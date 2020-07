Horóscopo do dia: previsões para 29 de julho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Período dinâmico: a Lua ingressa em Sagitário e se combina com o Sol, inspirando o desejo de espaço, iniciativas, liberdade e aventuras. Aproveite também para expandir suas fronteiras com novos conhecimentos, o contato com outras filosofias, culturas e regiões distantes. Vale a pena incrementar sua vida com doses de aventura e novidade, mas é preciso também investir na continuidade do trabalho. O desafio é dosar a inquietação e a impaciência, cultivando determinação e perseverança.

TOURO

A Lua ingressa em Sagitário: bom período para estudos, assuntos mais profundos e filosóficos. Período bom também para cultivar mais inspiração, entusiasmo e paixão. Sol e Lua se combinam hoje, fica mais fácil cultivar autoestima, carisma e sedução. Invista em sua imagem, é hora de fazer bons contatos para atrair oportunidades e vender seu peixe. Diálogo, integração e carinho ganham destaque. Aproveite para planejar e discutir novos projetos, que podem resultar em muitos benefícios.

GÊMEOS

A Lua segue agora em Sagitário, é hora de colocar-se em movimento e encarar desafios de frente. Bom período para elevar os ideais, filosofar e investir em novos aprendizados. Você pode expandir sua rede social e conhecer pessoas interessantes. É hora de avançar, mas é preciso cuidado com a agressividade e a impaciência. Procure cultivar leveza. Aproveite para brincar, sorrir, brilhar, comemorar, dar asas para a sua criança interior. Vale também falar com quem for preciso para obter informações importantes.

CÂNCER

Entusiasmo e disposição crescem com o ingresso da Lua ingressa em Sagitário: você fica mais direto, espontâneo e confiante. Se possível, vale programar atividades ao ar livre ou em espaços amplos. É tempo de cultivar seus talentos, sua confiança, valorizar o ser especial e único que é, mas muitas vezes se esquece disso. Sol e Lua seguem em harmonia hoje, conte com mais confiança, entusiasmo e vitalidade. Vale investir em sua imagem, nos contatos sociais, no amor, nas artes e no prazer.

LEÃO

A Lua ingressa em Sagitário e se combina com o Sol, que segue em seu signo: cresce o entusiasmo e a vontade de se movimentar. Você quer espaço, liberdade e aventuras. O melhor a fazer é agir por conta própria, programar atividades ao ar livre e exercícios físicos em clima de liberdade. Período favorável também para programas íntimos com quem ama, alegrar-se e divertir-se junto ao seu parceiro. Vale a pena incrementar relações desgastadas com um entusiasmo contagiante, atividades criativas e divertidas.

VIRGEM

Vale investir numa comunicação mais sensível, em assuntos elevados e transcendentais. É hora de economizar recursos, aguarde para iniciar seus grandes projetos após o aniversário. Você pode adiantar negociações e acordos, porém, cuidado com palavras mal colocadas. Evite assumir muitos compromissos agora, ou prometer mais do que pode cumprir. Prefira se resguardar, em clima de intimidade. Com Mercúrio em Câncer, aproveite para curtir seu cantinho e estreitar os laços de amor e amizade com pessoas queridas.

LIBRA

Ótimo período para expandir conhecimentos. Está mais fácil encontrar o sabor de novidade, diversão, criatividade e entusiasmo em sua rotina. O Sol segue em Leão, enquanto a Lua segue em Sagitário: conte com energia e disposição. Você pode cultivar mais liberdade e buscar novos conhecimentos. Mantenha-se otimista, sem deixar de lado a economia. Mas atenção: Vênus desafia Netuno, cuidado com expectativas fantasiosas e irreais. É bom puxar o fio terra e fazer tudo com calma, sem pressa ou impulsividade.

ESCORPIÃO

Use e abuse de novas formas de abordagem, apague o que já está velho e ultrapassado. É tempo de tomar iniciativas ao mesmo tempo em que mantém a mente aberta, para ouvir também conselhos de pessoas com outros pontos de vista. Você segue com mais coragem e garra, porém deve ter cuidado com discursos inflamados de quem se acha o dono da razão. Esteja atento para a ambição desmedida, o exagero nas expectativas e os arroubos do ego. Marte se desentende com Mercúrio e Júpiter, pedindo mais ética e equilíbrio em suas relações.

SAGITÁRIO

Cursos, livros, encontros, reuniões, palestras, estudos, aspirações e metas elevadas ganham destaque com a Lua crescente em seu signo. Você pode inspirar confiança e contagiar as pessoas à sua volta com seu entusiasmo e alto astral. É tempo de fazer menos cobranças, cultivar liberdade, ampliar o leque de possibilidades para expandir suas fronteiras. Mas é importante avaliar bem seus recursos, evitar desperdícios, economizar e planejar com cuidado o crescimento. Evite assumir compromissos demais.

CAPRICÓRNIO

Não exija demais de si mesmo, nem pretenda controlar tudo. Ao reavaliar uma situação, poderá até mesmo ter novas percepções e insights. A Lua segue em Sagitário, você pode contar com disposição extra para novas aventuras e bons aprendizados. Vale deixar de lado a postura conservadora e ficar antenado, buscar novos aprendizados e introduzir algo diferente em seu trabalho. As novas ideias podem e devem estar apoiadas na sabedoria, na maturidade e nas experiências que você traz do passado.

AQUÁRIO

Continue a ter cuidado para não exagerar nas críticas e reclamações. O diálogo aberto, combinado com habilidades diplomáticas e sociais é que garantem o avanço no período. O Sol continua no signo oposto, alianças neste momento são importantes. A força vem de parceiros, colaboradores e da forma como cultiva suas habilidades sociais. Procure cultivar dedicação e maturidade em seus relacionamentos. Com Saturno retrógrado, é importante também administrar melhor as finanças e os investimentos.

PEIXES

Pensamento positivo e bom humor são preciosos! A Lua segue em Sagitário, renovando seus ânimos. Reflexões e estudos sobre assuntos espirituais e filosóficos estão favorecidos. Mas cuidado com o entusiasmo exagerado. Melhor baixar as expectativas, controlar o bolso e evitar excessos no consumo de comida e bebida, para que não haja prejuízos físicos e financeiros. Ao mesmo tempo, Mercúrio segue em Câncer, não deixe de dar atenção às pessoas queridas. Aproveite para vivenciar o amor em casa, com a família.