Horóscopo do dia: previsões para 29 de agosto de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

A Lua segue em Touro pela manhã e se combina com Mercúrio, favorecendo a comunicação. Vale estudar, pesquisar, conversar, tirar dúvidas antes de tomar decisões ou fazer compras importantes. No início da tarde a Lua ingressa no curioso Gêmeos: com a curiosidade aguçada, atividades ligadas à comunicação continuam favorecidas, você pode atualizar informações com mais adaptabilidade. Dá gosto experimentar algo novo. Aproveite o domingo para investir em atividades criativas também!





TOURO

Vale finalizar tarefas e dar andamento ao que já foi iniciado, ao mesmo tempo em que reserva tempo para cuidar de você. A Lua em seu signo na primeira parte do dia e no início da tarde ingressa em Gêmeos. Cresce a curiosidade e a vontade de interagir. É bom fazer uma lista de prioridades. Para ajudar, a Lua segue em harmonia com Mercúrio. Conte com mais estabilidade nas relações, com calma você pode alinhar interesses e compromissos. Vale programar atividades relaxantes e prazerosas.

GÊMEOS

Entrevistas, negócios e intercâmbios em geral estão favorecidos. A Lua se combina com Mercúrio, favorecendo negociações, passeios e deslocamentos. Já no início da tarde a Lua ingressa em seu signo: um estímulo maior para curiosidade, a vontade de dialogar, interagir e atualizar informações. Mercúrio já se prepara para ingressar em Libra, a cordialidade pode atrair novas oportunidades. Esteja aberto para bons contatos! Invista na expressão elevada, amorosa e artística para conquistar clientes e colaboradores.

CÂNCER

A Lua em Touro segue em Touro pela manhã, prefira investir nos assuntos que já conhece bem e que oferecem segurança. Tudo o que represente praticidade e conforto fica favorecido. Evite decisões ou compras impulsivas, invista no autocuidado, na organização, na limpeza e na higiene, já que o Sol segue em Virgem. Já no início da tarde a Lua ingressa em Gêmeos, você fica mais falante e inquieto. Conte com mais expressividade. Bom dia para conversas, estudos e atualização de informações.

LEÃO

Aproveite o período para aprimorar o que já está em andamento e elaborar, trocar ideias e elaborar os próximos projetos. A Lua segue fora de curso, pedindo mais perseverança, dedicação e empenho. Prefira realizar a tarefa com calma, atenção e carinho. Vale também priorizar assuntos, fazer uma coisa de cada vez, ao invés de atirar pra todos os lados. Procure manter-se aberto para perceber as necessidades das pessoas que estão próximas para alinhar os interesses e promover os ajustes necessários.

VIRGEM

Pela manhã é bom desacelerar, a Lua segue em Touro durante o dia. Vale pegar mais leve nas exigências. Tanto consigo mesmo, quanto com os colegas. Atividades ligadas à comunicação estão favorecidas. Lua e Mercúrio favorecem os estudos, a clareza e a expansão da consciência. A dedicação e o empenho que demonstrar agora renderão bons frutos ao longo da semana. Continue a investir no aprimoramento de seus projetos, na qualidade do serviço ou no acabamento do seu produto.

LIBRA

Vale deixar mais tempo de sobra para você. A Lua segue em Touro durante a primeira parte do dia: você pode investir em tratamentos de beleza e relaxamento, passeios em lugares agradáveis e mimos em geral. É tempo de ajustar os planos, finalizar assuntos e encontrar novas soluções para possíveis impasses. Além disso, a Lua combina forças com Mercúrio, favorecendo bons contatos e bons acordos, prometendo novas oportunidades nos relacionamentos e nas finanças. Você pode fazer boas parcerias.

ESCORPIÃO

Bom período para perceber o que deve ser aprimorado ou finalizado de vez. Pela manhã é bom reservar tempo para interiorizar-se, refletir para sanar confusões, definir pendências e prioridades. Esteja aberto para boas trocas e bons diálogos! Hoje a Lua se alinha com Mercúrio e ingressa em Gêmeos. Você pode estudar, preparar os assuntos e as divulgações mais importantes, que poderão ser ativados hoje e durante a próxima semana. Mercúrio e Plutão ainda seguem em harmonia, inspirando a vontade de pesquisar e aprofundar assuntos.

SAGITÁRIO

Ganhe tempo informar-se, pesquisar, perguntar, esclarecer dúvidas. Com a Lua em Touro na primeira parte do dia, você pode investir no seu bem-estar, no seu conforto. Invista também na simplicidade, na praticidade, evite emitir opiniões sobre assuntos que não conhece bem. Júpiter retrógrado pede mais profissionalismo e perseverança. Para ajudar, a Lua segue em harmonia com Mercúrio: conte com mais capacidade de compreensão, boas conversas, boas ideias e bons contatos para mais oportunidades.

CAPRICÓRNIO

Procure não dar margem para o pessimismo, as críticas e maledicência. Prefira arregaçar as mangas e demonstrar dedicação no trabalho, dar o seu exemplo, perseverar e confiar. A Lua segue em Touro pela manhã, é bom relaxar e desacelerar. Além disso a Lua se alinha com Mercúrio: continue aberto para alinhar interesses com clientes e parceiros. A mente fica afiada, cresce a capacidade de ampliar a visão, aprender coisas novas, promover correções, curas, transformações e mudanças.

AQUÁRIO

Você pode repensar velhas ideias e se aprofundar em algum assunto.: Bom para aprimorar o trabalho, sem dar margens para pessimismos e discussões, não pressa, ansiedade ou correria. É importante comunicar-se com abertura, leveza e cordialidade. A Lua se alinha com Mercúrio e ingressa em Gêmeos no início da tarde: com cordialidade e comprometimento, você pode interesses com clientes e parceiros. Aproveite também para programar passeios, caminhadas, conversas leves e prazerosas com amigos.

PEIXES

Novas compreensões em assuntos com sócios, parceiros e colaboradores continuam em pauta. Marte confronta Netuno, pedindo que desacelere para que possa se alinhar melhor com sua intuição. Evite decisões impulsivas. No início da tarde, com a Lua já em Gêmeos, você pode conversar, tirar dúvidas, expressar melhor ideias e sentimentos. Mas há tendência para a dispersão. Vale anotar as novas ideias que surgirem, organizar a agenda, evitar discussões mais sérias. Invista na leveza!