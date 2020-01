Horóscopo do dia: previsões para 30 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

A Lua segue em seu signo, combina forças com Sol, Marte e Júpiter, dinamizando o período. Conte com boas doses de energia para diversas iniciativas. Mas cuidado pra não exagerar na dose com desperdícios. É bom moderar o ego também, pra que a confiança não seja confundida com presunção. Com o Sol em Aquário, é tempo de olhar pra frente e se identificar com novas soluções. Você pode se abrir pra mudanças, deixar para trás padrões que já não condizem com seu crescimento e sua consciência.

TOURO

Inspiração e imaginação aliadas a objetivos práticos e concretos. Esta é a receita do momento. A Lua segue em Áries, enquanto Vênus se despede de Peixes. É oportuno estabelecer estratégias, organizar a agenda e fazer uma lista de prioridades. É bom colocar-se em movimento para espairecer e gastar a energia acumulada. Aproveite para cultivar compaixão e a conexão com as dimensões mais elevadas também. Está mais fácil compreender as pessoas, abrir-se pra inspirações e intuições.

GÊMEOS

Você pode aprender novas técnicas, conhecer pessoas, abrir mercados, inovar produtos e serviços, expandir fronteiras com novos conhecimentos. Mas tudo isso deve ser feito com planejamento, não queira dar o passo maior do que a perna. A intuição continua afiada. Hábitos negativos pedem transformações e agora está mais fácil percebê-los. Os condicionamentos estão mais baixos. É tempo de desintoxicar-se, deixar para trás situações aprisionadoras, tudo o que já não condiz com seu crescimento e sua consciência.

CÂNCER

O clima é de movimento e dinamismo. É tempo de pensar no futuro, questionar sobre a vida, estruturar projetos, decidir sobre as metas nas quais vai investir seu comprometimento. A Lua combina forças com Sol, Marte e Júpiter, garantindo energia, garra e confiança. Hoje pode tomar providências para avançar, adiantar tarefas e conquistar terreno. Apenas cuide na hora do almoço para evitar exageros, excessos e desperdícios. No final da tarde uma atividade física ou uma boa caminhada estão recomendadas.

LEÃO

Este período representa um pico em sua vida social. Parceiros, sócios e colaboradores continuam trazendo a força e podem ajudá-lo a impulsionar projetos. Procure cultivar uma postura mais séria, comprometida, responsável e madura. Com habilidade, charme e simpatia pode conseguir o que precisa para avançar, basta estar aberto e se manter atento para aproveitar as oportunidades. Está mais fácil cultivar compaixão, solidariedade e generosidade. Bom período também para formatar sonhos e inspirações.

VIRGEM

Invista na boa administração do tempo e dos recursos, aproveite o momento de produtividade para encaminhar as pendências do dia. Você pode expressar ideias e sentimentos, buscar informações com mais clareza, promover correções e desfazer desentendimentos. A Lua segue em Áries e faz combinações dinâmicas hoje, favorecendo o movimento e a autonomia. Mesmo assim, evite acumular compromissos, é importante fazer tudo com calma, atenção redobrada e tempo de sobra para que não haja atropelos.

LIBRA

Muitas ideias, assuntos, novidades e inspirações em pauta, é preciso escolher as mais viáveis e construtivas. Vênus continua em Peixes, bom período para sonhar, cultivar a fé e a confiança numa Força Maior que nos rege. Porém, coloque os pés no chão, procure harmonizar fantasia e realidade. Já tem consciência de seus talentos e capacidades? Está disposto a investir em seu potencial? É bom tomar iniciativas e estabelecer estratégias. Você pode buscar soluções alternativas, originais e até mesmo imprevistas para seus desafios.

ESCORPIÃO

Mais energia, garra e dinamismo. Mas cuidado para não exagerar na pressa, na agressividade ou na teimosia. É importante estabelecer caminhos práticos para que seus objetivos se realizem, sem querer fazer tudo ao mesmo tempo. Os assuntos profissionais continuam em destaque, com Saturno e Plutão juntos em Capricórnio. Procure analisar com calma a situação geral, estabeleça metas e decrete uma solução. Com um passo de cada vez, aos poucos os assuntos se alinham e se resolvem.

SAGITÁRIO

Os sagitarianos menos pé-no-chão devem se organizar para não perder energia diante de várias possibilidades. Hoje a Lua se desentende com Júpiter: atenção para a falta de limites, os desperdícios e as expectativas exageradas. Procure investir na organização e na administração, para que não haja frustrações. Júpiter segue em Capricórnio e pede melhor aproveitamento do tempo e dos recursos. Aproveite para pesquisar, tirar dúvidas, tomar iniciativas e encaminhar pendências.

CAPRICÓRNIO

É tempo de pensar no futuro, com o Sol em Aquário. Bom período para exercitar a clareza. A Lua se combina com Sol, Júpiter e Marte, indicando um bom dia toda sorte de iniciativas e providências. Bom período também para atividades que possa exercer com autonomia. Saturno e Plutão continuam juntos em seu signo para favorecer o comprometimento, a competência, a perseverança e a maturidade. O desafio é transformar o que já não tem mais serventia, cultivar boa administração do tempo, mais foco, mais objetividade.

AQUÁRIO

O período de renovação e mudanças continua. Você pode ousar novos movimentos, experimentar novos sabores, novas sensações, buscar novos aprendizados para conquistar um novo patamar. Mas é importante considerar os outros, cultivar diplomacia, charme e harmonia nos relacionamentos. Sol e Mercúrio continuam favorecendo os intercâmbios e as atividades ligadas à comunicação. Vale checar confirmar os compromissos e falar com quem for preciso. Novas possibilidades podem se apresentar quando você menos esperar.

PEIXES

A criatividade e a inspiração continuam favorecidas. Vênus segue seu signo, aproveite para estar entre amigos, socializar… permitir-se bons momentos de prazer. As melhores oportunidades virão após o dia 19/02, quando o Sol ingressar em seu signo. Até lá, continue finalizando todos os assuntos que puder, sempre respeitando seus limites. Neste final de ciclo é importante restaurar as energias, alimentar a alma com sonhos, meditação, momentos de introspecção e informações edificantes.

