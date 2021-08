Horóscopo do dia: previsões para 30 de agosto de 2021

Marcelo Dalla A mandala do horóscopo do dia é desenhada pelo astrólogo e designer Marcelo Dalla





ÁRIES

Melhor pesquisar antes de tomar decisões ou fazer compras importantes. Você pode evitar confusões e enganos se desacelerar, ampliar a visão, investir na compaixão e na sensibilidade. Marte confronta Netuno, é importante evitar a impulsividade, as atitudes agressivas e egoístas. Procure cultivar a generosidade e o espírito comunitário para somar forças, ao invés de dividir. É importante também cultivar o espírito de colaboração, a diplomacia, o profissionalismo e a solidariedade.





TOURO

Vale finalizar tarefas e dar andamento ao que já foi iniciado, sem grandes decisões ou expectativas. É preciso cuidado com a ansiedade, a impaciência e a impulsividade. Mesmo assim, pode investir em bons contatos. Com Mercúrio e Vênus em Libra, aproveite para exercitar suas habilidades de comunicação. Deixe de lado as críticas e as reclamações para que possa avançar com mais diplomacia e equilíbrio nas relações. Atividades ligadas à estética, design, artes e beleza continuam favorecidas.

GÊMEOS

Vale dedicar-se para oferecer um serviço ou produto impecável. Agora é hora de demonstrar seus talentos, sua competência e suas capacidades. O Sol segue em Virgem e Mercúrio ingressa em Libra. Com um olhar clínico, analise, pondere, pesquise e observe para perceber tudo com mais clareza. É importante investir em suas habilidades sociais e diplomáticas para promover o entendimento. Reserve tempo também para ler, estudar, aprender, alimentar-se com boas informações para recarregar energias.

CÂNCER

Aproveite o período para aprimorar o que já está em andamento e elaborar, trocar ideias e finalizar o que for. Com a Lua minguante e o Sol em Virgem, invista no capricho e nos cuidados com cada detalhe de seu trabalho. Prefira realizar a tarefa com calma, atenção e carinho. Vale também priorizar assuntos, fazer uma coisa de cada vez, ao invés de atirar pra todos os lados. Procure manter-se aberto para perceber as necessidades das pessoas que estão próximas para alinhar os interesses e promover os ajustes necessários.

LEÃO

Com a Lua na fase minguante, a semana é de fechamento, análises e balanços. Além disso, Marte confronta Netuno: prefira investir nos assuntos que já conhece bem e que oferecem segurança. Evite decisões apressadas, invista no autocuidado, na organização, na limpeza e na higiene, já que o Sol segue em Virgem. Período excelente para investir na saúde e na qualidade de vida. A sensação de que tudo está em ordem pode aclarar a mente, torná-lo mais confiante, tranquilo e equilibrado.

VIRGEM

Você viu?

O céu pede que desacelere para que possa cuidar bem de suas energias, evitar desgastes e confusões. Melhor evitar críticas e conflitos também, pegar mais leve nas exigências. O Sol continua em seu signo, lembrando que é importante investir na qualidade de vida e cuidar da saúde. Continue a investir no aprimoramento de seus projetos, na qualidade do serviço ou no acabamento do seu produto. Com Mercúrio em Libra, é importante manter a mente aberta para ouvir opiniões e conselhos de pessoas com outros pontos de vista.

LIBRA

Os estudos e as atividades ligadas à comunicação estão favorecidos. Mercúrio ingressa em seu signo, favorecendo a expressividade. Esteja aberto para o diálogo amoroso, inclusive consigo mesmo. Você merece também um tempo só para si, para cuidar do corpo, da mente e das emoções. Continue a gestar e visualizar os novos projetos, que ganharão forças após a data do seu aniversário. Você pode investir em tratamentos de beleza e relaxamento, passeios em lugares agradáveis, mimos em geral.

ESCORPIÃO

Bom período para perceber o que deve ser aprimorado ou finalizado de vez. Com a Lua minguante, reserve tempo para interiorizar-se, refletir para sanar confusões, definir pendências e prioridades. Marte e Netuno pedem cuidado com a pressa. As ações imprudentes, impulsivas e as decisões tomadas às pressas não resultam bem. É preciso ser mais persistente, você pode retomar um projeto que estava parado. Você tem fé no que está fazendo? Consegue cumprir suas tarefas com entusiasmo?

SAGITÁRIO

Ganhe tempo informar-se, pesquisar, perguntar, esclarecer dúvidas. Com a Lua minguante e o Sol em Virgem, tudo pode e deve estar melhor organizado. Aproveite para perseverar em seu trabalho, aprimorar seu serviço e encaminhar assuntos profissionais. Invista na simplicidade, na praticidade, evite emitir opiniões sobre assuntos que não conhece bem. Com calma fica bem mais fácil cultivar discernimento, distinguir assuntos com verdadeiras chances de realização e promessas falsas ou perspectivas exageradas.

CAPRICÓRNIO

Cordialidade, pontualidade, gentileza e diplomacia são suas aliadas. É importante ser cuidadoso em relação aos compromissos e honrar sua palavra. Procure não dar margem para o pessimismo, as críticas e maledicência. Prefira arregaçar as mangas e demonstrar dedicação no trabalho, ao mesmo tempo, aberto para alinhar interesses com clientes e parceiros. Concentre-se agora em completar uma série de pequenos afazeres, passo a passo, um assunto de cada vez. Justamente com eles é que chegará no grande caminho almejado.

AQUÁRIO

Durante a semana é melhor evitar decisões apressadas ou começar novos projetos. O período é de conclusões e fechamento. A Lua segue minguante e o Sol segue em Virgem: bom para aprimorar o trabalho, sem dar margens para pessimismos e discussões. Sem afobação, ansiedade ou correria. Vênus e Mercúrio seguem em Libra: com cordialidade e comprometimento, você pode ter interesses com clientes e parceiros. É importante comunicar-se com abertura, leveza e cordialidade para que possa atrair oportunidades.

PEIXES

Sempre que Marte se desalinha com Netuno, é importante evitar ações impulsivas para evitar erros ou confusões. Cuidado com loucuras prejudiciais também, procure cuidar bem do corpo e da saúde. Você pode também investir no aprimoramento de novas técnicas. Ao demonstrar competência e dedicação, pode angariar colaboradores e abrir portas no trabalho. Vale anotar as novas ideias que surgirem. O alinhamento de interesses com sócios, parceiros e colaboradores continuam em pauta.