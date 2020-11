Horóscopo do dia: previsões para 29 de novembro de 2020

Marcelo Dalla O Horóscopo do Dia dá orientações para você aproveitar o dia da melhor forma

ÁRIES

A Lua segue fora de curso pela manhã, indicando um período de indefinições. Melhor aguardar, pesquisar, conversar, tirar dúvidas antes de tomar decisões ou fazer compras importantes. Vale observar a carência para evitar investimentos e gastos desnecessários. No início da tarde a Lua ingressa no curioso Gêmeos: Aí sim, vale dialogar, pesquisar, circular, atualizar informações com mais adaptabilidade. Situações chegam ao seu ponto culminante com a Lua quase cheia. Aproveite para aprimorar seus dons de comunicação.

TOURO

Entrevistas, negócios e intercâmbios em geral estão favorecidos no período da tarde em diante. A Lua fica fora de curso em seu signo pela manhã não é um bom período para grandes expectativas ou decisões. Vênus ainda confronta Urano: cuidado com a carência para evitar gastos desnecessários. É preciso flexibilidade e disposição para rever, remarcar e corrigir o que for preciso, em clima de liberdade. Procure manter-se diplomático para dialogar, pesquisar e ouvir o que os outros têm a dizer.

GÊMEOS

A Lua segue fora de curso pela manhã e no início da tarde ingressa em seu signo. Mantenha o coração aberto e o jogo de cintura para ajustar os intercâmbios. Procure aprender algo novo, desfazer confusões, trocar ideias, circular e dialogar. Com a Lua quase cheia, você pode observar os resultados de seus esforços. Muitos assuntos chegam ao clímax durante o período. Com o Sol no signo oposto, é importante cultivar cordialidade. Os avanços acontecem na medida em que investir em suas habilidades sociais.

CÂNCER

É importante desacelerar. Com a Lua fora de curso na parte da manhã, prefira investir nos assuntos que já conhece bem e que oferecem segurança. Prefira refletir melhor antes de efetuar compras importantes. Tudo o que representa praticidade e conforto fica favorecido. Evite decisões e compras importantes. Já no início da tarde a Lua ingressa em Gêmeos, você fica mais falante e inquieto. Boas ideias e conversas esclarecedoras ficam favorecidas. Aproveite para atualizar informações e conectar-se com novidades.

LEÃO

Evite impor opiniões, continue a cultivar a diplomacia como antídoto. Com a Lua fora de curso pela manhã, é melhor desacelerar. No início da tarde a Lua ingressa no curioso Gêmeos: aí sim, fica mais fácil dar vazão à curiosidade e expressar sentimentos. Ainda bem que hoje é domingo, procure relaxar e manter o coração aberto para o bom diálogo. Você pode perceber as necessidades das pessoas que estão próximas e promover os ajustes necessários. Conversas se mostram agradáveis e podem trazer novas inspirações.

VIRGEM

Com a Lua fora de curso em Touro, é importante abertura e disposição para esclarecimentos. Todos os lados de uma questão devem ser pesados na balança, em nome da harmonia e do equilíbrio. No início da tarde a Lua ingressa em Gêmeos, favorecendo os estudos, os contatos e intercâmbios. Domingo bom para leituras, conversas e atividades intelectuais. Vale também programar a agenda da semana com folga, pois vamos para uma Lua cheia com eclipse. Não é bom acumular compromissos demais.

LIBRA

Mudanças continuam em pauta, é tempo de clarear dúvidas, ajustar os planos e encontrar novas soluções para possíveis impasses. Vênus ainda confronta Urano, indicando instabilidade. Mas não desanime! Os ajustes que promover agora servem para que possa dar um salto em breve, com mais clareza, certeza e confiança. O Sol segue em Sagitário, favorecendo a busca de novos conhecimentos com mais espaço e liberdade. É tempo de deixar para trás situações aprisionadoras. Aproveite para fazer bons contatos e novas amizades.

ESCORPIÃO

Vale aproveitar o domingo para informar-se, ler, pesquisar, perguntar, esclarecer dúvidas. Com a Lua fora de curso pela manhã, você sai ganhando se adiar as decisões mais importantes para a parte da tarde em diante. Invista na simplicidade, na praticidade, evite emitir opiniões sobre assuntos que não conhece bem. É importante agora fazer um balanço de seus gastos para que possa pensar em novas estratégias e ampliar seus lucros. Ideias criativas e originais podem surgir, procure anotá-las pra que não se percam.

SAGITÁRIO

Bom período para gastar energia com movimento, passeios, intercâmbios, divulgações e atividades físicas. Procure também organizar-se, pois muitos assuntos pedem esclarecimentos. É importante comunicar com abertura, leveza e cordialidade o que sente, para corrigir enganos ou mal entendidos. Continue aberto para alinhar interesses com clientes e parceiros. Mercúrio e Saturno continuam favorecendo a maturidade, a organização, o planejamento de ideias. É hora de estabelecer prioridades.

CAPRICÓRNIO

A cada dia você ganha força para finalizar pendências, promover limpezas e transformações. Você vive o final de um ciclo solar, continue a rever questões importantes em sua vida, perceba o que deve ser aprimorado ou finalizado de vez. Reserve tempo para interiorizar-se, refletir para sanar confusões, definir o rumo que deverá tomar após o seu aniversário. Sua capacidade de comunicação está mais fluente. Com a curiosidade aguçada, aproveite para ler, conversar e esclarecer dúvidas.

AQUÁRIO

É importante respeito e receptividade para superar as possíveis mudanças de plano em negociações, acordos e parcerias. Com Vênus em oposição a Urano, a inquietação continua em pauta. Tenha em mente que tudo o que for alterado, desmarcado, revisto e repensado agora é para melhor. Além disso, suas habilidades sociais são postas à prova com a Lua quase cheia. Obrigações, dependências, cobranças e exigências podem incomodar, mas ao mesmo tempo, com o diálogo franco e honesto, você pode esclarecer muita coisa.

PEIXES

Mantenha-se disposto para conversar, perguntar, dizer e repensar. Novas compreensões em assuntos com sócios, parceiros e colaboradores continuam em pauta. A Lua segue fora de curso durante a manhã e sempre que isso acontece, muitas dúvidas surgem. Os assuntos mais importantes ficam favorecidos no período da tarde em diante, com a Lua já em Gêmeos. Procure distrair-se e relaxar com muita música, arte e cultura. É importante reservar merecidos momentos de prazer para garantir seu equilíbrio emocional.