade e imprevistos. Mas Vênus se harmoniza com Urano, a gentileza e o afeto podem afastar possíveis discórdias. Bom período para harmonizar a casa, as relações e a vida, cultivando boas energias e positividade. Aproveite para cultivar mais independência e autoestima também. Isso com certeza se refletirá no seu entorno.

Leia Também

Leia Também

ESCORPIÃO

É importante desacelerar, não se começar nada agora. Prefira se resguardar, com uma postura mais receptiva e cordial. No último dia da Lua minguante vale reservar um tempo só para si, programar atividades restauradoras e equilibradoras. Em momentos reflexivos, pode analisar os últimos movimentos e preparar as próximas iniciativas com mais critério e planejamento. Esteja aberto para boas relações também. Uma postura mais generosa e cordial pode render bons contatos e mais oportunidades.

SAGITÁRIO

Contenção de energia e boa administração dos recursos ganham prioridade no último dia de Lua minguante, que traz propriedades curativas e restauradoras. Conte com um clima mais amoroso e agradável, boas trocas podem aquecer o coração. Você merece relaxar e programar atividades mais amenas. Porém, é importante conter a tendência para exageros, diminuir expectativas, cuidar da alimentação sem excessos. Nesta etapa comedimento e economia devem prevalecer. Amanhã virá um novo ciclo lunar, uma nova etapa.

CAPRICÓRNIO

Não é um momento ideal para grandes investimentos, sem pesquisa e estratégia. O último dia de Lua minguante é ideal para fechamentos. Não é uma boa hora para gastar, desperdiçar ou contrair dívidas sem embasamento. É melhor finalizar questões com realismo e senso prático. Ainda bem que Vênus segue em seu signo e se alinha com Urano, você pode cultivar colaboração, promover ajustes no amor e nas finanças. Você pode seguir mais disposto a demonstrar gentileza e afeto, a cultivar prazer e fugir da rotina.

AQUÁRIO

Procure controlar a inquietação e reduzir o ritmo, o Sol desafia e Urano e o que foi planejado pode sofrer alterações. Procure também, sempre que se lembrar, respirar fundo, tornar-se consciente de sua respiração, do seu corpo e do momento presente. Um novo ciclo virá amanhã, hoje é dia de repor energias. Quanto mais positividade e gratidão puder cultivar agora, mais resultados colherá. Amanhã chega a Lua nova em seu signo, indicando o início de uma nova e importante etapa, com mais liberdade e independência.

PEIXES

Invista em sua imagem para se sentir mais confiante, belo e sedutor. Mas também reserve tempo para se recolher, rever o quanto avançou no último ciclo e estabelecer as próximas iniciativas. Você está em plena fase de finalizações, mais imaginativa e introspectiva. Seu mundo interior está ativado, você pode ter grandes percepções. Aproveite para cuidar de si mesmo com carinho. É bom meditar para ouvir a voz da intuição, que sempre indica o caminho que deve seguir. Vale refletir: você acredita que merece prosperar?