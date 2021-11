Horóscopo do dia: previsões para 28 de novembro de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Não se começa nada agora, espere mais um pouco para novos projetos. A Lua minguante continua em Virgem, favorecendo momentos de introspecção, aprimoramentos e organizações gerais. Você pode aproveitar para fazer análises e balanços, cuidar melhor de si mesmo e da saúde também. Na parte da tarde a Lua confronta Netuno, a energia tende a cair. Certifique-se de que foi bem compreendido, procure ouvir mais e utilizar a palavra sempre com fins construtivos. A energia retorna no fim da tarde em diante.

TOURO

Período ideal para fechamento e finalizações. Com a Lua minguante em Virgem, tem um bom dia para quitar promover tratamentos de desintoxicação, cortar hábitos prejudiciais e despesas desnecessárias. Reflexões sobre a arte de se comunicar estão em pauta. A Lua desafia Netuno no horário do almoço, melhor deixar assuntos complicados para outro momento. Procure diminuir compromissos, fazer tudo com tempo de sobra para cuidar de cada detalhe com carinho. Critério e discernimento são importantes para evitar erros ou ilusões.

GÊMEOS

Discrição, responsabilidade, critério e ética estão em destaque. Com tantos assuntos para tratar, vale fazer uma lista do que não pode ser adiado. Durante o dia a Lua se desentende com Netuno, pedindo mais atenção e cuidado com enganos. Cheque a veracidade das notícias e informações importantes. A Lua segue minguante em Virgem: prefira lidar com os assuntos que já conhece bem e encaminhar assuntos que já estavam em andamento. Vale também reservar momentos para silêncio, introspecção e recolhimento.

CÂNCER

Atenção no horário do almoço para evitar equívocos e mal-entendidos que atrapalham qualquer boa negociação. A Lua minguante segue em Virgem, indicando uma fase de conclusões e finalizações gerais. Cuidado para não prometer demais ou assumir compromissos exaustivos. Lua e Netuno pedem cautela ao expressar opiniões pessoais, pois pode ser mal compreendido. Melhor deixar negociações e reuniões importantes para outro momento. É bom cuidar da saúde, descansar mais e caprichar na alimentação.

LEÃO

O Sol continua em Sagitário, enquanto a Lua segue minguante em Virgem: autoconhecimento, estudo e expansão da consciência são prioridades. É importante cultivar o pensamento positivo, a integridade, a competência e a verdade na comunicação. O Sol se combina com Mercúrio, indicando mais abertura para o diálogo. Você pode também investir em estudos, aprendizados. A busca de sabedoria, a ampliação de filosofias e conceitos também está em pauta. É isso que permite o desenvolvimento da ética.

VIRGEM

As informações que chegam podem ser contraditórias, é preciso cuidado. Cheque informações, não dê ouvidos às fofocas e aos falatórios. Esteja sempre aberto para esclarecer dúvidas com clareza e generosidade. A Lua segue minguante em seu signo, marcando uma semana ideal para finalizações gerais. É bom reservar mais tempo para o recolhimento, diminuir as expectativas e a quantidade de compromissos. Fale menos e ouça mais. Limpeza, higiene, aprimoramentos e qualidade de vida são assuntos favorecidos.

LIBRA

Neste período de finalizações, procure abrir o coração e deixar o orgulho de lado. Não vale a pena perder tempo com discussões inúteis, nem forçar situações. A Lua minguante segue em Virgem: simplifique a agenda, o que não serve mais pode ser dispensado. Não assuma mais compromissos com o risco de não poder cumpri-los. Não adianta continuar insistindo no que não vingou, é melhor investir nos assuntos que já firam iniciados e pedem fechamento. Vale também investir nos cuidados com a saúde.

ESCORPIÃO

A Lua minguante segue em Virgem, indicando uma fase de conclusões. Melhor evitar novos projetos durante a semana, finalize o que já estava em andamento. Aproveite para simplificar a vida, controlar desperdícios, cortar exageros e excessos. É preciso também cuidado com as palavras ditas impensadamente. Principalmente no horário do almoço, quando a Lua desafia Netuno, vale redobrar a atenção ao lidar com assuntos importantes. Mesmo assim, Sol e Mercúrio se combinam, trazendo energia para bons intercâmbios!

SAGITÁRIO

O Sol segue em seu signo, trazendo uma injeção de ânimo e entusiasmo, indicando mais garra para suas ações. Porém, prefira investir na conclusão de tarefas pendentes. Com a Lua minguante em Virgem, procure cuidar de cada detalhe com mais carinho e critério. Cuidado para não assumir compromissos além do que pode dar conta. É aconselhável prestar o dobro de atenção em tudo o que fizer. A Lua confronta Netuno no horário do almoço, é bom reservar tempo para descansar. Cuidado com loucuras e excessos.

CAPRICÓRNIO

Não é hora para novos inícios. Com a Lua na fase minguante, é hora de dar fechamento ao que está pendente. Quanto mais claro e amoroso for ao se comunicar, melhor. É importante ganhar tempo para avaliar questões importantes de forma realista. Consulte diversas opiniões, esteja aberto para ouvir e aprender. Vênus ainda se combina com Netuno para trazer mais inspiração, favorecendo a empatia, o refinamento, a conexão com seus ideais mais elevados. Tudo o que puder fazer para harmonizar a vida fica favorecido.

AQUÁRIO

Evite falar sobre assuntos que não domina, ganhe tempo para concluir acordos e negociações. Com a Lua minguante em Virgem, o período é ideal para organizações, conclusão de pendências, análises e limpezas. Não é bom forçar situações, o aprendizado é simplificar a vida e deixar tudo fluir com mais naturalidade. Vale reservar momentos para mergulhar em si mesmo, estudar, rever objetivos, crenças, conceitos e ideias com humildade, caso seja necessário. Vale também abandonar o que já não faz mais sentido em sua vida.

PEIXES

Um comportamento mais sensato e comedido deve prevalecer agora. A Lua minguante segue em Virgem: momento para fazer ajustes e promover arrumações. Além disso, durante o dia a Lua desafia Netuno: evite tentar resolver muitas coisas ao mesmo tempo ou ter conversas sérias e desgastantes. Assim evita confusões e mal-entendidos desnecessários. Aproveite a semana para recolher-se mais também. Bom período para investir na reprogramação mental. Praticar mantras, afirmações positivas e orações.