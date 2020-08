Horóscopo do dia: previsões para 31 de agosto de 2020

Reprodução Veja a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

O período criativo continua, pois o Sol se combina com Urano. O clima é de originalidade e independência. Além disso, a Lua cresce em Aquário: a vontade é de buscar algo novo, se libertar de tudo o que restringe suas ações. Atividades que permitam ousadia e autonomia ficam favorecidas. Bom período para inovar no trabalho, buscar caminhos alternativos, fugir da rotina e ficar atento para todo tipo de novidades. É importante cultivar uma atitude mais livre, independente e menos provocadora.

TOURO

Cultivar liberdade, mas com responsabilidade. Sem negligenciar os compromissos ou abandonar as pessoas que ama. O bem estar individual deve ser levado em consideração, tanto quanto o bem estar da coletividade. A Lua segue em Aquário e o Sol combina forças com Urano: a criatividade segue junto com a produtividade. Porém, Mercúrio confronta Netuno, aguarde mais alguns dias para decisões, compras e contratos. Promova os últimos ajustes, em breve poderá acelerar o passo.

GÊMEOS

Período de boas surpresas e ideias, novos contatos e amizades. Caso surja um convite inesperado, é bom aceitar. Vale quebrar a rotina conhecer lugares diferentes também. o Sol se combina com Urano: você pode deixar para trás situações limitantes e desgastadas, velhos pensamentos e condicionamentos. A originalidade e a individualidade estão em evidência. Porém, Mercúrio confronta Netuno, evite a pressa e as decisões precipitadas. Pesquise melhor! Dentro de alguns dias o céu se abrirá e dará um salto.

CÂNCER

Invista na ousadia, na quebra de velhas regras e na criatividade. A Lua transita em Aquário, enquanto o Sol segue em harmonia com Urano, favorecendo a produtividade e prometendo inspiração para novas ideias. Aproveite para expandir sua rede de contatos, atualizar informações e inteirar-se das novidades do mercado. Fica mais fácil cultivar flexibilidade, buscar soluções originais e rotas alternativas. Porém, Mercúrio desafia Netuno, melhor aguardar por dois dias antes de grandes decisões e acordos.

LEÃO

Atividades inovadoras estão favorecidas. Mas é importante evitar a pressa, equilibrar liberdade e responsabilidade. O crescimento pode e deve ser bem planejado, sem precipitações. Você pode confiar em sua capacidade criativa. Tudo o que possa estimular a liberdade de pensamento e as novas ideias está beneficiado. Mercúrio briga com Netuno, cuide bem de sua energia, esteja atento para possíveis enganos. Continue também a promover ajustes em sua vida em nome de mais equilíbrio, saúde, consciência e harmonia.

VIRGEM

Prefira agir com autonomia, com cuidado para não parecer muito crítico. Com a Lua em Aquário, é bom evitar restrições de qualquer espécie. O Sol se combina com Urano, dá vontade de inventar, criar, tomar iniciativas para fugir da mesmice. Porém, Mercúrio confronta Netuno, há risco de erros e enganos se agir precipitadamente. Ganhe tempo para refletir melhor antes de grandes contratos e cuide bem de sua vitalidade. Ao longo da semana esses aspectos se desfazem e poderá deslanchar.

LIBRA

O desejo de crescer, progredir, fortalecer-se e criar vida se acentua. O Sol combina forças com Urano, você pode cultivar independência, investir em novos cursos, buscar o autoconhecimento, a espiritualidade e as expressões artísticas. Bom período para tratamentos de saúde e de beleza, para cuidar de si mesmo com amor e carinho. Porém, ganhe tempo para analisar melhor propostas e negociações. Há risco de mudar de ideia. Dentro de alguns dias as decisões ficam mais favorecidas.

ESCORPIÃO

Evite cobranças, a Lua em Aquário pede liberdade, originalidade, independência e autonomia. O amor se fortalece com a sensibilidade para compreender o outro e o respeito à individualidade. É tempo de mais autonomia e liberdade, aproveite para deixar de lado situações aprisionadoras, livrar-se de dependências insanas. Vale também afastar-se de quem o puxa para baixo, procure cercar-se de coisas que elevam e inspiram. Sua intuição está afiada! Porém, cuidado com a pressa e a impulsividade. Dentro de alguns dias poderá acelerar.

SAGITÁRIO

A produtividade cresce na medida em que cultiva confiança e determinação. Seu trabalho, profissão e missão de vida podem ganhar novas formas, com mais clareza, prazer, entusiasmo e consciência. Mas é importante controlar os desejos imediatistas, dar tempo para que as sementes germinem. Enquanto isso, Sol e Urano se harmonizam para beneficiar as mudanças, as inovações e as surpresas. Dê asas para a criatividade! Momento especial para libertar-se de algo que atravanca sua caminhada.

CAPRICÓRNIO

Vale fazer algo diferente e fora do convencional com a em Aquário. Se suas relações estão desgastadas, você pode fazer um convite original, mostrar-se mais aberto, criativo e ousado. Sol e Urano se combinam para estimular novas descobertas e novas amizades. O que está rígido, velho e desgastado pode e deve ser transformado. Pode também introduzir novas ideias e novos conceitos em sua rotina e em seu trabalho. Desta forma você recupera a vitalidade e a inspiração, enquanto desenvolve um sistema de pensamento mais flexível, livre e criativo.

AQUÁRIO

Período de ajustes, mudanças e libertações para que possa prosseguir mais leve e saudável. A Lua transita em seu signo, enquanto o Sol se combina com Urano, favorecendo atividades inovadoras. Surpresas e novidades estão em pauta. O cuidado deve ser com a inquietação, pois fica mais difícil realizar tarefas repetitivas, ou ficar por muito tempo parado num só lugar. Procure colocar-se em movimento, evite decisões precipitadas. Rotas alternativas, mudanças, novos assuntos e tudo o que favoreça a criatividade ganham a preferência.

PEIXES

Vale resguardar-se de tarefas exaustivas, de situações desgastantes e sacrificantes. Fique atento também para evitar enganos e ilusões. Mercúrio confronta Netuno, comprometendo a clareza e a vitalidade. Cuide bem de si mesmo, do seu corpo e de suas energias. A vontade é de buscar tudo o que estimule a imaginação e traga encantamento para a vida. Porém, é importante perceber se as expectativas são fantasiosas. Esse aspecto logo passa, dentro de alguns dias ganhará força e clareza para avançar com mais confiança.