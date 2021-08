Horóscopo do dia: previsões para 28 de agosto de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Período bom para organizar, promover estratégias e planejar. Tudo pode ficar mais produtivo ao estabelecer prioridades e focar nos assuntos que precisam ser executados. A Lua continua em Touro, combina forças com Marte, Urano e Netuno: a intuição e a inspiração podem ajudá-lo a encontrar soluções mais práticas para concretizar seus projetos. Continue a evitar discussões agressivas, invista na qualidade de vida. Lembre-se que a preferência vai para a simplicidade, a segurança e o conforto.





TOURO

A Lua segue em seu signo e hoje faz aspectos harmoniosos: bom período para promover limpezas, organizar a agenda e traçar estratégias. Enquanto isso, Vênus segue em Libra e o Sol segue em Virgem: é hora de avaliar com mais realismo o amor e as parcerias. Com mais objetividade, você pode observar melhor se há comprometimento ou não em suas relações. As amizades verdadeiras podem se solidificar. Se agir com maturidade, abertura e diplomacia, pode contar com boas perspectivas e oportunidades.

GÊMEOS

A liberdade de pensamento deve ser respeitada. A Lua encontra Urano, favorecendo atividades inovadoras. Continue a resguardar-se de brigas e discussões, é importante cultivar uma postura mais livre e independente. Ainda bem que a Lua segue no pacato Touro. Vale desacelerar para saborear o conforto e o prazer. Aproveite para cultivar gratidão e pensamento positivo para elevar seu astral. Vale lembrar que também é essencial cultivar integridade e honestidade para que a abundância se manifeste.

CÂNCER

A Lua continua em Touro, indicando que a preferência vai para o conforto, a segurança, os bens duráveis e produtos que ofereçam garantia. Vale adotar uma atitude mais prática e objetiva perante a vida, perceber o que deve ser aprimorado, transformado ou reciclado. Bom período para colocar-se em movimento, cuidar da saúde e promover melhorias. Procure abrir espaço para coisas mais construtivas, consistentes, duradouras e verdadeiras. Prefira também lidar com assuntos que inspiram ideais mais elevados.

LEÃO

Sua flexibilidade e suas habilidades sociais continuam em destaque para que possa rever pontos confusos em negociações e intercâmbios. Esteja aberto para tirar dúvidas, explicar, compreender e ouvir melhor e alinhar interesses para fortalecer suas parcerias. A Lua segue no pacífico Touro, deixe de lado discussões e críticas também, para evitar conflitos. Vale também deixar para trás situações que já não fazem mais sentido e já não condizem com sua consciência para conectar-se com ideais mais elevados.

VIRGEM

A Lua segue em Touro, você merece pausas para mimar-se e fazer algo do seu agrado. Procure atenção ao que pede seu corpo. Lua e Urano indicam um período de inquietação mental e possíveis alterações nos planos. É bom cultivar autonomia e liberdade para movimentar-se, de preferência em locais amplos ou junto à natureza. A Lua também se combina com Marte, favorecendo iniciativas em nome da saúde e da qualidade de vida. Você pode caminhar sozinho, para gastar energia e refletir sobre a vida.

LIBRA

Bom dia para conectar-se com o que lhe faz bem. A Lua segue em Touro: aproveite para cultivar gentileza e amor, deixar para traz ressentimentos e abrir seu coração em nome da harmonia. O conforto, o aconchego do lar, uma boa refeição e os prazeres simples que a vida oferece ganham especial sabor. Com o Sol em Virgem, você pode organizar a casa ou a agenda, elaborar metas e estratégias para a semana. Mesmo assim, procure planejar uma rotina mais relaxada para aproveitar também os bons momentos de lazer.

ESCORPIÃO

Não é hora de acumular compromissos. Em pleno final de um ciclo solar, procure estabelecer prioridades. A Lua segue em Touro, favorecendo o contato com a natureza, os pés no chão e a objetividade. Melhor deixar de lado brigas e debates. Observe seu ego. Você pode aproveitar para colocar em ordem a casa ou o local de trabalho, fazer arrumações e aperfeiçoamentos em geral. Bom dia também para cuidar da saúde, desfrutar de coisas saudáveis e do convívio com as pessoas que ama.

SAGITÁRIO

A capacidade de estabelecer metas práticas continua em evidência com Sol, Mercúrio e Marte em Virgem. Conte com mais lucidez e clareza para lidar com os assuntos cotidianos. Porém, deixe de lado os assuntos conflituosos. Você pode cultivar estabilidade e desfrutar dos prazeres simples da vida. Com a Lua em Touro, prefira atividades mais amenas, aproveite para oferecer carinho e atenção. Tudo pode mudar para melhor, basta um pouco de cordialidade. Esclareça eventuais dúvidas com generosidade.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em Touro e faz aspectos harmoniosos hoje, prometendo um dia mais dinâmico e produtivo. Aproveite para organizar-se, vale investir em aprimoramentos gerais, pôr ordem na casa ou o local de trabalho, organizar a agenda, fazer lista de prioridades. Mas evite grandes exigências, tanto em relação a si mesmo, quanto aos outros. Cuidado com posturas controladoras, críticas ou agressivas. Você pode cultivar uma postura mais flexível e independente. Invista nos cuidados pessoais e na qualidade de vida.

AQUÁRIO

Há necessidade de ser mais flexível, deixar a vida fluir. O momento favorece também boas organizações. Procure desacelerar, cultivar simplicidade, humildade e gentileza. Aproveite para promover limpezas e arrumações, cuidar da saúde do corpo e das relações. Mas cuidado com cobranças, conflitos e discussões! A paz, o respeito e a solidariedade devem vir acima de tudo. Bom período para assimilação de novos conceitos também. É tempo de ampliar a visão para compreender mais sobre a vida.

PEIXES

Se em algum momento se iludiu, agora pode analisar as situações e ver as coisas como são, com mais realismo. Pode também pensar em maneiras práticas de concretizar suas inspirações. A Lua segue no prático Touro, você pode desacelerar para cultivar prazer e refletir sobre a vida, sobre como pode crescer. Seus sonhos estão muito distantes da realidade? Com um passo de cada vez‪, você pode chegar ao sucesso. Lembre-se de cultivar cordialidade e gratidão também, para que possa atrair boas oportunidades.