Horóscopo do dia: previsões para 29 de fevereiro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia dá orientações de como aproveitar melhor o dia de acordo com o seu signo e ascendente

ÁRIES

Você pode fazer algo diferente, fugir da rotina para renovar as energias. Conte com mais energia, já que o Sol segue em harmonia com Marte. Mas não queira chegar às metas rápido demais. Você está no final de um ciclo solar. É importante aguardar até a data de seu aniversário para dar o pontapé inicial nos projetos, se quiser acompanhar o ritmo da natureza. A Lua segue agora em Touro e faz aspectos harmoniosos hoje: contatos amorosos, cordiais e sensíveis ficam favorecidos.

TOURO

A intuição ganha destaque. A Lua nova segue em seu signo, encontra Urano e sorri para Mercúrio: bom para contatos, boas conversas e ideias criativas. Você pode trocar informações e adiantar todos os assuntos possíveis. Aproveite para abrir a mente, pensar diferente e romper com velhas crenças limitantes. Procure também agir com autonomia e autoestima. Vênus segue em Áries, pedindo ação, independência e liberdade. Mas evite a pressa, faça tudo com calma para garantir mais segurança.

GÊMEOS

Bom período para ideias criativas. Lua e Urano combinam forças com Mercúrio para ajudá-lo a pensar em soluções alternativas e originais. A liberdade de pensamento ganha evidência. Encontros, reuniões, negócios e contatos ficam favorecidos. Ainda bem! Aproveite para adiantar contatos e falar com quem for preciso. Com mais inspiração, sensibilidade e receptividade, você pode expressar ideias e sentimentos através da poesia, da fotografia, das imagens, da música e das artes em geral.

CÂNCER

Está mais fácil conectar-se com seus sonhos e ideais mais elevados, ao mesmo tempo em que investe na produtividade. A Lua nova segue agora em Touro, encontra Urano e combina forças com Mercúrio: sensibilidade e criatividade são as qualidades em destaque. O entendimento e a comunicação ficam favorecidos. A intuição pode ajudar nos assuntos práticos e levar a resultados mais concretos. Aproveite para refletir sobre como pode trazer suas inspirações e visões para a realidade, procure estabelecer objetivos e estratégias.

LEÃO

Você segue mais comunicativo e sensível. Lua, Mercúrio e Urano se combinam para favorecer atividades inovadoras, os intercâmbios, as trocas de mensagens, a expressão de ideias e sentimentos. Invista na produtividade! Depois do dever cumprido, pode dar asas à fantasia. O Sol continua em Peixes, a vontade é de fugir da realidade, tirar os pés do chão e flutuar com a imaginação. Cinema, música, shows e artes em geral podem trazer encantamento e inspiração. O contato com a natureza e a água fica ainda mais favorecido.

VIRGEM

Bom período para expressar sentimentos, ideias e sensações de forma mais criativa. Bom também para compreender os sentimentos dos outros. A harmonia da Lua com Mercúrio indica que a comunicação, as informações, conversações e negócios fluem melhor. A imaginação, a intuição e a inspiração estão ativadas. A força de sócios, parceiros, clientes e ajudantes continua em destaque. Aproveite para unir forças e angariar colaboradores para seus projetos. Empatia e compaixão são palavras-chave. Vale também programar algo inovador para fazer.

LIBRA

Sol, Mercúrio e Netuno seguem em Peixes, favorecendo os assuntos elevados, a inspiração e o encantamento. Ao mesmo tempo, Vênus segue em Áries: é essencial também respeitar a individualidade, dar espaço para a liberdade. Cuidado para não idealizar o outro, ou o amor em si. Criar fantasias tão grandes que ninguém se torna capaz de satisfazê-las. Procure dosar suas expectativas com realismo e autoestima. Esteja atento para ideias criativas! É tempo de plantar novas sementes, aprender algo novo.

ESCORPIÃO

Você pode contagiar a todos com sua coragem, garra e determinação. Pode também abrir seu coração e aprofundar os vínculos com as pessoas queridas. Sol e Marte seguem em harmonia, suas iniciativas se tornam mais sensíveis. Enquanto isso disso, a Lua nova segue em Touro: aproveite para dar continuidade nas intenções que já foram semeadas. Os canais da intuição e da sensibilidade estão abertos, fica mais fácil sintonizar-se com as dimensões sutis. Não tenha receio de repensar velhas crenças e posturas.

SAGITÁRIO

Período de amadurecimento em todos os sentidos. Mercúrio segue retrógrado: é tempo de revisões em padrões rígidos, em velhas crenças limitantes, em tudo o que deve ser deixado para trás. Ao mesmo tempo, Júpiter segue em Capricórnio: você pode investir em novas iniciativas com mais planejamento, comprometimento, objetividade e determinação. É importante agir estrategicamente, pensar em resultados de médio e longo prazo. Trace caminhos, identifique-se com as soluções.

CAPRICÓRNIO

Procure investir em sua postura profissional e sua credibilidade. Demonstre suas habilidades, seus talentos, sua criatividade e sua competência. Marte segue em seu signo, favorecendo iniciativas objetivas para que possa crescer no trabalho. Mas com a Lua em Touro e tantos planetas em Peixes é bom desacelerar, organizar a agenda, estabelecer prioridades. Assim pode reservar tempo também para meditação, imaginação e atividades artísticas. Os passos ficam mais lentos, porém, mais determinados.

AQUÁRIO

Hoje a Lua se combina com Mercúrio e Urano, favorecendo a sensibilidade, a criatividade, a compreensão e o entendimento. Com calma e sensibilidade, fica mais fácil encontrar as melhores palavras ao se comunicar. Aproveite para expressar-se com arte, liberdade e beleza. Você pode seguir mais confiante e determinado. O período é bom também para atividades ligadas às artes, à cultura e aos assuntos transcendentais. Esteja aberto para novas ideias e percepções, até mesmo para novos caminhos que possam surgir.

PEIXES

Criatividade, sensibilidade e inspiração continuam em alta. Conte com energia de sobra, novas iniciativas estão favorecidas. A Lua nova segue em Touro e hoje combina forças com Mercúrio e Urano para favorecer os deslocamentos, os encontros e todo tipo de intercâmbios. Você pode falar com quem for preciso para adiantar muitos assuntos, o entendimento está garantido. Mais cuidado com distrações e esquecimentos, mantenha os pés bem colados ao chão. Anote suas ideias, fique atento às mensagens que os sonhos podem trazer.