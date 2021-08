Horóscopo do dia: previsões para 3 de agosto de 2021

Marcelo Dalla Saiba como aproveitar melhor o seu dia de acordo com a previsão diária do horóscopo

ÁRIES

Período ideal para quitar dívidas, concluir assuntos, pensar no que pode ser deixado para trás. A Lua minguante segue em Gêmeos, cresce a curiosidade e a vontade de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. A Lua se combina com Mercúrio no período da noite, favorecendo bons contatos. Você contar com doses extras de energia e confiança para iniciativas conclusivas. Porém, continue atento para evitar exigências excessivas, pois Sol e Mercúrio confrontam Saturno. O aprendizado é surfar com a vida, ao invés de querer controlar.

TOURO

Você pode se sentir mais versátil e comunicativo. A Lua minguante segue em Gêmeos, ativar as comunicações e interagir com o mundo. Aproveite para perceber quais os assuntos devem ser concluídos agora. Você pode encaminhar acordos, cultivar comprometimento e alinhar interesses em negociações. Esteja aberto para ceder, se for preciso. O cuidado deve ser para não ficar mais aéreo, dispersivo ou distraído demais. Prefira lidar com as conversas mais difíceis no período da manhã, quando a Lua combina forças com Mercúrio.

GÊMEOS

A Lua segue minguante em Gêmeos, aproveite para dialogar e solucionar o que puder. Você fica mais adaptável, curioso, intuitivo e sensível, pode esclarecer dúvidas, buscar e encontrar as informações que há tempos procura. Mas Sol e Mercúrio desafiam Saturno: não espere demais dos outros, esteja atento para evitar discussões. Melhor baixar as expectativas, concluir assuntos com calma, leveza e cordialidade. Reserve tempo também para se estudar, aprender e alimentar-se com boas informações para recarregar energias.

CÂNCER

É tempo de tomar providências necessárias para que as coisas funcionem melhor. A Lua minguante segue em Gêmeos e se combina com Mercúrio no período da manhã, favorecendo a expressividade. Prefira concluir pendências, promover ajustes e revisões, ao invés de se envolver com novos projetos e investimentos. Porém, cuidado com cobranças e exigências. É importante também deixar de lado o pessimismo, as críticas e maledicências, caso queira atrair prosperidade e obter bons resultados.

LEÃO

Período de intercâmbios e integração com a Lua em Gêmeos. Período ideal para rever, reavaliar e resumir. Finalizações importantes continuam em pauta, o período da manhã promete ser mais dinâmico e movimentado. Vale investir em atividades criativas, caminhadas, tudo o que possa promover movimento e renovação das energias. Mesmo assim, procure desacelerar, evite acumular muitos compromissos, já que a Lua segue minguante. Evite também assumir mais responsabilidades do que pode dar conta, procure priorizar as tarefas.

VIRGEM

Fica mais fácil cultivar leveza e descontração com a Lua minguante em Gêmeos. Você pode se sentir mais adaptável, comunicativo e versátil. Bom período para ativar contatos e falar com quem for preciso, principalmente no período da manhã, quando a Lua combina forças com Mercúrio. Leituras, passeios e conversas informais ficam favorecidos. Vênus segue em seu signo, aproveite para cuidar de si mesmo. Na medida do possível escolha atividades mais leves e prazerosas para aproveitar melhor o momento.

LIBRA

Período ideal para desacelerar, cultivar leveza e descontração. Com a Lua minguante em Gêmeos, as atividades ligadas à comunicação ficam favorecidas, tudo pode ser feito sem pressa ou afobação. Boas conversas podem proporcionar inspiração. Vênus segue em Virgem, aproveite para investir em organizações e concluir assuntos que estavam empacados. Mas não é bom gastar muito, prefira a simplicidade e a economia. Evite também cobranças e muito grude, procure respeitar o espaço e a liberdade de cada um.

ESCORPIÃO

Procure priorizar a autonomia e a independência. Mesmo assim, continue a ter cuidado com a pressa, a impaciência e as disputas. Com a Lua minguante, é tempo de finalizar velhos assuntos, mas sem forçar situações. Sol e Mercúrio confrontam Saturno, que pede mais responsabilidade na comunicação. Evite críticas, exigências e maledicências. A versatilidade, descontração e bom humor são os antídotos para possíveis desentendimentos. Vale investir em atividades físicas e criativas também.

SAGITÁRIO

A Lua minguante segue no curioso em Gêmeos, aproveite para cultivar alegria, leveza e alto astral. Esteja flexível e acessível. Procure perceber se está contente com o resultado de suas tentativas, ou se é preciso fazer ajustes. O Sol confronta Saturno, é importante respeitar seus limites energéticos. Procure também redobrar a atenção para evitar conflitos, esclareça dúvidas. O período da manhã está excelente para contatos, reuniões de pauta ou mesmo conversas informais. Boas ideias podem surgir!

CAPRICÓRNIO

O período pede mais receptividade e flexibilidade. A Lua segue minguante em Gêmeos, canalize essa energia para analisar o que passou, rever pontos confusos, organizar-se melhor. Assuntos amenos, descontraídos e bate-papo informais ficam mais favorecidos. Iniciativas práticas para finalizar pendências também estão favorecidas. Mas não é boa hora para forçar situações, fazer cobranças, iniciar projetos, investir em lançamentos ou contrair dívidas com grandes investimentos e grandes gastos.

AQUÁRIO

Prefira concluir assuntos com mais leveza, em clima de receptividade e bom humor. A Lua minguante segue em Gêmeos para inspirar a vontade de conversar e interagir. Porém, é melhor deixar de lado cobranças ou disputas de poder. Os intercâmbios tendem a ser mais dinâmicos, aproveite para concluir assuntos. Vênus e Urano favorecem iniciativas mais inovadoras e criativas. Mesmo assim, não é hora para pressa, correria e ansiedade. Deixe para ativar novos projetos com a Lua nova que virá na próxima semana.

PEIXES

Você segue mais versátil. Com a Lua minguante em Gêmeos, cresce sua capacidade de adaptação. Aproveite que a Lua minguante segue em Gêmeos para entrosar-se com mais leveza e descontração. Boas conversas estão favorecidas, você pode fazer contatos produtivos, estudar, atualizar informações, obter repostas. Mesmo nesse clima dinâmico e movimentado, vale também encontrar espaço na agenda para espairecer a cabeça, relaxar, programar atividades de lazer e deixar a vida acontecer, sem ansiedade.