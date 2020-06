Horóscopo do dia: previsões para 3 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Período bom para trabalhos que pedem aprofundamento, pesquisa e investigações. É importante agora promover análises e reflexões. Assim pode perceber quais mudanças devem ser promovidas e pode tomar iniciativas mais sensíveis. Em quais assuntos deve investir sua força, sua determinação e perseverança? A Lua segue em Escorpião e se combina com Marte: a dica é promover ações mais sensíveis, cultivar solidariedade e expressar as emoções da forma mais elevada possível.

TOURO

Vênus segue retrógrado em Gêmeos: a forma como se expressa e se integra com o mundo ao redor continua em destaque. Enquanto isso, Mercúrio se combina com Urano, estimulando soluções criativas, ousadia para investir em novas ideias e aprendizados. Bom período para abrir a mente, promover reavaliações, buscar novos assuntos, expandir sua rede social. A liberdade de pensamento, as novas correntes vanguardistas e os estudos estão favorecidos. Apenas cuide para não acelerar demais!

GÊMEOS

Mercúrio se combina com Urano, os intercâmbios inovadores estão favorecidos. As antenas ficam ligadas! A Lua segue em Escorpião, favorecendo o aprofundamento e as investigações. Dá vontade de buscar novidades, mas procure traçar uma meta, priorizar assuntos, para que possa ter algum foco e planejamento. Assim pode aproveitar melhor as novas possibilidades que se apresentam. Bom período também para preparar novas divulgações, investir nas redes sociais e nas novas tecnologias.

CÂNCER

A Lua segue em Escorpião e combina forças com Marte, favorecendo iniciativas mais sensíveis. A intuição afiada permite compreensões mais profundas. Você pode encarar os desafios que se apresentarem e cultivar o desapego, perdoar. Além disso, você pode encaminhar tarefas que estavam paradas, cultivar sua capacidade de liderança, agir com mais coragem e firmeza. Mas é bom lembrar: evite a pressa e a correria, procure cuidar bem de suas energias. Ações impulsivas e agressivas podem causar erros e prejuízos.

LEÃO

Vale ir mais fundo em tudo o que se propuser a fazer. Promover aprofundamentos e análises para que tudo funcione melhor. Mas você pode também buscar novos assuntos, conversar livremente e fazer novos amigos. A Lua cresce em Escorpião, favorecendo a profundidade. Busque diagnósticos, pesquise, encaminhe seus projetos com bons contatos. O Sol segue em Gêmeos, tanta intensidade pode ser equilibrada com doses de leveza. Respire fundo, evite acumular muitos compromissos.

VIRGEM

Com o Sol em Gêmeos, a força da comunicação está em evidência. Procure ser claro e cordial. Vênus ainda desafia Netuno: há risco de percepções distorcidas e enganos. Lembre-se que ninguém é o dono da verdade. Ainda bem que Mercúrio segue em harmonia com Urano, favorecendo a abertura para novas informações. Tudo circula com mais rapidez, os processos de aprendizagem ficam favorecidos. É tempo de cultivar seu lado mais questionador, informar-se melhor e conectar-se com as correntes vanguardistas de pensamento.

LIBRA

Esta é uma fase revolucionária, de reavaliações amplas, gerais e irrestritas. Grandes transformações estão ocorrendo, tanto individualmente, quanto coletivamente. Mercúrio combina forças com Urano: procure abrir-se para novidades sem medo. Aproveite para movimentar a energia, arejar a casa e a vida. Novos conhecimentos e compreensões podem trazer mais liberdade. Além disso, Sol e Vênus seguem juntos em Gêmeos: você pode promover intercâmbios, buscar informações e bons aprendizados.

ESCORPIÃO

Continue investindo na estruturação de seu projeto, no aprimoramento de tudo o que faz. A Lua ingressa em seu signo e se combina com Marte, inspirando mais paixão para avançar, mergulhar de cabeça em qualquer situação e resolver qualquer assunto. A intensidade e a sensibilidade entram em pauta, cuidado com reações emocionais exageradas. Vale reservar momentos para refletir. Para que venham novidades é preciso mergulhar fundo em si mesmo, enfrentar as questões e curar velhas mágoas.

SAGITÁRIO

Oportunidades podem surgir se ampliar suas redes sociais, investir em novas amizades e novos conhecimentos. Período ideal para atualizar-se, investir também em novidades tecnológicas. Suas habilidades diplomáticas continuam sendo testadas. Cultive sua capacidade de unir forças, trabalhar em conjunto e pensar no coletivo, para que possa realmente fazer a diferença. Esteja disponível para ouvir. Vênus ainda desafia Netuno: é importante pesquisar melhor antes de fechar contratos, há risco de enganos.

CAPRICÓRNIO

É tempo de interagir, socializar, atualizar informações. Sol e Vênus segue juntos em Gêmeos: aproveite o momento de fertilidade mental para trocar ideias, aproveite também para fortalecer uniões e sociedades. Mas lembre-se de estar aberto para promover revisões e reavaliações. Caminhamos para uma Lua cheia com eclipse, não é bom ficar atolado de compromissos, sem espaço para correções, manobras e adaptações. Com a intuição mais afiada, fique atento para os insights que podem surgir.

AQUÁRIO

A Lua segue em Escorpião, fica mais fácil compreender o que está errado para que seja corrigido. Mercúrio se combina com Urano, continua grande o desejo por novidades e situações inéditas. Vale conhecer pessoas, buscar assuntos diferentes. Aproveite também para repensar sua noção de valores, o modo como negocia e as crenças relacionadas com a forma de ganhar dinheiro. Qual o valor que dá para seus dons, seus talentos e seu trabalho? Quando você se valoriza, o Universo corresponde na mesma moeda.

PEIXES

É importante agora cultivar centramento, desacelerar, meditar, sem tanta pressa ou correria. A Lua segue em Escorpião e se combina com Marte, que segue em seu signo: você ganha força para avançar, mas as iniciativas devem ser elevadas e solidárias. Você ganha também coragem para mergulhar mais fundo em suas questões para promover mudanças. É grande o poder, tanto para curar, quanto para destruir. A escolha é sua. Quanto mais conectado com a intuição estiver, melhores decisões pode tomar.

Para além do horóscopo do dia :