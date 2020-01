Horóscopo do dia: previsões para 3 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Período de mais movimento e liberdade, bom para diversas iniciativas! Conte com mais dinamismo com a Lua crescente em seu signo. No período da tarde a Lua combina forças com Vênus, favorecendo momentos prazerosos e agradáveis. É bom socializar e fazer algo inspirador. Mas no período da noite é importante relaxar e se resguardar. A Lua se desentende com Saturno e Plutão: melhor mudar de assunto, fazer algo diferente, cultivar liberdade, desconectar-se do que estiver desagradável.

TOURO

Tudo fica mais acelerado com a Lua em Áries, todos ficam mais competitivos e autossuficientes. No período da tarde, Lua e Vênus favorecem a colaboração. Você pode estreitar a sintonia com parceiros. Você pode também encaminhar seus projetos, tomar iniciativas, programar atividades físicas ou um passeio no fim da tarde. Porém, cuidado para não exagerar nas cobranças, nas dependências e no ciúme. Atenção à noite: Lua, Saturno e Plutão pedem que evite confrontos ou situações arriscadas.

GÊMEOS

O ritmo da vida se acelera. A Lua segue no veloz Áries, aproveite para fazer contatos e tomar diversas iniciativas importantes. Mercúrio combina forças com Júpiter: você pode delinear estratégias, enquanto se comunica com mais positividade. Pode também buscar novas ideias e programar atividades culturais. Prepare movimentos importantes. É bom evitar longas filas de espera e serviços demorados. Momento bom também para libertar-se de crenças e padrões que o prendem, que impedem seu desenvolvimento.

CÂNCER

Período ideal para tomar todo o tipo de iniciativas. A Lua segue em Áries, conte com mais dinamismo para dedicar-se a tarefas e atividades mais arrojadas. Mas é importante planejar intervalos para evitar o estresse e o esgotamento. Autonomia e independência devem falar mais alto. No período da noite a Lua se desentende com Saturno e Plutão: melhor afastar-se de pessoas negativas, evitar críticas, confrontos e situações perigosas. Vale também diminuir as expectativas, para não contar com o ovo antes da galinha.

LEÃO

Procure planejar seus horários e delegar funções para não se sobrecarregar. A Lua segue em Áries: iniciativa, pioneirismo, coragem e liderança são as qualidades que ganham destaque. O Sol segue em Sagitário, inspirando crescimento e expansão. Fique atento para novas ideias e possibilidades. O que está em desuso fica para trás, novas pessoas, convites e oportunidades surgem. Procure abrir espaço para que as novidades possam chegar. Você pode também agilizar o que estava parado, encaminhar planos e projetos.

VIRGEM

Bom período para avançar com contatos, negociações, detalhes práticos e transações comerciais. Mercúrio segue em junto com Júpiter, fica mais fácil pensar com otimismo. De tempos em tempos, lembre-se de esticar as pernas, respirar fundo, alongar o corpo e relaxar. Ideias, negociações e muitos compromissos em pauta: perceba até onde pode chegar para evitar a exaustão e afetar sua saúde. No período da noite, Lua, Saturno e Plutão pedem cuidado com as críticas e língua ferina, para evitar conflitos.

LIBRA

É tempo de movimento, ação, autonomia, inquietação, flexibilidade e criatividade. A Lua segue em Áries, prefira atividades que possa exercer com autonomia. Melhor fugir de posturas autoritárias, de quem impõe regras e opiniões. Não pressione ninguém e não permita ser pressionado, para que possa cultivar independência. Na medida em que se torna mais consciente, você pode perceber o que deve ser transformado em si mesmo para uma vida mais harmoniosa. Pode compreender melhor os outros também, para reforçar os laços com quem ama.

ESCORPIÃO

Sua alma anseia por coisas novas, o desafio introduzir novidades ao mesmo tempo em que honra os compromissos assumidos. Marte ingressa em Sagitário, estimulando o desejo de liberdade. Cultive independência, atitudes controladoras são menos toleradas. Vale cultivar criatividade e fazer algo diferente. Mas no período da noite, cuidado com brigas e reações emocionais exacerbadas. Lua, Saturno e Plutão indicam risco de intolerância e discussões. É bom revisar seus valores, os sentimentos exagerados de orgulho, ambição ou vaidade.

SAGITÁRIO

Com clareza de objetivos, você pode chegar longe. Mercúrio segue junto com Júpiter: período oportuno para ações realistas, para tomar decisões que favoreçam sua vida profissional. Marte ingressa em seu signo, prometendo mais garra e coragem. Mas não queira abarcar mais do que consegue sustentar. Cuidado no período da noite: Lua, Saturno e Plutão pedem que evite situações tensas, disputas de poder e lugares arriscados. O que está velho, desgastado e já não condiz com seu crescimento pode ser deixado para trás.

CAPRICÓRNIO

Com a Lua em Áries você pode tomar iniciativas e produzir mais, Porém, neste período mais finalizações, aproveite também para meditar e idealizar seu futuro. Através das técnicas de visualização criativa, você pode construir imagens positivas e construtivas. O que deseja para sua vida e para a humanidade? A visão inspiradora sempre antecede o ato da criação e sua manifestação na realidade. Outro aprendizado importante: equilibrar parcerias, respeitar o espaço e o livre-arbítrio de cada um, dialogar e buscar o entendimento.

AQUÁRIO

Momento ideal para planejamento e visão estratégica. A Lua segue em Áries enquanto Mercúrio segue junto com Júpiter: as iniciativas se tornam mais organizadas e assertivas. Vale seguir em busca de aprendizados e novas oportunidades. A criatividade fica ainda mais estimulada. O desejo de revolucionar também. Mas a impulsividade exagerada pode ser prejudicial. É importante cultivar prudência, responsabilidade e diplomacia também. Assim pode buscar novas soluções com mais planejamento, profissionalismo e eficácia.

PEIXES

Aproveite para arregaçar as mangas e fazer o dia render, com bons contatos e diversas iniciativas. Você pode encaminhar o que estava empacado. A Lua cresce em Áries: vale programar atividades ao ar livre, cultivar autonomia e movimento. É importante controlar impulsividade, a impaciência e as decisões precipitadas. É bom também cultivar criatividade, flexibilidade e diplomacia para não criar atritos com as pessoas. Momentos para cuidar do corpo e da saúde também são bem vindos.