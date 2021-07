Horóscopo do dia: previsões para 28 de julho de 2021

Marcelo Dalla As mandalas do horóscopo do dia são feitas pelo astrólogo Marcelo Dalla





ÁRIES

A Lua segue em seu signo e combina forças com o Sol: conte com mais disposição, invista em atividades ligadas com muito movimento, aquelas que você pode realizar com autonomia. Marte confronta Júpiter: atenção para as armadilhas do ego, intolerância e agressividade. Evite competitividades desnecessárias, procure investir na cordialidade, na gentileza e na maturidade. Liberdade e responsabilidade caminham juntas. Aproveite para movimentar as energias com todo o tipo de iniciativas.





TOURO

Atividades mais independentes ganham preferência. A Lua segue agora no acelerado Áries, combina forças com o Sol, favorecendo o bem estar emocional e a confiança. Vale investir na expressão criativa de suas ideias, já que o Sol e Mercúrio seguem em Leão e todos ficam mais expansivos. Mas atenção: Marte desafia Júpiter, pedindo cuidado com a impulsividade e os exageros. Use e abuse da diplomacia, da gentileza e do bom humor. Invista nas transformações em si mesmo, ao invés de tentar mudar os outros.

GÊMEOS

Tudo pode ser resolvido de forma mais rápida. A Lua segue em Áries, indicando gás e garra. Conte mais confiança e coragem e entusiasmo para investir nos intercâmbios, contatos, em suas ideias e empreendimentos. É tempo de olhar pra frente e tomar providências, clarear e encaminhar situações. Mas atenção para a inquietação excessiva. Evite também atitudes impulsivas e agressivas. É importante reservar momentos para tranquilizar a mente. Boas ideias podem surgir, a criatividade está estimulada.

CÂNCER

Vale caprichar no visual e na capacidade de sedução. A Lua segue em Áries, combina formas com Sol e Mercúrio, prometendo um período mais movimentado. Conte com energia para iniciativas independentes. Dedique momentos para si mesmo também, para permitir-se mimos e agrados, cuidar de sua autoestima e de seu bem estar. Marte desafia Júpiter, o cuidado deve ser com a impaciência e a agressividade. Evite atitudes controladoras. Procure cultivar liberdade, dando mais espaço para si mesmo e os outros.

LEÃO

Vale investir na autoconfiança, em bons aprendizados, em caminhos alternativos. Hoje a Lua combina forças com o Sol e Mercúrio, que seguem em seu signo, indicando mais clareza para decisões. Você pode planejar maneiras de ganhar mais, de ampliar seus lucros. Invista em sua imagem, em sua capacidade de brilhar e seduzir. Com a Lua em Áries, dá mais certo agir espontaneamente, com uma postura mais independente, sem cobranças. A boa comunicação também pode ser usada para sanar desentendimentos.

VIRGEM

Você viu?

Com a Lua em Áries vale programar algo que traga a sensação de autonomia, independência e novidade. Aproveite para colocar-se em movimento com atividades físicas, assim pode descarregar e transmutar energias. Conclua tarefas, mas sempre com tato e diplomacia. Marte e Júpiter pedem cuidado com a impaciência, com excessos e exageros. O entendimento pode ser promovido com palavras amorosas, sensíveis e compreensivas. Vale também reservar momentos para ficar sozinho e analisar resultados.

LIBRA

A Lua segue em Áries, dinamizando o período. Mas não há necessidade de forçar situações, procure deixar tudo fluir naturalmente. Vênus segue em Virgem, favorecendo o prazer de ter tudo mais organizado. Bom para arregaçar as mangas e investir na produtividade. Os aprimoramentos no local de trabalho também podem trazer contentamento. É tempo de entender mais sobre o amor pelo serviço que oferece, sobre o quanto é importante cultivá-lo para melhorar o mundo e fazer a diferença na vida das pessoas.

ESCORPIÃO

Com a Lua em Áries tem um período bom para cuidar da saúde e iniciar um programa de atividades físicas. Aproveite para cultivar dedicação, aquela sensação de deveres cumpridos, de que deu o melhor de si e fez tudo da melhor maneira possível. Assim fica em paz com sua consciência. Energia, garra, coragem e poder de iniciativa estão em destaque. Porém, atenção: Marte desafia Júpiter. A autoconfiança deve vir junto com a gentileza. Deixe de lado disputas, invista no poder pessoal para transformações em si mesmo.

SAGITÁRIO

O período pede liberdade, movimento e espaço. A Lua segue em Áries, indicando um período mais dinâmico. Porém, não deixe de lado a responsabilidade, a prudência, o comprometimento e a maturidade. É preciso cuidado com a agressividade e as expectativas exageradas. Posturas rudes, ciumentas, possessivas e dominadoras ficam mais evidentes. Respire fundo para relaxar a mente e exercitar o autocontrole. O clima deve ser de independência e autonomia, sem disputas de poder ou cobranças.

CAPRICÓRNIO

Com a Lua em Áries, é pra frente que se anda. Perde quem fica parado, há muita energia disponível para atividades independentes. A necessidade de movimento, abertura e crescimento o estimula a tomar o impulso para avançar e conquistar espaço. Mas é preciso atenção para não bater de frente com ninguém. Marte desafia Júpiter: quanto mais diplomacia, melhor. Não é hora de comprar briga com ninguém, as consequências podem ser maiores. Procure conter a impaciência, manter-se acessível e flexível.

AQUÁRIO

Vale programar algo que traga a sensação de novidade, experimentar novos temperos e sabores. Com a Lua em Áries, dá mais certo ser espontâneo e verdadeiro. Tudo fica mais acelerado, as pessoas têm pressa de fazer logo o que deve ser feito. Prefira agir com liberdade, independência e autonomia, sem depender de ninguém. Soluções criativas o ajudam a superar os problemas mais urgentes e a solucionar o que vem se arrastando. Evite também ficar parado, há energia de sobra que deve ser gasta com movimento.

PEIXES

A Lua segue em Áries, bom também para atividades físicas, como dança, por exemplo. Em passeios, esportes e movimento, pode ter novas ideias e importantes percepções. Porém, cuidado com expectativas mirabolantes, desconfie de promessas grandiosas demais. O período dinâmico, mas é preciso cuidado para não exagerar no individualismo, a prepotência, no orgulho ou na agressividade. Aproveite para agir com mais soltura e autonomia, dando espaço para si mesmo e os outros.