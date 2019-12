Horóscopo do dia: previsões para 28 dezembro de 2019

arrow-options Marcelo Dalla As mandalas que acompanham o horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla





Leia também: 2020 é Ano do Rato! Confira as previsões de acordo com o Horóscopo Chinês

ÁRIES

Vale abrir espaço para o inesperado e para as novidades. A Lua segue no vanguardista Aquário: é tempo de olhar para a frente, de cultivar criatividade, originalidade e a se identificar com as soluções. Tanto individuais, quanto planetárias. Bom período para estar com amigos, expandir seus contatos, a consciência de que todos formamos uma rede e tudo está conectado com tudo. As novas correntes de pensamento ganham evidência. Para avançar, é importante respeitar a diversidade, a individualidade e a liberdade.

TOURO

É tempo de investir na ousadia e na inovação, com a Lua em Aquário. Ao mesmo tempo, Urano forma bons aspectos no céu: invista também nos encontros, nas redes sociais e nas novas correntes de pensamento para alcançar as metas deste fim de ano. Bom dia para trâmites, para a comunicação e as para atividades em grupo. Adquirir novos conhecimentos se torna ainda mais estimulante. No período da noite a Lua encontra Vênus, favorecendo o prazer, as trocas amorosas, o encontro com amigos e o networking.

GÊMEOS

Tudo o que é ousado, inusitado e criativo ganha destaque. A Lua segue em Aquário, favorecendo novas alternativas para velhos impasses. Dá vontade de experimentar novos sabores, viver experiências inusitadas, aprender algo novo ou conhecer lugares diferentes. Aproveite para alimentar a alma com programas com culturais e boas companhias. Mercúrio se despede de Sagitário: cuidado com excessos e exageros. Atenção para não assumir mais compromissos do que pode dar conta.

CÂNCER

Bom período para fugir da rotina, apostar num programa original e diferente. A Lua segue no independente Aquário: boas surpresas entram em pauta. Vale dar espaço para o prazer e o acaso. Aproveite o período para estar com amigos, ampliar sua rede social, conhecer pessoas, conectar-se com pensamentos inovadores, novas tecnologias e ideias criativas. A inquietação está em pauta pela manhã, mas o dia termina com um astral mais leve e prazeroso. No período da noite Lua e Vênus favorecem atividades culturais e artísticas.

LEÃO

Sol e Júpiter favorecem o entusiasmo e o otimismo. Bom período para cultivar liberdade e independência, deixar velhos condicionamentos para trás e introduzir algo novo em sua rotina. Ao mesmo tempo, os projetos devem ser concretos e realizáveis. Você pode também buscar novas ferramentas e técnicas para realizar seu trabalho. Com a concentração de planetas em Capricórnio, concentre-se em crescer aos poucos. Passo a passo, com consciência, atenção, dedicação, objetividade e perseverança.

VIRGEM

Vale investir na vida social, ativar seus contatos, fazer novos amigos. Urano faz bons aspectos com Mercúrio e Júpiter, indicando que os trabalhos em grupo, as conversas, as trocas de informação e as negociações fluem com mais comprometimento e solidariedade. A Lua segue em Aquário, tudo o que é diferente, criativo e original fica favorecido. Você pode expressar novas ideias e sentimentos com mais objetividade. Pode estudar, aprender e introduzir algo novo com mais planejamento, consistência e estratégia.

LIBRA

Mais irreverência, liberdade e ousadia. A Lua segue em Aquário e encontra Vênus: não é hora para restrições e controle, é tempo de independência, aventura e inovação. Fica mais fácil cultivar entusiasmo para interagir com o mundo. Boas coisas podem acontecer, vale conectar-se com novas correntes de pensamento e fazer algo criativo. Aproveite também para cultivar mais independência nos relacionamentos. O período da noite está bom para socializar, encontrar amigos e expandir sua rede de contatos.

ESCORPIÃO

As atividades em grupo e o encontro com amigos estão favorecidos. Aproveite o dia para expandir seus contatos, investir passeios, viagens e aventuras. A Lua segue em Aquário, favorecendo novos projetos. Você acredita que pode avançar e merece boas oportunidades? É essencial perceber que a mente cria a realidade e os estados que vive. O planejamento estratégico também está favorecido. O céu estimula novas ideias e soluções alternativas. Saídas criativas podem se revelar mais produtivas e eficientes.

SAGITÁRIO

A Lua nova segue em Aquário para favorecer tudo o que tenha gosto de novidade. É tempo de abrir-se para o mundo, com mais liberdade, fé na vida e em si mesmo. Mas sem exageros, pois Sol e Júpiter seguem juntos em Capricórnio. Cuidado para não se exceder nas expectativas e no entusiasmo, é tempo de mais realismo. É bom organizar a agenda para não assumir compromissos demais também. Procure seguir a intuição para se libertar situações que retardam seu progresso.

CAPRICÓRNIO

Você pode avançar com uma atitude mais positiva e determinada. Seus valores ganham um tom mais abrangente e inovador. A Lua segue em Aquário, enquanto Sol e Júpiter se combinam com Urano: tudo o que está rígido, velho e desgastado pode ser transformado. O desafio é introduzir aos poucos novas ideias e novos conceitos em sua rotina e em seu trabalho. Desta forma você recupera o entusiasmo de maneira progressiva, enquanto cultiva um sistema de pensamento mais vanguardista, flexível e criativo.

AQUÁRIO

Você está cheio de boas ideias, é bom estabelecer prioridades para não se perder no meio de tantos projetos. A Lua nova segue em seu signo: o período favorece encontros e atividades que reúnam amigos. Estar com pessoas queridas se torna especialmente agradável. Programe diferente do habitual, que traga um sabor de novidade. Colaboração em alta, principalmente no período da noite. Mas é bom controlar o entusiasmo para não prometer demais. Atenção para excessos, procure respeitar seus limites energéticos.

PEIXES

Mudanças referentes à sua vocação, às suas crenças e ideologias podem ser analisadas e planejadas. Culpas e velhos sentimentos em relação ao passado podem ser curados e transformados. Mestres, terapeutas, grupos e amigos podem mostrar um estilo de vida mais produtivo e harmonioso. Aproveite o momento para planejar, organizar e priorizar. As oportunidades de crescimento surgem na medida em que cultivar consciência de suas responsabilidades e de sua vocação profissional.